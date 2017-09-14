|
|
|
Напад росії і білорусі на Україну
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Додано: Пон 14 жов, 2024 23:32
Игорь Алексеевич написав: a77 написав: flyman написав:
корейці, паки, бангладешці ...
Ну вот я тоже так подозреваю...
Но вот смысл этого? Де державницька політика щодо таких питань ?
После войны надо поднимать экономику. А эти за рис могут ногами раствор месить. Вот и вся политика. Деньги на восстановление нам будет поступать, но за счёт рисовиков можно больше воровать и спысывать на трудо дни.
Так проблема ещё в том, что после еще нескольких лет войны и постепенного отключения страны от западного денежного аппарата ШВЛ, все , кто тут останется, сами рискуем "за рис" начать работать, к сожалению...
Востаннє редагувалось a77
в Пон 14 жов, 2024 23:33, всього редагувалось 1 раз.
-
a77
-
-
- Повідомлень: 103
- З нами з: 11.01.24
- Подякував: 14 раз.
- Подякували: 5 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 14 жов, 2024 23:32
Игорь Алексеевич написав: Wirująświatła написав: Игорь Алексеевич написав:
Деньги на восстановление нам будет поступать дадут,
держите карманы шире. Кому мы нужны? какая то наивность на ветке через 2,5 года войны. Этого времени должно было хватить на анализ вероятных сценариев...
Мы никому не нужны. Но мир сейчас хочет кушать. А у нас есть земля, где эта кушать растёт. Поэтому нужна дормовая сила работать в поле за рис раз в сутки.
а остальных зачем кормить и что то восстанавливать? экспортные отрасли будуть жить неплохо. Остальные выживать. Помощь будут сокращать каждый год и к концу войны сократят до 3х корочек хлеба. Война перестаёт быть мейнстримом на западе. То что происходит более 3х лет уже не катаклизм, а обыденность.
Востаннє редагувалось Wirująświatła
в Пон 14 жов, 2024 23:33, всього редагувалось 1 раз.
-
Wirująświatła
-
-
- Повідомлень: 25422
- З нами з: 06.04.16
- Подякував: 2413 раз.
- Подякували: 3373 раз.
-
- Профіль
-
3
Додано: Пон 14 жов, 2024 23:33
Игорь Алексеевич написав: Wirująświatła написав: Игорь Алексеевич написав:
Деньги на восстановление нам будет поступать дадут,
держите карманы шире. Кому мы нужны? какая то наивность на ветке через 2,5 года войны. Этого времени должно было хватить на анализ вероятных сценариев...
Мы никому не нужны. Но мир сейчас хочет кушать. А у нас есть земля, где эта кушать растёт. Поэтому нужна дормовая сила работать в поле за рис раз в сутки.
яка ще робсила? буде ШІ та різні робати
-
flyman
-
-
- Повідомлень: 36808
- З нами з: 09.03.14
- Подякував: 1591 раз.
- Подякували: 2795 раз.
-
- Профіль
-
1
3
Додано: Пон 14 жов, 2024 23:35
Игорь Алексеевич
Деньги на восстановление нам будет поступать,
А як же розрахунок за «курАчку», яку «кушал»?
Невже просто дадуть нову курАчку , а стару спишуть?
-
Hotab
-
-
- Повідомлень: 13386
- З нами з: 15.02.09
- Подякував: 360 раз.
- Подякували: 2273 раз.
-
- Профіль
-
1
3
2
Додано: Пон 14 жов, 2024 23:35
a77 написав:
сами рискуем "за рис" начать работать, к сожалению..
что значит рискуем. Ресурсы уже истощены в тч человеческие (это основной). С чего вдруг мы заживём как в 2021.
-
Wirująświatła
-
-
- Повідомлень: 25422
- З нами з: 06.04.16
- Подякував: 2413 раз.
- Подякували: 3373 раз.
-
- Профіль
-
3
Додано: Пон 14 жов, 2024 23:37
a77 написав:
Так проблема в том, что после еще нескольких лет войны и постепенного отключения страны от западного денежного аппарата ШВЛ, все , кто тут останется, сами рискуем "за рис" начать работать, к сожалению...
Типа сейчас эльдорадо в стране и все едят рис. Так и после войны будет, кто то с пивусиком ходить по улице, кто то в соточке сидеть, а кто то молотить бабки.
-
Игорь Алексеевич
-
-
- Повідомлень: 8439
- З нами з: 13.09.09
- Подякував: 113 раз.
- Подякували: 850 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Пон 14 жов, 2024 23:37
Wirująświatła написав:
а остальных зачем кормить и что то восстанавливать? экспортные отрасли будуть жить неплохо. Остальные выживать. Помощь будут сокращать каждый год и к концу войны сократят до 3х корочек хлеба.
Это какие отрасли?
Айти сделает ноги после открытия границ.
Металлургия уже заканчивается.
Если останутся ГОКИ, на их обслуживание несколько тысяч людей нудно.
Аграрка.- широкозахватные технологии требуют минимум людей.
-
UA
-
-
- Повідомлень: 8864
- З нами з: 19.07.08
- Подякував: 1865 раз.
- Подякували: 2278 раз.
-
- Профіль
-
1
1
Додано: Пон 14 жов, 2024 23:38
Hotab написав:
А як же розрахунок за «курАчку», яку «кушал»?
Ты и будешь отдавать))
-
Игорь Алексеевич
-
-
- Повідомлень: 8439
- З нами з: 13.09.09
- Подякував: 113 раз.
- Подякували: 850 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Пон 14 жов, 2024 23:39
UA
Айти сделает ноги после открытия границ.
А что, формула «круто зарабатывать как в Европе, а тратить как в бедной Украине» уже не будет работать?
По-моему когда тебе все готовы сделать все за миску супа, но ты в день зарабатываешь на ящик форели - зачем искать дорогие страны, не?
Игорь Алексеевич написав: Hotab написав:
А як же розрахунок за «курАчку», яку «кушал»?
Ты и будешь отдавать))
А как ты меня убедишь отдавать, а не у тебя забирать?
Востаннє редагувалось Hotab
в Пон 14 жов, 2024 23:41, всього редагувалось 1 раз.
-
Hotab
-
-
- Повідомлень: 13386
- З нами з: 15.02.09
- Подякував: 360 раз.
- Подякували: 2273 раз.
-
- Профіль
-
1
3
2
Додано: Пон 14 жов, 2024 23:40
Игорь Алексеевич написав:
Типа сейчас эльдорадо в стране и все едят рис
сейчас жир для силовиков и военных. Высокие зарплаты хоть немного подогревают экономику. А когда им скажут "всем спасибо, вы свободны" тогда увидите что от экономики останется.
-
Wirująświatła
-
-
- Повідомлень: 25422
- З нами з: 06.04.16
- Подякував: 2413 раз.
- Подякували: 3373 раз.
-
- Профіль
-
3
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|22
|71177
|
|
|1493
|237610
|
|
|6076
|839491
|
|