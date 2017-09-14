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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 10421104221042310424

На Вашу думку, скільки ще триватиме війна в Україні?

Напад росії і білорусі на Україну 5.4 5 69
до кінця 2024 року
20%
14
до квітня 2025 року
3%
2
до липня 2025 року
6%
4
до жовтня 2025 року
4%
3
до кінця 2025 року
14%
10
до липня 2026 року
4%
3
до кінця 2026 року
6%
4
йтиме до 2027 чи довше
42%
29
Всього голосів : 69
Повідомлення Додано: Вів 15 жов, 2024 01:41

  flyman написав:
  ЛАД написав:
  UA написав:.............
3. Укр. власть совсем не работает с силами внутри рф. Мятеж пригожина нормально не поддержали. Могли ему и его шобле убежище в Украине пообещать, щоб он резче был.

Очень оригинальная идея. :)
Кого ещё порекомендуете принять?
4. Убрать агентов рф из командования сухопутных сил.
Кресты на технике, бусификация эти провокации делаются заказу из москвы местными симпатиками русского мира.

Ещё оригинальнее.
1. Как определить, кто "агент РФ" в командовании сухопутных сил?
2. "бусификация эти провокации по заказу из москвы". А по чьему заказу отказ очень многих от мобилизации?

колись було у анкетах до відділу кадрів:
- чи був в партизанах
- чи був в полоні
- чи був на окупованих територіях
- чи є родичі за кордоном
- чи працював у структурах та на людей афільованих з колаборантами (Медведчук, Сівкович, ОПЗЖ, ПР, КПСС, КПУ, партія Шарія ...)
- чи був інформатором КГБ

- і т.д і т.п.
І якщо так, то описати детальніше


В анкете на получение визы США и сейчас

Do you have any specialized skills or training, such as firearms, explosives, nuclear, biological or chemical experience? If “yes,” explain in detail and expect delays as a background check is likely required.

Have you ever served in the military? If “yes,” provide the country you served, branch of service, rank/position, military specialty, and date of service.

Have you ever served in, been a member of, or been involved with a paramilitary unit, vigilante unit, rebel group, guerrilla group, or insurgent organizations? If “yes”, explain in detail, and expect delays as a background check is likely required.
katso
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Повідомлення Додано: Вів 15 жов, 2024 01:46

  ЛАД написав:И учтите, мобилизация - всегда насилие, если не брать только добровольцев


Нет. Человеку кинули в почтовый ящик повестку - он по ней пришел - где тут насилие? И при этом он не доброволец, доброволец пришел сам без повестки.
katso
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Повідомлення Додано: Вів 15 жов, 2024 02:44

  katso написав:
  ЛАД написав:И учтите, мобилизация - всегда насилие, если не брать только добровольцев


Нет. Человеку кинули в почтовый ящик повестку - он по ней пришел - где тут насилие? И при этом он не доброволец, доброволец пришел сам без повестки.

Не стал подробно расписывать.
Да, не доброволец, но сам пришёл по повестке.
А у нас речь о том, что не приходят по повестке. Иначе не требовалось бы насилие-бусификация.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Вів 15 жов, 2024 04:58

Ветеран російсько-української війни, екскомандир роти батальйону Айдар Євген Дикий в інтерв'ю Radio NV розповів, що Росія вже скуповує найдорожчий резерв «гарматного м’яса» у Москві, Петербурзі та Єкатеринбурзі.

«Те, що ми зараз спостерігаємо, що в них відбувається із виплатами, що в них відбувається з соцдопомогою так званим учасникам „СВО“, дуже чітко показало, що „гарматне м’ясо“, яке готове йти сюди за гроші, практично вже закінчилося. Уже повністю вичерпане те, що було резервом на початку „СВО“, це всякі буряти, чуваши — глухі етнічні околиці. Там набір вже практично зупинений, бо вигребли всіх. Закінчується „нечорнозем'я“, тобто вже етнічно російські, але економічно депресивні регіони. І тільки зараз пішов набір москвичів, пітерців, єкатеринбуржців», — заявив Дикий в ефірі Radio NV.
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Повідомлення Додано: Вів 15 жов, 2024 06:11

ЛАД хай спочатку закон виконають і розішлють таки 6 млн. повісток тим, хто не оновив дані. І посадять таки всіх, кого мають по закону посадити
Дюрі-бачі
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