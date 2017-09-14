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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 10418104191042010421>

На Вашу думку, скільки ще триватиме війна в Україні?

Напад росії і білорусі на Україну 5.4 5 69
до кінця 2024 року
20%
14
до квітня 2025 року
3%
2
до липня 2025 року
6%
4
до жовтня 2025 року
4%
3
до кінця 2025 року
14%
10
до липня 2026 року
4%
3
до кінця 2026 року
6%
4
йтиме до 2027 чи довше
42%
29
Всього голосів : 69
Повідомлення Додано: Пон 14 жов, 2024 23:42

  Игорь Алексеевич написав:
  Hotab написав:А як же розрахунок за «курАчку», яку «кушал»?
Ты и будешь отдавать))

хотаб и отдавать понятия несовместимые. Он 4й год не может отдать 40куе за квартиру в Киеве. только облизывается, каждый год повышая планку.
Востаннє редагувалось Wirująświatła в Пон 14 жов, 2024 23:43, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Пон 14 жов, 2024 23:42

  Wirująświatła написав:
  Игорь Алексеевич написав:Типа сейчас эльдорадо в стране и все едят рис
сейчас жир для силовиков и военных. Высокие зарплаты хоть немного подогревают экономику. А когда всем скажут "всем спасибо, вы свободны" тогда увидите что от экономики останется.

Да все приспособятся и дальше будут работать и молотить капусту ещё быстрее. В часы пик в городах на дорогах пробки. Или все начнут ходить пешком?
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Повідомлення Додано: Пон 14 жов, 2024 23:44

  Wirująświatła написав:
  smdtranz написав:бескрайние поля, 5 средних городов да поселки, где вахтовики будут обрабатывать поля с дорогами между ними — наше будущее. как австралия где-то.
берите 90е годы, отнимайте дешевую коммуналку, дешевый бенз на заправках, бесплатное высшее образование и медицину. Примерно это же нас ждёт. Каста очень богатых и голожопая прислуга.

В 90 х с бесплатным высшим было туго. Только за хабар или на платное.
Тогда как раз многочисленное поколение пошло в ВУЗы. Это к вопросу что дало бесплатно украинское государство, тем кого сейчас силой гонит на убой.
НИКУЯ оно не дало. Вообще некуя. Только найобывало население со вкладами и устроило гиперинфляцию.
Среднее образование и квартиры СССР дал.
Востаннє редагувалось UA в Пон 14 жов, 2024 23:45, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Пон 14 жов, 2024 23:45

  Игорь Алексеевич написав:
  Wirująświatła написав:
  Игорь Алексеевич написав:Типа сейчас эльдорадо в стране и все едят рис
сейчас жир для силовиков и военных. Высокие зарплаты хоть немного подогревают экономику. А когда всем скажут "всем спасибо, вы свободны" тогда увидите что от экономики останется.

Да все приспособятся и дальше будут работать и молотить капусту ещё быстрее.

в 90е не была разрушена энергетика, не было монополий, много наследия осталось от совка дороги, заводы, школы, больницы. Не было беженцев и оттока 8 млн человек. и то как было тяжело. Будет намного хуже.
Востаннє редагувалось Wirująświatła в Пон 14 жов, 2024 23:46, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Пон 14 жов, 2024 23:45

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Wirująświatła написав:хотаб и отдавать понятия несовместимые. Он 4й год не может отдать 40куе за квартиру в Киеве. только облизывается, каждый год повышая планку.
Он уже с мыслями живёт в квартире в Лондоне. Киев пройденный для него этап.))
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Повідомлення Додано: Пон 14 жов, 2024 23:46

  UA написав:
  Wirująświatła написав:а остальных зачем кормить и что то восстанавливать? экспортные отрасли будуть жить неплохо. Остальные выживать. Помощь будут сокращать каждый год и к концу войны сократят до 3х корочек хлеба.

Это какие отрасли?
Айти сделает ноги после открытия границ.
Металлургия уже заканчивается.
Если останутся ГОКИ, на их обслуживание несколько тысяч людей нудно.
Аграрка.- широкозахватные технологии требуют минимум людей.

Варіантів купа... Накшалт)) -
переб'ємо в естонців британців:
"Министр юстиции Лийза-Ли Пакоста представила кабинету министров меморандум, на основании которого Эстония могла бы начать сдавать в аренду освободившиеся места в тюрьмах странам, где не хватает мест для размещения всех заключенных. Предоставляя тюремные услуги, Эстония могла бы зарабатывать около 30 миллионов евро в год."
https://rus.err.ee/1609440218/pakosta-m ... kobritanii
"Действительно, Великобритания входит в число стран, где не хватает мест в тюрьмах. Но есть и другие страны, например, Швеция или Нидерланды. И эти страны активно ищут способ решить эту проблему", – сказала министр юстиции.
Востаннє редагувалось detroytred в Пон 14 жов, 2024 23:48, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Пон 14 жов, 2024 23:47

  Wirująświatła написав:
  Игорь Алексеевич написав:
  Hotab написав:А як же розрахунок за «курАчку», яку «кушал»?
Ты и будешь отдавать))

хотаб и отдавать понятия несовместимые. Он 4й год не может отдать 40куе за квартиру в Киеве. только облизывается, каждый год повышая планку.


Я хочу сразу весь Ирпень. С жильцами.
Одевай самые красивые колготки, скоро кастинг, будем определять куда тебя,


Он 4й год не может отдать 40куе за квартиру в Киеве


А что это за прайс такой?
Это какие-то нахалбуды в стиле свежих покупок ИА?
Или это ирпенятня какая-то?
Киев начинается с раза в два повыше ценника. Типа моего Кампуса.
Игорь Алексеевич


Он уже с мыслями живёт в квартире в Лондоне.


Мыслить надо о Запоре под КАБами? :shock:
Востаннє редагувалось Hotab в Пон 14 жов, 2024 23:55, всього редагувалось 2 разів.
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Повідомлення Додано: Пон 14 жов, 2024 23:48

  Игорь Алексеевич написав:
  Wirująświatła написав:хотаб и отдавать понятия несовместимые. Он 4й год не может отдать 40куе за квартиру в Киеве. только облизывается, каждый год повышая планку.
Он уже с мыслями живёт в квартире в Лондоне. Киев пройденный для него этап.))

можно купить фотообои лондон и наклеить в казарме на стену.
Wirująświatła
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Повідомлення Додано: Пон 14 жов, 2024 23:51

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Wirująświatła написав:в 90е не была разрушена энергетика, не было монополий, много наследия осталось от совка. и то как было тяжело. Будет намного хуже

В 90-е годы одни з.плату получали бартером, а др. носили пакеты денег.
Сейчас смотрю народ тоже жалуется, но в часы пик на кассе покупки продуктов по 2-3тыс.
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Повідомлення Додано: Пон 14 жов, 2024 23:52

  detroytred написав:Эстония могла бы начать сдавать в аренду освободившиеся места в тюрьмах странам, где не хватает мест для размещения всех заключенных.
видели ресторан в тюрьме? у нас тоже можно такие открыть
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