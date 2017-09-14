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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Пон 14 жов, 2024 23:54
Игорь Алексеевич написав: Wirująświatła написав:
в 90е не была разрушена энергетика, не было монополий, много наследия осталось от совка. и то как было тяжело. Будет намного хуже
В 90-е годы одни з.плату получали бартером, а др. носили пакеты денег.
Сейчас смотрю народ тоже жалуется, но в часы пик на кассе покупки продуктов по 2-3тыс.
денег сейчас как грязи. И авто новых много. Но эти деньги закончатся. Не может жировать общество которое ничего не производит. Пока жируем на деньги партнеров.
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Додано: Пон 14 жов, 2024 23:54
Hotab написав:UA
Айти сделает ноги после открытия границ.
А что, формула «круто зарабатывать как в Европе, а тратить как в бедной Украине» уже не будет работать?
По-моему когда тебе все готовы сделать все за миску супа, но ты в день зарабатываешь на ящик форели - зачем искать дорогие страны, не?
Нужны гарантии неповторения сегодняшней ситуации.
Выбор небольшой
Это повесить - червертовать 50 000 - 100 000 активных бусификаторов чтоб неповадно было повторять. Или уедут с концами 5 000 000 лучших молодых людей.
Заслуженых героев мобилизаторов нельзя казнить? Правда?
Тогда уедут украинцы...
Или ради сохранения нации можно?
Что ты выбираешь?
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Додано: Пон 14 жов, 2024 23:57
Wirująświatła написав:
денег сейчас как грязи. И авто новых много. Но эти деньги закончатся. Не может жировать общество которое ничего не производит. Пока жируем на деньги партнеров.
Торгуем жизнями мобилизованых.
Пока воюют сюда платят деньги
Всегда говорил, что в Украине нефть это люди.
Востаннє редагувалось UA
в Пон 14 жов, 2024 23:58, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Пон 14 жов, 2024 23:58
UA
Это повесить - червертовать 50 000 - 100 000 активных бусификаторов чтоб неповадно было повторять. Или уедут с концами 5 000 000 лучших молодых людей.
Обида на «бусификаторов» максимум у 1% населения. (Это те кого это реально зацепило, а не болельщики по раскрученным в инете видео).
Да и тот 1% простит их сразу по окончании войны.
Обиженок а-ля ирпенская Виталина в рваных колготках , которых еще не трогали, но они уже в истерике на всякий случай грозятся, процент невысокий.
Востаннє редагувалось Hotab
в Пон 14 жов, 2024 23:59, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Вів 15 жов, 2024 00:07
Hotab написав: Успіх написав: pesikot написав:
Долярчик, так ти суми виклав, а умови не виставив, про що закладись
10К - тиждень тут не пишу!
20К - 2 тижні тут не пишу!
50К - 2 місяці тут не пишу!
Що вибираєш?
Як буде зватись твій третій нік, поки «Успіх» буде за виграних 50к ферментизуввтись на паузі?
Вгамувався б ти з цими провокаціями.
Да ще і не обʼєктивно. Бо є махрові ухилянти, які до того ж тобі в миску навіть сардельку не поклали. Але тобі чухають за вушком. А ти кидаєшся на тих, хто тебе годує. (Тут має бути отой топор деревʼяний, як символ твоєї безтолковості).
Для об'єктивності: Успіх "кидається" на тих, хто на нього "наїзджав". І не знаю, як на інших гілках було, але на цій - у відповідь почав. Якщо не так, то виправте.
За дивним)) збігом Ко наїзджаючих складається виключно з найпатріотів. Ось Успіх і ловить їх на тому, що найпатріотична позиція є, а на його питання про заміну відповідей нема.
За сардельку ж Успіх не продається))
І якщо ж найпатріоти відмовчуються стосовно його запитань, то сенс Успіху питати ухилянтів або претензії до них висувати?
Імхо. Якщо б на Успіха не наїзджали, то гадаю, він би і був таким, яким і був раніше. Тобто не наїзджав тут ні на кого. В площині заміни.
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Додано: Вів 15 жов, 2024 00:09
Hotab написав:UA
Это повесить - червертовать 50 000 - 100 000 активных бусификаторов чтоб неповадно было повторять. Или уедут с концами 5 000 000 лучших молодых людей.
Обида на «бусификаторов» максимум у 1% населения. (Это те кого это реально зацепило, а не болельщики по раскрученным в инете видео).
Да и тот 1% простит их сразу по окончании войны.
Обиженок а-ля виталина, которых еще не трогали, но они уже в истерике на всякий случай грозятся, процент невысокий.
У тебя круг знакомых из "сапогов" да из дивиц.
Они точно не против.
Реальность плоха.
Я на мелочи обращаю внимание. Так сложилось.
60 летние у которых сын наркоман умер 5 лет назад, тоже не обижаются и даже за бусификацию.
Им обидно что их умер, а сын кумы семью и двое детей завел.
а так его убьют (не убьют а пропадет без вести, сейчас так модно) и завидовать не чему. Пускай кума дура сама двух внуков тянет.
Украинское общество оно интересное.
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Додано: Вів 15 жов, 2024 00:11
UA написав:
Торгуем жизнями мобилизованых. Пока воюют сюда платят деньги
Всегда говорил, что в Украине нефть это люди.
Ну так а что делать, если попередники все розикрали? Шо есть тем и торгуем, и на том спасибо.
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Додано: Вів 15 жов, 2024 00:24
Hotab
Ещё момент. Сейчас впервые с 1991 года, люди не говорят то что думают, даже знакомым.
Одни боятся что СБУ постукае кожному, другие что в здании СБУ поселится ФСБ и тоже постукае.
Отдельные мужики призывного возраста переходят на кнопочные телефоны. Почему то думают, что по ним нельзя отследить локацию.
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Додано: Вів 15 жов, 2024 00:26
План подразумевает чёткую последовательность действий и сроки, опирающийся на конкретные ресурсы.
То, что он прочитает будет:
1. Пусть всё у всіх буде хорошо
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Додано: Вів 15 жов, 2024 00:28
Wirująświatła написав:
берите 90е годы, отнимайте дешевую коммуналку, дешевый бенз на заправках, бесплатное высшее образование и медицину. Примерно это же нас ждёт. Каста очень богатых и голожопая прислуга.
В медицині неприватній зараз намічається опа.
Розмовляв зі знакомою лікаркою.
Каже якісь зміни, що гроші прийдеться заробляти самим на місці. З кого? З пенсів та безробітних...
Молодь одразу сказала: не буде грошей, підемо.
Ну і оптимізація (скорочення) йдуть повним ходом..
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