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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 104231042410425104261042710428>

На Вашу думку, скільки ще триватиме війна в Україні?

Напад росії і білорусі на Україну 5.4 5 69
до кінця 2024 року
20%
14
до квітня 2025 року
3%
2
до липня 2025 року
6%
4
до жовтня 2025 року
4%
3
до кінця 2025 року
14%
10
до липня 2026 року
4%
3
до кінця 2026 року
6%
4
йтиме до 2027 чи довше
42%
29
Всього голосів : 69
Повідомлення Додано: Вів 15 жов, 2024 09:07

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  BIGor написав:Дешевого в Україні майже нічого не лишилося, і це було ще до війни.

*не вірю* Прям зараз при одному рівні життя витрати в Польщі/Чехії в 2,5-3 рази вищі, в Німеччині - в 4, навіть в Болгарії х2.
Особливо витрати на дітей (няні, гуртки, освіта), наймана робоча сила (послуги клінінгу, косметичні процедури, готова їжа) і медицина
Востаннє редагувалось Дюрі-бачі в Вів 15 жов, 2024 09:12, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Вів 15 жов, 2024 09:11

  ЛАД написав:
  UA написав:Нужны гарантии неповторения сегодняшней ситуации.
Выбор небольшой
Это повесить - червертовать 50 000 - 100 000 активных бусификаторов чтоб неповадно было повторять. Или уедут с концами 5 000 000 лучших молодых людей.
Заслуженых героев мобилизаторов нельзя казнить? Правда?
Тогда уедут украинцы...
Или ради сохранения нации можно?
Что ты выбираешь?

Прочитал первую фразу. решил. что речь пойдёт о НАТО или ещё о чём-то в таком же духе.
Оказывается нужны не гарантии неповторения войны, а мобилизации.
Очень оригинально. :)
Я, наивный, считал, что мобилизация - следствие войны, а, видимо, наоборот.
На старости лет такие открытия!

Да, саме про це каже УА.
Що молоді "нужны не гарантии неповторения войны, а мобилизации."
Тобто гарантії того, що навіть якщо знов виникне війна, примусу не буде.
І в якості практичного запевнення-обіцянки-гарантії для них потрібне публічне засудження бусифікаторів.
Щоб для них зробили цей акт.
(Не вони, молодь, зробили, а для них зробили. Надали отаке підтвердження, гарантію).
А інакше банально свалять...
(Не добиватися своїх хотєлок будуть, мстити тощо, а банально свалять).

Це я пояснив думку, яка пролунала.
Бо по відповідям на неї бачу, що її явно зрозуміли інакше.
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Повідомлення Додано: Вів 15 жов, 2024 09:12

  Дюрі-бачі написав:
  BIGor написав:Дешевого в Україні майже нічого не лишилося, і це було ще до війни.

*не вірю* Прям зараз при одному рівні життя витрати в Польщі/Чехії в 2,5-3 рази вищі, в Німеччині - в 4, навіть в Болгарії х2.
Особливо витрати на дітей (гуртки, освіта), наймана робоча сила (послуги клінінгу, косметичні процедури, готова їжа) і медицина

Трохи дорожче оренда житла, ну кава в кавярні дорожча.
Дітей в мене нема - ніяких змін, найманих працівників нема і не було (послуги клінінгу, косметичні процедури, готова їжа) - ніяких змін. Медицина тут є державна і приватна, за приватну платить роботодавець, а я доплачую 25 злотих/місяць.
Де тут х2,5-3? Я бачу тут тільки +25 злотих (250 грн). Так що не треба тут цієї брехні.
BIGor
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Повідомлення Додано: Вів 15 жов, 2024 09:15

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  ЛАД написав:Красиво и, вроде, правильно.
Но вопрос остаётся - как правильно провести мобилизацию?
И учтите, мобилизация - всегда насилие, если не брать только добровольцев.

по вашій логіці тоді, якщо війна буде ще 20 років то ви в 2045 напишете "влада змушена бусифіковувати 12 річних і вагітних жінок, бо добровольців нема, і взагалі більше нікого нема, тоді як правильно провести мобілізацію щоб без насильства". Так виходить?
Іноді потрібно дивитись на обєктивну реальність і будувати реальні плани виходячи з неї а не чіплятись до "перемог до останньої верби"
Якщо раптом завтра на нас нападе ще й півторамільярдний Китай тоді по логіці треба закрити виїзд навіть для перелітних птахів і почати бусифікацію котів та собак
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Повідомлення Додано: Вів 15 жов, 2024 09:28

  ЛАД написав:
  katso написав:
  ЛАД написав:И учтите, мобилизация - всегда насилие, если не брать только добровольцев


Нет. Человеку кинули в почтовый ящик повестку - он по ней пришел - где тут насилие? И при этом он не доброволец, доброволец пришел сам без повестки.

Не стал подробно расписывать.
Да, не доброволец, но сам пришёл по повестке.
А у нас речь о том, что не приходят по повестке. Иначе не требовалось бы насилие-бусификация.

навіть у випадку, коли "не приходят" за повісткою, навіть тоді не можна викрадати та гвалтувати людей в бусах, а мають починати працювати відповідні норми законів та відповідні служби або суд. зе-влада ж ігнорує всі існуючі норми законів.
а ви вперто вважаєте, що бусифікація - це погано, але інакше не можна.
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Повідомлення Додано: Вів 15 жов, 2024 09:29

  BIGor написав:
  Hotab написав:UA

Айти сделает ноги после открытия границ.


А что, формула «круто зарабатывать как в Европе, а тратить как в бедной Украине» уже не будет работать?
По-моему когда тебе все готовы сделать все за миску супа, но ты в день зарабатываешь на ящик форели - зачем искать дорогие страны, не?

Дешевого в Україні майже нічого не лишилося, і це було ще до війни.


Всім Добрий ранок .
Здоров,я і Удачі .

....... приїхав з закордону .... Боснія ..Хорватія ...Чорногорія .
Картопля 0,90 -1,5 єв.Помідор 3 огіркі 2,5 Риба від 17 ...Говяд .25 .Хліб (соц 1,05 смачний ) інші дорожчи , але теж смачні (рол з м,ясом 2,62 ) свинина -навіть не бачив може не там ходив .
Горілка (37,5 градусів) 0,5- 10 єв (навіть рюмка не зашла ДРЯНЬ ), вино пак біле 4,45 єв. (МОЧА ОСЛА ) , пиво 1,25 без тари (0,17-19тара )місцеве , Хайнікен 1,70 без тари .(це чи вТОММІ , чі в ЛІДЛІ .
Ковбаса чі копченності від 50-90 .
Ковбаса жах , копчености ну дуже смачні .

Будь Ласка не кажіть зайвого на Україну .

...... неймовірна кількість українців ...... лобуряк здристнувших (усі патріоти ) .
Коли показував фото поранень , рентген (унікальні фото) і таке інше навіть плакали .
Бідкуються що закінчився сезон і треба шукати роботу .
Як не брешуть ,платять (неохоче) десь 650 жінкам (стірка , прибирання , ,,, цілу добу на ногах ).
У хлопців покраще до 800 , але до поту треба працювати .

Ось такі справи .
холява
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Повідомлення Додано: Вів 15 жов, 2024 09:33

  BIGor написав:
  Дюрі-бачі написав:
  BIGor написав:Дешевого в Україні майже нічого не лишилося, і це було ще до війни.

*не вірю* Прям зараз при одному рівні життя витрати в Польщі/Чехії в 2,5-3 рази вищі, в Німеччині - в 4, навіть в Болгарії х2.
Особливо витрати на дітей (гуртки, освіта), наймана робоча сила (послуги клінінгу, косметичні процедури, готова їжа) і медицина

Трохи дорожче оренда житла, ну кава в кавярні дорожча.
Дітей в мене нема - ніяких змін, найманих працівників нема і не було (послуги клінінгу, косметичні процедури, готова їжа) - ніяких змін. Медицина тут є державна і приватна, за приватну платить роботодавець, а я доплачую 25 злотих/місяць.
Де тут х2,5-3? Я бачу тут тільки +25 злотих (250 грн). Так що не треба тут цієї брехні.

Цікаво у вас виходить.
«Дітей нема», а «оте мені непотрібно», то виходить «всі брешуть».
У нас є унікум який гриби з фундаменту їсть, так йому точно все одно в якій країні їх різати, всюди безкоштовні. Або велосипеди крадені у циган купляє.
Але ж це унікальний випадок,
А загалом то люди не самі себе стрижуть, не самі ремонтують свій автомобіль, замовляють додому якусь готову їжу або ходять в ресторани. Буває і дітей вони мають. Яким треба багато чого. Життя воно багатогранне, бачте..
Востаннє редагувалось Hotab в Вів 15 жов, 2024 09:40, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Вів 15 жов, 2024 09:35

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  холява написав:Як не брешуть ,платять (неохоче) десь 650 жінкам (стірка , прибирання , ,,, цілу добу на ногах ).
У хлопців покраще до 800 , але до поту треба працювати .

Чорногорія це не країна для роботи, а тільки для туристів чи доживати старість якщо при грошах. Там так було завжди
800 євро це рівень підсобника на будівницті в Ужгороді з шестиденним робочим тижнем
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Повідомлення Додано: Вів 15 жов, 2024 09:36

  Letusrock написав:
  ЛАД написав:Красиво и, вроде, правильно.
Но вопрос остаётся - как правильно провести мобилизацию?
И учтите, мобилизация - всегда насилие, если не брать только добровольцев.

по вашій логіці тоді, якщо війна буде ще 20 років то ви в 2045 напишете "влада змушена бусифіковувати 12 річних і вагітних жінок, бо добровольців нема, і взагалі більше нікого нема, тоді як правильно провести мобілізацію щоб без насильства". Так виходить?
Іноді потрібно дивитись на обєктивну реальність і будувати реальні плани виходячи з неї а не чіплятись до "перемог до останньої верби"
Якщо раптом завтра на нас нападе ще й півторамільярдний Китай тоді по логіці треба закрити виїзд навіть для перелітних птахів і почати бусифікацію котів та собак

Це розтяжка...
Він-він.

На словах влада вже зробила вибір.
На практиці ж ще намагається пропєтлять.
Але, імхо, Портніков все роз'яснив.
detroytred
 
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Повідомлення Додано: Вів 15 жов, 2024 09:38

  ЛАД написав:
  katso написав:
  ЛАД написав:И учтите, мобилизация - всегда насилие, если не брать только добровольцев


Нет. Человеку кинули в почтовый ящик повестку - он по ней пришел - где тут насилие? И при этом он не доброволец, доброволец пришел сам без повестки.

Не стал подробно расписывать.
Да, не доброволец, но сам пришёл по повестке.
А у нас речь о том, что не приходят по повестке. Иначе не требовалось бы насилие-бусификация.


Не пришел - все, его для армии нет, выдохнуть и успокоиться уже, ну не все девушки хотят с вами танцевать, что ж их за волосы то тянуть "ага, если отпустить то разбегутся". Можете пить с него соки штрафами, можете ограничивать в правах (если они тут котируются) - но для армии его уже нет. Он есть только для военкомов как источник дохода. Будете сильно зажимать и что, он появится для армии? Нет, он просто исчезнет и для страны - или выедет или уйдет в тень, что мы сейчас собственно и видим.
katso
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