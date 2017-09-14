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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 10422104231042410425

На Вашу думку, скільки ще триватиме війна в Україні?

Напад росії і білорусі на Україну 5.4 5 69
до кінця 2024 року
20%
14
до квітня 2025 року
3%
2
до липня 2025 року
6%
4
до жовтня 2025 року
4%
3
до кінця 2025 року
14%
10
до липня 2026 року
4%
3
до кінця 2026 року
6%
4
йтиме до 2027 чи довше
42%
29
Всього голосів : 69
Повідомлення Додано: Вів 15 жов, 2024 08:40

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Ой+ написав:От щоби могли робити, то всілякими плюшками стримувати старшокласників від виїзду, так ні, два останні роки ускладнюють умови вступу в ЗВО

Я вже писав: такого руйнування освіти, яке робить зараз Лісовий, не було навіть за часів Табачника.
Дюрі-бачі
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Повідомлення Додано: Вів 15 жов, 2024 08:45

UA

Старые менты не захвати. Понимают что маятник он в две стороны ходит.
На всяких совещаниях уровня нач. управления, нач. департамента самое частое
Что? Саботаж!!! Я вас всех ....Бл...
Саботаж это сейчас топ слово.


УА уже и по понедельникам калдырит. Или это протекает уже кукуха.
Насчет «в 90-х учиться бесплатно только за взятку», надо было в школе нормально учиться. Тогда можно и бесплатно в ВУЗ. А так то тут есть примеры что и в педе сельский хлопчина троечник учился (ну как «учился», водяру с утюгами и паяльниками на Польшу тягал) платно. А потом в школу децким психологом на работу не взяли. Такие знания, что тут поделать.
Hotab
 
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Повідомлення Додано: Вів 15 жов, 2024 09:02

  Hotab написав:UA

Айти сделает ноги после открытия границ.


А что, формула «круто зарабатывать как в Европе, а тратить как в бедной Украине» уже не будет работать?
По-моему когда тебе все готовы сделать все за миску супа, но ты в день зарабатываешь на ящик форели - зачем искать дорогие страны, не?

Дешевого в Україні майже нічого не лишилося, і це було ще до війни.
BIGor
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Повідомлення Додано: Вів 15 жов, 2024 09:07

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  BIGor написав:Дешевого в Україні майже нічого не лишилося, і це було ще до війни.

*не вірю* Прям зараз при одному рівні життя витрати в Польщі/Чехії в 2,5-3 рази вищі, в Німеччині - в 4, навіть в Болгарії х2.
Особливо витрати на дітей (няні, гуртки, освіта), наймана робоча сила (послуги клінінгу, косметичні процедури, готова їжа) і медицина
Востаннє редагувалось Дюрі-бачі в Вів 15 жов, 2024 09:12, всього редагувалось 1 раз.
Дюрі-бачі
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Повідомлення Додано: Вів 15 жов, 2024 09:11

  ЛАД написав:
  UA написав:Нужны гарантии неповторения сегодняшней ситуации.
Выбор небольшой
Это повесить - червертовать 50 000 - 100 000 активных бусификаторов чтоб неповадно было повторять. Или уедут с концами 5 000 000 лучших молодых людей.
Заслуженых героев мобилизаторов нельзя казнить? Правда?
Тогда уедут украинцы...
Или ради сохранения нации можно?
Что ты выбираешь?

Прочитал первую фразу. решил. что речь пойдёт о НАТО или ещё о чём-то в таком же духе.
Оказывается нужны не гарантии неповторения войны, а мобилизации.
Очень оригинально. :)
Я, наивный, считал, что мобилизация - следствие войны, а, видимо, наоборот.
На старости лет такие открытия!

Да, саме про це каже УА.
Що молоді "нужны не гарантии неповторения войны, а мобилизации."
Тобто гарантії того, що навіть якщо знов виникне війна, примусу не буде.
І в якості практичного запевнення-обіцянки-гарантії для них потрібне публічне засудження бусифікаторів.
Щоб для них зробили цей акт.
(Не вони, молодь, зробили, а для них зробили. Надали отаке підтвердження, гарантію).
А інакше банально свалять...
(Не добиватися своїх хотєлок будуть, мстити тощо, а банально свалять).

Це я пояснив думку, яка пролунала.
Бо по відповідям на неї бачу, що її явно зрозуміли інакше.
detroytred
 
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Повідомлення Додано: Вів 15 жов, 2024 09:12

  Дюрі-бачі написав:
  BIGor написав:Дешевого в Україні майже нічого не лишилося, і це було ще до війни.

*не вірю* Прям зараз при одному рівні життя витрати в Польщі/Чехії в 2,5-3 рази вищі, в Німеччині - в 4, навіть в Болгарії х2.
Особливо витрати на дітей (гуртки, освіта), наймана робоча сила (послуги клінінгу, косметичні процедури, готова їжа) і медицина

Трохи дорожче оренда житла, ну кава в кавярні дорожча.
Дітей в мене нема - ніяких змін, найманих працівників нема і не було (послуги клінінгу, косметичні процедури, готова їжа) - ніяких змін. Медицина тут є державна і приватна, за приватну платить роботодавець, а я доплачую 25 злотих/місяць.
Де тут х2,5-3? Я бачу тут тільки +25 злотих (250 грн). Так що не треба тут цієї брехні.
BIGor
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Повідомлення Додано: Вів 15 жов, 2024 09:15

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  ЛАД написав:Красиво и, вроде, правильно.
Но вопрос остаётся - как правильно провести мобилизацию?
И учтите, мобилизация - всегда насилие, если не брать только добровольцев.

по вашій логіці тоді, якщо війна буде ще 20 років то ви в 2045 напишете "влада змушена бусифіковувати 12 річних і вагітних жінок, бо добровольців нема, і взагалі більше нікого нема, тоді як правильно провести мобілізацію щоб без насильства". Так виходить?
Іноді потрібно дивитись на обєктивну реальність і будувати реальні плани виходячи з неї а не чіплятись до "перемог до останньої верби"
Якщо раптом завтра на нас нападе ще й півторамільярдний Китай тоді по логіці треба закрити виїзд навіть для перелітних птахів і почати бусифікацію котів та собак
Letusrock
 
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