Я вже писав: такого руйнування освіти, яке робить зараз Лісовий, не було навіть за часів Табачника.
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Додано: Вів 15 жов, 2024 08:40
Re: Напад росії і білорусі на Україну
Додано: Вів 15 жов, 2024 08:45
UA
УА уже и по понедельникам калдырит. Или это протекает уже кукуха.
Насчет «в 90-х учиться бесплатно только за взятку», надо было в школе нормально учиться. Тогда можно и бесплатно в ВУЗ. А так то тут есть примеры что и в педе сельский хлопчина троечник учился (ну как «учился», водяру с утюгами и паяльниками на Польшу тягал) платно. А потом в школу децким психологом на работу не взяли. Такие знания, что тут поделать.
Додано: Вів 15 жов, 2024 09:02
Дешевого в Україні майже нічого не лишилося, і це було ще до війни.
Додано: Вів 15 жов, 2024 09:07
Re: Напад росії і білорусі на Україну
*не вірю* Прям зараз при одному рівні життя витрати в Польщі/Чехії в 2,5-3 рази вищі, в Німеччині - в 4, навіть в Болгарії х2.
Особливо витрати на дітей (няні, гуртки, освіта), наймана робоча сила (послуги клінінгу, косметичні процедури, готова їжа) і медицина
Востаннє редагувалось Дюрі-бачі в Вів 15 жов, 2024 09:12, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Вів 15 жов, 2024 09:11
Да, саме про це каже УА.
Що молоді "нужны не гарантии неповторения войны, а мобилизации."
Тобто гарантії того, що навіть якщо знов виникне війна, примусу не буде.
І в якості практичного запевнення-обіцянки-гарантії для них потрібне публічне засудження бусифікаторів.
Щоб для них зробили цей акт.
(Не вони, молодь, зробили, а для них зробили. Надали отаке підтвердження, гарантію).
А інакше банально свалять...
(Не добиватися своїх хотєлок будуть, мстити тощо, а банально свалять).
Це я пояснив думку, яка пролунала.
Бо по відповідям на неї бачу, що її явно зрозуміли інакше.
Додано: Вів 15 жов, 2024 09:12
Трохи дорожче оренда житла, ну кава в кавярні дорожча.
Дітей в мене нема - ніяких змін, найманих працівників нема і не було (послуги клінінгу, косметичні процедури, готова їжа) - ніяких змін. Медицина тут є державна і приватна, за приватну платить роботодавець, а я доплачую 25 злотих/місяць.
Де тут х2,5-3? Я бачу тут тільки +25 злотих (250 грн). Так що не треба тут цієї брехні.
Додано: Вів 15 жов, 2024 09:15
Re: Напад росії і білорусі на Україну
по вашій логіці тоді, якщо війна буде ще 20 років то ви в 2045 напишете "влада змушена бусифіковувати 12 річних і вагітних жінок, бо добровольців нема, і взагалі більше нікого нема, тоді як правильно провести мобілізацію щоб без насильства". Так виходить?
Іноді потрібно дивитись на обєктивну реальність і будувати реальні плани виходячи з неї а не чіплятись до "перемог до останньої верби"
Якщо раптом завтра на нас нападе ще й півторамільярдний Китай тоді по логіці треба закрити виїзд навіть для перелітних птахів і почати бусифікацію котів та собак
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