Додано: Вів 15 жов, 2024 01:41

flyman написав: ЛАД написав: UA написав: .............

3. Укр. власть совсем не работает с силами внутри рф. Мятеж пригожина нормально не поддержали. Могли ему и его шобле убежище в Украине пообещать, щоб он резче был. .............3. Укр. власть совсем не работает с силами внутри рф. Мятеж пригожина нормально не поддержали. Могли ему и его шобле убежище в Украине пообещать, щоб он резче был.

Очень оригинальная идея.

Кого ещё порекомендуете принять?

4. Убрать агентов рф из командования сухопутных сил.

Кресты на технике, бусификация эти провокации делаются заказу из москвы местными симпатиками русского мира.

Ещё оригинальнее.

1. Как определить, кто "агент РФ" в командовании сухопутных сил?

2. "бусификация эти провокации по заказу из москвы". А по чьему заказу отказ очень многих от мобилизации? Очень оригинальная идея.Кого ещё порекомендуете принять?Ещё оригинальнее.1. Как определить, кто "агент РФ" в командовании сухопутных сил?2. "бусификация эти провокации по заказу из москвы". А по чьему заказу отказ очень многих от мобилизации?

колись було у анкетах до відділу кадрів:

- чи був в партизанах

- чи був в полоні

- чи був на окупованих територіях

- чи є родичі за кордоном

- чи працював у структурах та на людей афільованих з колаборантами (Медведчук, Сівкович, ОПЗЖ, ПР, КПСС, КПУ, партія Шарія ...)

- чи був інформатором КГБ



- і т.д і т.п.

І якщо так, то описати детальніше колись було у анкетах до відділу кадрів:- чи був в партизанах- чи був в полоні- чи був на окупованих територіях- чи є родичі за кордоном- чи працював у структурах та на людей афільованих з колаборантами (Медведчук, Сівкович, ОПЗЖ, ПР, КПСС, КПУ, партія Шарія ...)- чи був інформатором КГБ- і т.д і т.п.І якщо так, то описати детальніше

В анкете на получение визы США и сейчасDo you have any specialized skills or training, such as firearms, explosives, nuclear, biological or chemical experience? If “yes,” explain in detail andHave you ever served in the military? If “yes,” provide the country you served, branch of service, rank/position, military specialty, and date of service.Have you ever served in, been a member of, or been involved with a paramilitary unit, vigilante unit, rebel group, guerrilla group, or insurgent organizations? If “yes”, explain in detail, and expect delays as a background check is likely required.