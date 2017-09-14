Додано: Вів 15 жов, 2024 01:16

ЛАД написав: как правильно и без насилия провести мобилизацию какпровести мобилизацию

Ответ находится в самом вопросе - правильно это значит без насилия. Никто не будет насильно любить Родину. Вообще насильно заставлять что-то или кого-то любить как-бы называется изнасилование, не так ли? Применительно к практике - запустив насильную мобилизацию власть попала в петлю самообмана - наловили людей - на бумаге оказалась куча войск - исходя из этого строились планы - по факту оказалось что наловленные люди воюют плохо а разбегаются хорошо - планы провалились - надо что-то делать а то проиграем - гневные власти дали команду срочно больше ловить - опять на бумаге все хорошо - опять наполеоновские планы - и далее по кругу.А если б была мобилизация без насилия то власти изначально видели бы свои реальные ресурсы, реальней бы оценивали ситуацию, глядишь и стратегичеких глупостей было бы меньше. Но тогда и на матраце из баксов кто-то бы не поспал, и недвига бы в Испании просела, это да.