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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 10422104231042410425>

На Вашу думку, скільки ще триватиме війна в Україні?

Напад росії і білорусі на Україну 5.4 5 69
до кінця 2024 року
20%
14
до квітня 2025 року
3%
2
до липня 2025 року
6%
4
до жовтня 2025 року
4%
3
до кінця 2025 року
14%
10
до липня 2026 року
4%
3
до кінця 2026 року
6%
4
йтиме до 2027 чи довше
42%
29
Всього голосів : 69
Повідомлення Додано: Вів 15 жов, 2024 02:44

  katso написав:
  ЛАД написав:И учтите, мобилизация - всегда насилие, если не брать только добровольцев


Нет. Человеку кинули в почтовый ящик повестку - он по ней пришел - где тут насилие? И при этом он не доброволец, доброволец пришел сам без повестки.

Не стал подробно расписывать.
Да, не доброволец, но сам пришёл по повестке.
А у нас речь о том, что не приходят по повестке. Иначе не требовалось бы насилие-бусификация.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Вів 15 жов, 2024 04:58

Ветеран російсько-української війни, екскомандир роти батальйону Айдар Євген Дикий в інтерв'ю Radio NV розповів, що Росія вже скуповує найдорожчий резерв «гарматного м’яса» у Москві, Петербурзі та Єкатеринбурзі.

«Те, що ми зараз спостерігаємо, що в них відбувається із виплатами, що в них відбувається з соцдопомогою так званим учасникам „СВО“, дуже чітко показало, що „гарматне м’ясо“, яке готове йти сюди за гроші, практично вже закінчилося. Уже повністю вичерпане те, що було резервом на початку „СВО“, це всякі буряти, чуваши — глухі етнічні околиці. Там набір вже практично зупинений, бо вигребли всіх. Закінчується „нечорнозем'я“, тобто вже етнічно російські, але економічно депресивні регіони. І тільки зараз пішов набір москвичів, пітерців, єкатеринбуржців», — заявив Дикий в ефірі Radio NV.
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Повідомлення Додано: Вів 15 жов, 2024 06:11

ЛАД хай спочатку закон виконають і розішлють таки 6 млн. повісток тим, хто не оновив дані. І посадять таки всіх, кого мають по закону посадити
Дюрі-бачі
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Повідомлення Додано: Вів 15 жов, 2024 07:53

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Дюрі-бачі написав:розішлють таки 6 млн. повісток тим, хто не оновив дані. І посадять таки всіх, кого мають по закону посадити

А є ті 6 млн? І навіть якщо умовно Україна вважає своїми громадянами таких як носій ніка украінен і т.д. реальної змоги якось з них скористатись нема, а ще величезна к-ть на окупованих територіях.
От щоби могли робити, то всілякими плюшками стримувати старшокласників від виїзду, так ні, два останні роки ускладнюють умови вступу в ЗВО. Натомість східні сусіди охоче вигрібають 17-річних. В мене троюрідний племінник поступив в Любліні, то 80% групи українці, а під функціонування своїх ЗВО поляки ще і дотацій з ЄС отримають.
Ой+
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Повідомлення Додано: Вів 15 жов, 2024 07:59

  Дюрі-бачі написав:ЛАД хай спочатку закон виконають і розішлють таки 6 млн. повісток тим, хто не оновив дані. І посадять таки всіх, кого мають по закону посадити


Розовощок це ти тут про перемогу співав, бо обмеженого розумово придатний
Йди копай
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Повідомлення Додано: Вів 15 жов, 2024 08:14

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Ой+ написав:От щоби могли робити, то всілякими плюшками стримувати старшокласників від виїзду

Та багато чого могли б зробити, якщо б менше крали. Але, нажаль, не можуть зробити нічого.
Дюрі-бачі
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Повідомлення Додано: Вів 15 жов, 2024 08:22

  Hotab написав:А что, формула «круто зарабатывать как в Европе, а тратить как в бедной Украине» уже не будет работать?
По-моему когда тебе все готовы сделать все за миску супа, но ты в день зарабатываешь на ящик форели - зачем искать дорогие страны, не?


но какой то приемлемый уровень комфорта же должен быть от инфраструктуры.
иначе по такой логике нужно ехать в какую нить африканскую страну.
tester7336
 
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Повідомлення Додано: Вів 15 жов, 2024 08:26

  UA написав:В 90 х с бесплатным высшим было туго. Только за хабар или на платное.


нужно было идти не на экономическое а на техническое образование :twisted:
там было и бесплатно и без взяток.
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Повідомлення Додано: Вів 15 жов, 2024 08:38

  ЛАД написав:
  BIGor написав:.............
Наведу я нашему нафронтнику трохи інформації на подумати, навіть його рідною мовою
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0 ... 0%B0%D1%85
Битва при Гавгамелах (также битва при Арбе́лах, 1 октября 331 года до н. э.) — решающее сражение между войсками Александра Македонского и персидского царя Дария III, после которого империя Ахеменидов прекратила своё существование.

Согласно современным оценкам, войско Дария III в несколько раз превышало македонян по численности. Преимуществом македонян были качество их вооружения, выучка, а также больший опыт военачальников.

Не подскажете, что значит "нафронтник?
А таких примеров в истории найти можно достаточное количество.
Игорь Алексеевич вам уже ответил, хотя было достаточно выделить слова в цитате: "Преимуществом македонян были качество их вооружения, выучка, а также больший опыт военачальников."
У нас есть хоть одно из этих преимуществ?
Разве что в качестве некоторых вооружений, но их мало. Остальное или такое же, или даже у них, возможно, лучше.

Навіть якщо до війни не готувались, західні партнери давали по 5 млрд. долл щомісячно з початку війни. Пороховий завод коштує 20 млн. долл. і він досі не побудований. Дивно якось. А на війну хай йде третій сорт.

Вы бы для начала разобрались на что выделялись эти 5 млрд. долл. (в этой цифре не уверен, но спорить не буду) и в проблемах производства пороха, а потом бы писали.

Ви так і нічого не зрозуміли. :D
BIGor
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Повідомлення Додано: Вів 15 жов, 2024 08:39

  Бетон написав:
  UA написав:
  Hotab написав:Обида на «бусификаторов» максимум у 1% населения. (Это те кого это реально зацепило, а не болельщики по раскрученным в инете видео).
Да и тот 1% простит их сразу по окончании войны.
Обиженок а-ля виталина, которых еще не трогали, но они уже в истерике на всякий случай грозятся, процент невысокий.

У тебя круг знакомых из "сапогов" да из дивиц.
Они точно не против.
Реальность плоха.
Я на мелочи обращаю внимание. Так сложилось.
60 летние у которых сын наркоман умер 5 лет назад, тоже не обижаются и даже за бусификацию.
Им обидно что их умер, а сын кумы семью и двое детей завел.
а так его убьют (не убьют а пропадет без вести, сейчас так модно) и завидовать не чему. Пускай кума дура сама двух внуков тянет.
Украинское общество оно интересное.

Реальный процент недовольных половина населения имхо.
Если у тебя круг общения, например, из мусоров или тцкунов, то мир вокруг кажется идеальным


недовольные только на выборах максимум могут сказать фэ.
а что бы реально взять оружие в руки и мстить тут одного недовольства мало. и таких действительно единицы будут.
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