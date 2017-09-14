smdtranz написав:бескрайние поля, 5 средних городов да поселки, где вахтовики будут обрабатывать поля с дорогами между ними — наше будущее. как австралия где-то.
берите 90е годы, отнимайте дешевую коммуналку, дешевый бенз на заправках, бесплатное высшее образование и медицину. Примерно это же нас ждёт. Каста очень богатых и голожопая прислуга.
В 90 х с бесплатным высшим было туго. Только за хабар или на платное. Тогда как раз многочисленное поколение пошло в ВУЗы. Это к вопросу что дало бесплатно украинское государство, тем кого сейчас силой гонит на убой. НИКУЯ оно не дало. Вообще некуя. Только найобывало население со вкладами и устроило гиперинфляцию. Среднее образование и квартиры СССР дал.
Востаннє редагувалось UA в Пон 14 жов, 2024 23:45, всього редагувалось 1 раз.
Игорь Алексеевич написав:Типа сейчас эльдорадо в стране и все едят рис
сейчас жир для силовиков и военных. Высокие зарплаты хоть немного подогревают экономику. А когда всем скажут "всем спасибо, вы свободны" тогда увидите что от экономики останется.
Да все приспособятся и дальше будут работать и молотить капусту ещё быстрее.
в 90е не была разрушена энергетика, не было монополий, много наследия осталось от совка дороги, заводы, школы, больницы. Не было беженцев и оттока 8 млн человек. и то как было тяжело. Будет намного хуже.
Востаннє редагувалось Wirująświatła в Пон 14 жов, 2024 23:46, всього редагувалось 1 раз.
Wirująświatła написав:а остальных зачем кормить и что то восстанавливать? экспортные отрасли будуть жить неплохо. Остальные выживать. Помощь будут сокращать каждый год и к концу войны сократят до 3х корочек хлеба.
Это какие отрасли? Айти сделает ноги после открытия границ. Металлургия уже заканчивается. Если останутся ГОКИ, на их обслуживание несколько тысяч людей нудно. Аграрка.- широкозахватные технологии требуют минимум людей.
Варіантів купа... Накшалт)) - переб'ємо в естонців британців: "Министр юстиции Лийза-Ли Пакоста представила кабинету министров меморандум, на основании которого Эстония могла бы начать сдавать в аренду освободившиеся места в тюрьмах странам, где не хватает мест для размещения всех заключенных. Предоставляя тюремные услуги, Эстония могла бы зарабатывать около 30 миллионов евро в год." https://rus.err.ee/1609440218/pakosta-m ... kobritanii "Действительно, Великобритания входит в число стран, где не хватает мест в тюрьмах. Но есть и другие страны, например, Швеция или Нидерланды. И эти страны активно ищут способ решить эту проблему", – сказала министр юстиции.
Востаннє редагувалось detroytred в Пон 14 жов, 2024 23:48, всього редагувалось 1 раз.