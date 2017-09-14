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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Вів 15 жов, 2024 01:01
ЛАД написав: UA написав:
А что, формула «круто зарабатывать как в Европе, а тратить как в бедной Украине» уже не будет работать?
По-моему когда тебе все готовы сделать все за миску супа, но ты в день зарабатываешь на ящик форели - зачем искать дорогие страны, не?
Нужны гарантии неповторения сегодняшней ситуации.
Выбор небольшой
Это повесить - червертовать 50 000 - 100 000 активных бусификаторов чтоб неповадно было повторять. Или уедут с концами 5 000 000 лучших молодых людей.
Заслуженых героев мобилизаторов нельзя казнить? Правда?
Тогда уедут украинцы...
Или ради сохранения нации можно?
Что ты выбираешь?
Прочитал первую фразу. решил. что речь пойдёт о НАТО или ещё о чём-то в таком же духе.
Оказывается нужны не гарантии неповторения войны, а мобилизации.
Очень оригинально.
Я, наивный, считал, что мобилизация - следствие войны, а, видимо, наоборот.
На старости лет такие открытия![/quote]
В последние годы война была не только в Украине, но только в Украине так действовала власть по отношению к СВОИМ гражданам. Это нужно учитывать в расчетах.
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Додано: Вів 15 жов, 2024 01:04
flyman написав: a77 написав: flyman написав:
корейці, паки, бангладешці ...
Ну вот я тоже так подозреваю...
Но вот смысл этого? Де державницька політика щодо таких питань ?
ЛАД каже що це правонаціонаціоналісти рулять
Вы уже. бедняжка, придумать не можете, что бы мне ещё приписать.
Сочувствую.
Давайте договоримся, я агент японской разведки, румынской сигуранцы, МИ-6, ФСБ... Никого не забыл? Если что, допишите. Я подпишу явку с повинной и чистосердечное признание.
Это вас успокоит?
Востаннє редагувалось ЛАД
в Вів 15 жов, 2024 01:36, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Вів 15 жов, 2024 01:06
detroytred написав: UA написав:
самое частое
Что? Саботаж!!! Я
Саботаж это сейчас топ слово.
Так старі кадри звикли, що повинно виконуватися.
А якщо не виконується, то це значить навмисно - саботаж.
Але саботажу нема. Бо молоді кадри вважають, що хочу виконую, хочу ні. Що це норма.
І воно так і є)))
Це нова нормальна реальність нового часу.
Тобто не саботаж, а непорозуміння старими молодих.
Вы это Хоттабу объясните.
Мне было тяжело это усвоить, но я смог.
5 000 0000 млн молодых украинцев ту- ту и даже несколько мстить ТЦК не останутся. Не упрашивайте.
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Додано: Вів 15 жов, 2024 01:08
smdtranz написав:a77
а разрешить надо было только женщинам, не могущим иметь детей по решению ВРК — военно-репродуктивной комиссии.
вообще демография в глубокой дупе, и никакие мигранты сюда не поедут, да и не нужны они.
бескрайние поля, 5 средних городов да поселки, где вахтовики будут обрабатывать поля с дорогами между ними — наше будущее. как австралия где-то.
не нужна будет такая сетка дорог, коммуникаций, содержание всех этих бесконечных сельских школ и больниц, почты, доставки товаров и тд. одна выгода. жизнь в селе будет для богатых любителей природы с машиной и возможностью хотя бы раз в неделю ездить в город закупиться всем и погулять.
Так мы к такому шли и без войны.
И мне рассказывали, что так и должно быть, промышленность не нужна и на этом пути нас ждёт великое и счастливое будущее.
И хоть бы кто сегодня признался, что писал глупости. Между прочим, есть и присутствующие на этой ветке.
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Додано: Вів 15 жов, 2024 01:11
Wirująświatła написав: Игорь Алексеевич написав:
Типа сейчас эльдорадо в стране и все едят рис
сейчас жир для силовиков и военных. Высокие зарплаты хоть немного подогревают экономику. А когда им скажут "всем спасибо, вы свободны" тогда увидите что от экономики останется.
Какую экономику?
Торговлю?
Или есть ещё что-то?
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ЛАД
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Додано: Вів 15 жов, 2024 01:15
Wirująświatła написав: Игорь Алексеевич написав: Wirująświatła написав:
........
сейчас жир для силовиков и военных. Высокие зарплаты хоть немного подогревают экономику. А когда всем скажут "всем спасибо, вы свободны" тогда увидите что от экономики останется.
Да все приспособятся и дальше будут работать и молотить капусту ещё быстрее.
в 90е не была разрушена энергетика, не было монополий, много наследия осталось от совка дороги, заводы, школы, больницы. Не было беженцев и оттока 8 млн человек. и то как было тяжело. Будет намного хуже.
Ух ты!
Виталий признаёт какие-то заслуги "совка"?!
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Додано: Вів 15 жов, 2024 01:16
UA
динозавр похлеще
Куезавр.
Ты тупень начал с «повесить 100 тыс ТЦК публично». Мол тогда возможно не уедут после войны.
Желание кого-то повесить - это о мести или о чем? О
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Додано: Вів 15 жов, 2024 01:16
ЛАД написав:
как правильно и без насилия
провести мобилизацию
Ответ находится в самом вопросе - правильно это значит без насилия. Никто не будет насильно любить Родину. Вообще насильно заставлять что-то или кого-то любить как-бы называется изнасилование, не так ли? Применительно к практике - запустив насильную мобилизацию власть попала в петлю самообмана - наловили людей - на бумаге оказалась куча войск - исходя из этого строились планы - по факту оказалось что наловленные люди воюют плохо а разбегаются хорошо - планы провалились - надо что-то делать а то проиграем - гневные власти дали команду срочно больше ловить - опять на бумаге все хорошо - опять наполеоновские планы - и далее по кругу.
А если б была мобилизация без насилия то власти изначально видели бы свои реальные ресурсы, реальней бы оценивали ситуацию, глядишь и стратегичеких глупостей было бы меньше. Но тогда и на матраце из баксов кто-то бы не поспал, и недвига бы в Испании просела, это да.
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katso
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Додано: Вів 15 жов, 2024 01:28
katso написав: ЛАД написав:
как правильно и без насилия
провести мобилизацию
Ответ находится в самом вопросе - правильно это значит без насилия. Никто не будет насильно любить Родину. Вообще насильно заставлять что-то или кого-то любить как-бы называется изнасилование, не так ли? Применительно к практике - запустив насильную мобилизацию власть попала в петлю самообмана - на бумаге была куча войск, исходя из этого строились планы, по факту оказалось что эти люди воевать не готовы, планы провалились, гневные власти дали команду "больше ловить", опять на бумаге все хорошо, опять наполеоновские планы, и далее по кругу.
Красиво и, вроде, правильно.
Но вопрос остаётся - как правильно провести мобилизацию?
И учтите, мобилизация - всегда насилие, если не брать только добровольцев. Но их никогда не хватает. А не доброволец пойдёт на фронт только под угрозой какого-то наказания, пусть даже законного.
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ЛАД
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Додано: Вів 15 жов, 2024 01:35
UA написав: ЛАД написав: UA написав:
............
Нужны гарантии неповторения сегодняшней ситуации.
Выбор небольшой
Это повесить - червертовать 50 000 - 100 000 активных бусификаторов чтоб неповадно было повторять. Или уедут с концами 5 000 000 лучших молодых людей.
Заслуженых героев мобилизаторов нельзя казнить? Правда?
Тогда уедут украинцы...
Или ради сохранения нации можно?
Что ты выбираешь?
Прочитал первую фразу. решил. что речь пойдёт о НАТО или ещё о чём-то в таком же духе.
Оказывается нужны не гарантии неповторения войны, а мобилизации.
Очень оригинально.
Я, наивный, считал, что мобилизация - следствие войны, а, видимо, наоборот.
На старости лет такие открытия!
В последние годы война была не только в Украине, но только в Украине так действовала власть по отношению к СВОИМ гражданам. Это нужно учитывать в расчетах.
Можно пример?
Какую войну вы имеете ввиду?
В Сирии? Сомневаюсь, что вам бы понравилось, там точно "родная" армия бомбила свои же города.
В Израиле? Так они не прячутся от своей армии.
Что ещё?
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ЛАД
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