Додано: Вів 15 жов, 2024 00:29



У тебя круг знакомых из "сапогов" да из дивиц.

Они точно не против.





В моем кругу гражданских может больше чем военных))Большинство о войне не читает даже. Какая там у них обида на ТЦК))У кого-то есть страх перед ТЦК. Но страх и жажда мести не ходят рядом. Это разные вещи.Еще раз: вы дико преувеличиваете чувство ненависти и жажду мести.Закончи завтра войну - и все эти перепуганные просто вздохнут с облегчением (пронесло!!), не вытащили из беззаботной мирной жизни за 3 года войны) и пойдут дальше жить как жили.