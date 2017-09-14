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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 1042010421104221042310424>

На Вашу думку, скільки ще триватиме війна в Україні?

Напад росії і білорусі на Україну 5.4 5 69
до кінця 2024 року
20%
14
до квітня 2025 року
3%
2
до липня 2025 року
6%
4
до жовтня 2025 року
4%
3
до кінця 2025 року
14%
10
до липня 2026 року
4%
3
до кінця 2026 року
6%
4
йтиме до 2027 чи довше
42%
29
Всього голосів : 69
Повідомлення Додано: Вів 15 жов, 2024 00:29

  UA написав:
  Hotab написав:UA


Это повесить - червертовать 50 000 - 100 000 активных бусификаторов чтоб неповадно было повторять. Или уедут с концами 5 000 000 лучших молодых людей.


Обида на «бусификаторов» максимум у 1% населения. (Это те кого это реально зацепило, а не болельщики по раскрученным в инете видео).
Да и тот 1% простит их сразу по окончании войны.
Обиженок а-ля виталина, которых еще не трогали, но они уже в истерике на всякий случай грозятся, процент невысокий.

У тебя круг знакомых из "сапогов" да из дивиц.
Они точно не против.
Реальность плоха.
Я на мелочи обращаю внимание. Так сложилось.
60 летние у которых сын наркоман умер 5 лет назад, тоже не обижаются и даже за бусификацию.
Им обидно что их умер, а сын кумы семью и двое детей завел.
а так его убьют (не убьют а пропадет без вести, сейчас так модно) и завидовать не чему. Пускай кума дура сама двух внуков тянет.
Украинское общество оно интересное.

Реальный процент недовольных половина населения имхо.
Если у тебя круг общения, например, из мусоров или тцкунов, то мир вокруг кажется идеальным
Бетон
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Повідомлення Додано: Вів 15 жов, 2024 00:29

UA

У тебя круг знакомых из "сапогов" да из дивиц.
Они точно не против.


В моем кругу гражданских может больше чем военных))
Большинство о войне не читает даже. Какая там у них обида на ТЦК))
У кого-то есть страх перед ТЦК. Но страх и жажда мести не ходят рядом. Это разные вещи.
Еще раз: вы дико преувеличиваете чувство ненависти и жажду мести.
Закончи завтра войну - и все эти перепуганные просто вздохнут с облегчением (пронесло!!), не вытащили из беззаботной мирной жизни за 3 года войны) и пойдут дальше жить как жили.
Hotab
 
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Повідомлення Додано: Вів 15 жов, 2024 00:36

  UA написав: Сейчас впервые с 1991 года, люди не говорят то что думают, даже знакомым.

Уявити, що таке буде можливим неможливо:
https://glavcom.ua/country/criminal/pen ... e_vignette

Нехай би вона хоча б сама агітувала денно-нощно...
Але просто за лайк?
detroytred
 
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Повідомлення Додано: Вів 15 жов, 2024 00:41

detroytred
По долярчику абсолютно не согласен, но доказывать нет смысла.
Сущность его вы может видите и верно, но поведение (которое вероятно напускное и просто от безнаказанности и некоторого фатализма) - неприемлемое и не соответствует отношению к нему.
Лечится это известно как. Но он никогда ни с кем не покажется вживую.
Как называется такое поведение вы прекрасно знаете,
Hotab
 
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Повідомлення Додано: Вів 15 жов, 2024 00:44

  Бетон написав:
  UA написав:У тебя круг знакомых из "сапогов" да из дивиц.
Они точно не против.
Реальность плоха.
Я на мелочи обращаю внимание. Так сложилось.
60 летние у которых сын наркоман умер 5 лет назад, тоже не обижаются и даже за бусификацию.
Им обидно что их умер, а сын кумы семью и двое детей завел.
а так его убьют (не убьют а пропадет без вести, сейчас так модно) и завидовать не чему. Пускай кума дура сама двух внуков тянет.
Украинское общество оно интересное.

Реальный процент недовольных половина населения имхо.
Если у тебя круг общения, например, из мусоров или тцкунов, то мир вокруг кажется идеальным

Старые менты не захвати. Понимают что маятник он в две стороны ходит.
На всяких совещаниях уровня нач. управления, нач. департамента самое частое
Что? Саботаж!!! Я вас всех ....Бл...
Саботаж это сейчас топ слово.
UA
 
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Повідомлення Додано: Вів 15 жов, 2024 00:50

  UA написав: самое частое
Что? Саботаж!!! Я
Саботаж это сейчас топ слово.

Так старі кадри звикли, що повинно виконуватися.
А якщо не виконується, то це значить навмисно - саботаж.

Але саботажу нема. Бо молоді кадри вважають, що хочу виконую, хочу ні. Що це норма.
І воно так і є)))
Це нова нормальна реальність нового часу.

Тобто не саботаж, а непорозуміння старими молодих.
detroytred
 
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Повідомлення Додано: Вів 15 жов, 2024 00:50

  Бетон написав:Реальный процент недовольных половина населения имхо.


где-то так. много и идолопоклонников осталось все равно. по моему наблюдению опросы не врут- у зеленого под 50-60 процентов доверяющих осталось. А вот к власти в целом-гораздо меньше.Старый принцип- бояре плохие, а царь хороший.
"хороший царь и знакомая вонь"
Velz
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Повідомлення Додано: Вів 15 жов, 2024 00:55

  Hotab написав:UA

У тебя круг знакомых из "сапогов" да из дивиц.
Они точно не против.


В моем кругу гражданских может больше чем военных))
Большинство о войне не читает даже. Какая там у них обида на ТЦК))
У кого-то есть страх перед ТЦК. Но страх и жажда мести не ходят рядом. Это разные вещи.
Еще раз: вы дико преувеличиваете чувство ненависти и жажду мести.
Закончи завтра войну - и все эти перепуганные просто вздохнут с облегчением (пронесло!!), не вытащили из беззаботной мирной жизни за 3 года войны) и пойдут дальше жить как жили.

40 лет а динозавр похлеще меня.
Молодые не будут мстить, может даже слова не скажут против, они свалят нафиг.
Я это по аренде знаю.

Это тебе для счастья нужно походить день в ботинках на два размера меньше твоей ноги, а потом одеть родной размер. И вот оно счастье.

Развивайся. Учится это всегда актуально.
UA
 
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Повідомлення Додано: Вів 15 жов, 2024 00:58

  UA написав:
  Hotab написав:UA

Айти сделает ноги после открытия границ.


А что, формула «круто зарабатывать как в Европе, а тратить как в бедной Украине» уже не будет работать?
По-моему когда тебе все готовы сделать все за миску супа, но ты в день зарабатываешь на ящик форели - зачем искать дорогие страны, не?

Нужны гарантии неповторения сегодняшней ситуации.
Выбор небольшой
Это повесить - червертовать 50 000 - 100 000 активных бусификаторов чтоб неповадно было повторять. Или уедут с концами 5 000 000 лучших молодых людей.
Заслуженых героев мобилизаторов нельзя казнить? Правда?
Тогда уедут украинцы...
Или ради сохранения нации можно?
Что ты выбираешь?

Прочитал первую фразу. решил. что речь пойдёт о НАТО или ещё о чём-то в таком же духе.
Оказывается нужны не гарантии неповторения войны, а мобилизации.
Очень оригинально. :)
Я, наивный, считал, что мобилизация - следствие войны, а, видимо, наоборот.
На старости лет такие открытия!
ЛАД
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Повідомлення Додано: Вів 15 жов, 2024 00:58

  Velz написав:
  Бетон написав:Реальный процент недовольных половина населения имхо.


где-то так. много и идолопоклонников осталось все равно. по моему наблюдению опросы не врут- у зеленого под 50-60 процентов доверяющих осталось. А вот к власти в целом-гораздо меньше.Старый принцип- бояре плохие, а царь хороший.
"хороший царь и знакомая вонь"

Вы из Днепра. Это его родина.
У вас рейтинги Зе должны быть выше среднего. Я так думаю.
UA
 
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