Это повесить - червертовать 50 000 - 100 000 активных бусификаторов чтоб неповадно было повторять. Или уедут с концами 5 000 000 лучших молодых людей.
Обида на «бусификаторов» максимум у 1% населения. (Это те кого это реально зацепило, а не болельщики по раскрученным в инете видео). Да и тот 1% простит их сразу по окончании войны. Обиженок а-ля виталина, которых еще не трогали, но они уже в истерике на всякий случай грозятся, процент невысокий.
У тебя круг знакомых из "сапогов" да из дивиц. Они точно не против. Реальность плоха. Я на мелочи обращаю внимание. Так сложилось. 60 летние у которых сын наркоман умер 5 лет назад, тоже не обижаются и даже за бусификацию. Им обидно что их умер, а сын кумы семью и двое детей завел. а так его убьют (не убьют а пропадет без вести, сейчас так модно) и завидовать не чему. Пускай кума дура сама двух внуков тянет. Украинское общество оно интересное.
Реальный процент недовольных половина населения имхо. Если у тебя круг общения, например, из мусоров или тцкунов, то мир вокруг кажется идеальным
У тебя круг знакомых из "сапогов" да из дивиц. Они точно не против.
В моем кругу гражданских может больше чем военных)) Большинство о войне не читает даже. Какая там у них обида на ТЦК)) У кого-то есть страх перед ТЦК. Но страх и жажда мести не ходят рядом. Это разные вещи. Еще раз: вы дико преувеличиваете чувство ненависти и жажду мести. Закончи завтра войну - и все эти перепуганные просто вздохнут с облегчением (пронесло!!), не вытащили из беззаботной мирной жизни за 3 года войны) и пойдут дальше жить как жили.
detroytred По долярчику абсолютно не согласен, но доказывать нет смысла. Сущность его вы может видите и верно, но поведение (которое вероятно напускное и просто от безнаказанности и некоторого фатализма) - неприемлемое и не соответствует отношению к нему. Лечится это известно как. Но он никогда ни с кем не покажется вживую. Как называется такое поведение вы прекрасно знаете,
UA написав:У тебя круг знакомых из "сапогов" да из дивиц. Они точно не против. Реальность плоха. Я на мелочи обращаю внимание. Так сложилось. 60 летние у которых сын наркоман умер 5 лет назад, тоже не обижаются и даже за бусификацию. Им обидно что их умер, а сын кумы семью и двое детей завел. а так его убьют (не убьют а пропадет без вести, сейчас так модно) и завидовать не чему. Пускай кума дура сама двух внуков тянет. Украинское общество оно интересное.
Реальный процент недовольных половина населения имхо. Если у тебя круг общения, например, из мусоров или тцкунов, то мир вокруг кажется идеальным
Старые менты не захвати. Понимают что маятник он в две стороны ходит. На всяких совещаниях уровня нач. управления, нач. департамента самое частое Что? Саботаж!!! Я вас всех ....Бл... Саботаж это сейчас топ слово.
Бетон написав:Реальный процент недовольных половина населения имхо.
где-то так. много и идолопоклонников осталось все равно. по моему наблюдению опросы не врут- у зеленого под 50-60 процентов доверяющих осталось. А вот к власти в целом-гораздо меньше.Старый принцип- бояре плохие, а царь хороший. "хороший царь и знакомая вонь"
У тебя круг знакомых из "сапогов" да из дивиц. Они точно не против.
В моем кругу гражданских может больше чем военных)) Большинство о войне не читает даже. Какая там у них обида на ТЦК)) У кого-то есть страх перед ТЦК. Но страх и жажда мести не ходят рядом. Это разные вещи. Еще раз: вы дико преувеличиваете чувство ненависти и жажду мести. Закончи завтра войну - и все эти перепуганные просто вздохнут с облегчением (пронесло!!), не вытащили из беззаботной мирной жизни за 3 года войны) и пойдут дальше жить как жили.
40 лет а динозавр похлеще меня. Молодые не будут мстить, может даже слова не скажут против, они свалят нафиг. Я это по аренде знаю.
Это тебе для счастья нужно походить день в ботинках на два размера меньше твоей ноги, а потом одеть родной размер. И вот оно счастье.
А что, формула «круто зарабатывать как в Европе, а тратить как в бедной Украине» уже не будет работать? По-моему когда тебе все готовы сделать все за миску супа, но ты в день зарабатываешь на ящик форели - зачем искать дорогие страны, не?
Нужны гарантии неповторения сегодняшней ситуации. Выбор небольшой Это повесить - червертовать 50 000 - 100 000 активных бусификаторов чтоб неповадно было повторять. Или уедут с концами 5 000 000 лучших молодых людей. Заслуженых героев мобилизаторов нельзя казнить? Правда? Тогда уедут украинцы... Или ради сохранения нации можно? Что ты выбираешь?
Прочитал первую фразу. решил. что речь пойдёт о НАТО или ещё о чём-то в таком же духе. Оказывается нужны не гарантии неповторения войны, а мобилизации. Очень оригинально. Я, наивный, считал, что мобилизация - следствие войны, а, видимо, наоборот. На старости лет такие открытия!
Бетон написав:Реальный процент недовольных половина населения имхо.
где-то так. много и идолопоклонников осталось все равно. по моему наблюдению опросы не врут- у зеленого под 50-60 процентов доверяющих осталось. А вот к власти в целом-гораздо меньше.Старый принцип- бояре плохие, а царь хороший. "хороший царь и знакомая вонь"
Вы из Днепра. Это его родина. У вас рейтинги Зе должны быть выше среднего. Я так думаю.