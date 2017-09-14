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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Вів 15 жов, 2024 09:39
Дюрі-бачі написав: BIGor написав:
Дешевого в Україні майже нічого не лишилося, і це було ще до війни.
*не вірю* Прям зараз при одному рівні життя витрати в Польщі/Чехії в 2,5-3 рази вищі, в Німеччині - в 4, навіть в Болгарії х2.
Особливо витрати на дітей (няні, гуртки, освіта), наймана робоча сила (послуги клінінгу, косметичні процедури, готова їжа) і медицина
Тут можно поспорить. И привести примеры, что еда дешевле там (да и качество другое), а по детях аналогично. Возле меня школа, от 800$ в месяц с 1 по 11 класс, а там по заграницах, сколько?
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Додано: Вів 15 жов, 2024 09:40
холява написав:
Будь Ласка не кажіть зайвого на Україну .
Як не брешуть ,платять (неохоче) десь 650 жінкам (стірка , прибирання , ,,, цілу добу на ногах ).
У хлопців покраще до 800 , але до поту треба працювати .
Ось такі справи .
добре, що хоч в Україні нормально платять. і до поту не треба працювати. приносять у дзьобику аж 480 євро.
Пропорції по цінам та зарплатні у нас/у них ви вже самі якось порахуйте
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Додано: Вів 15 жов, 2024 09:46
whois2010 написав: холява написав:
Будь Ласка не кажіть зайвого на Україну .
Як не брешуть ,платять (неохоче) десь 650 жінкам (стірка , прибирання , ,,, цілу добу на ногах ).
У хлопців покраще до 800 , але до поту треба працювати .
Ось такі справи .
добре, що хоч в Україні нормально платять. і до поту не треба працювати. приносять у дзьобику аж 480 євро.
Пропорції по цінам та зарплатні у нас/у них ви вже самі якось порахуйте
Мова йшла (від УА) про айті , які виїздять щоб з цією ж з/п (ну може трішки вище) жити в дорожчій і благопооучнішій країні. Поки лякає мобілізація - таких повно.
Але мої знайомі ойті з Португалії мріють про закінчення війни і повернення. Бо в Україні вони мають все на вою зп, і на загальному фоні «на коні». А «там» зйомна хата і «сіра маса».
Плюси і мінуси еміграції детально обговорені і ще обговорюються в «еміграція і заробітчанство», тут знов це все педалювати нема сенсу
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Hotab
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Додано: Вів 15 жов, 2024 09:51
ЛАД написав:
1. Минские договорённости были нужны и сыграли свою роль? Оттянули войну на 7 лет?
2. Сегодня переговоры нужны?
3. Условия для переговоров сегодня хуже, чем в 2020-21?
Я не відповідав на ці питання, тому що вони мають зміст тільки у вашій системі координат, коли якісь поступки Росії давали можливість уникнути війни. Я не вважаю, що будь які поступки, крім повної капітуляції, після виборів 19 року давали можливість уникнути війни.
Тому мої відповіді:
1. Скоріш так, ніж ні, Мінські угоди дали 7 років миру, які ми просрали...
2. Не знаю. Багато що залежить від виборів у США. Якщо в США виберуть Трампа, то ми опинимось наполовину в позиції Чехословаччини 39 року. Якщо ж ні, тоді є шанси боротися далі.
3. Ні, не гірше. Росія виснажена війною, і тепер територіальні поступки можуть принести 5, 10 а може й навіть більше років миру. Натомість поступки в 21-22 відтягнули б війну максимум на рік.
Тепер питання до вас:
1. Скільки років миру принесли Чехословаччині поступки у Мюнхені?
2. Скільки років миру приніс Україні Брестська угода 1918 року?
3. Скільки років миру пренесла згода на розміщення радянських баз у країнах балтії(на противагу Фінляндії)?
4.Скільки років миру принесло Іспанії надання Кубі автономії у 1898 році?
І ще два питання, на тему що було б:
1. Як ви думаєте, чи на скільки відтягнуло б початок Першої Світової війни повне прийняття Сербією ультиматуму Австро-Угорщини(теж недостатньо старалась).
2. І скільки проіснував би Карфаген, якби прийняв усі вимоги Риму напередодні Третьої пунічної війни?
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Додано: Вів 15 жов, 2024 09:52
Успіх написав:
Але завдяки тому, що на "мій простий план" ніхто не дивився, то зараз маємо значно більшу дірку в розмірі 100К сзчешників!!! І це, як мінімум!(насправді - більше)
То не краще було піднапрягтись і замінювати всього лиш 5к щомісяця, щоб не допустити зараз отакенну диру?!
Увы, но простота плана не гарантирует его эффективность.
Почему Вы решили, что те, кто не попал в текущие 5к, не уйдут в сзч? У них к нынешним добавится ещё повод: "почему их отпустили, а меня нет". Зависть - очень сильный мотиватор.
Глупостей происходит много, но среди того, что выглядит как глупость, много вещей, которые мы просто не понимаем.
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Додано: Вів 15 жов, 2024 09:59
whois2010 написав: холява написав:
Будь Ласка не кажіть зайвого на Україну .
Як не брешуть ,платять (неохоче) десь 650 жінкам (стірка , прибирання , ,,, цілу добу на ногах ).
У хлопців покраще до 800 , але до поту треба працювати .
Ось такі справи .
добре, що хоч в Україні нормально платять. і до поту не треба працювати. приносять у дзьобику аж 480 євро.
Пропорції по цінам та зарплатні у нас/у них ви вже самі якось порахуйте
мало бажаючих за 480 євро. з успішним Успіхом годувати котів сердельками
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Додано: Вів 15 жов, 2024 10:06
Сибарит написав:
Почему Вы решили, что те, кто не попал в текущие 5к, не уйдут в сзч?
Cусід, який зараз в СЗЧ має 100% рецепт від СЗЧ: не формувати нові бригади, а поповнювати існуючі. І тоді "відро з крабами" в дії.
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Додано: Вів 15 жов, 2024 10:12
detroytred написав:
Коли рфію Штати не тисли... Вона так з Німеччиною спілася, що Німеччина взлетіла і почала конкурувати зі Штатами. За рахунок дешевих вуглеводів.
Угу. То знач штати спровокували вторгення в Грузію та Україну
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Додано: Вів 15 жов, 2024 10:12
Hotab написав:
Насчет «в 90-х учиться бесплатно только за взятку», надо было в школе нормально учиться. Тогда можно и бесплатно в ВУЗ.
вот ты объясни. в школе ты нормально учился, ездил на олимпиады, но почему успих троллит только 4 диванных патриотов, а других не трогает не понимаешь. Это же элементарно. На этом любая власть держится. Нельзя ссорится со всеми, даже если все с твоей точки зрения неправы. Уметь создавать конфликты там где они не нужны тебя тоже в школе научили? Советская система образования больше травмирует, чем учит. Никакой объективности (анонимные тесты и т.д.) учитель на своё усмотрение ставит оценки. Игнорируется что кто то не сразу понимает материал. Вместо сотрудничества в классе конкуренция. Конкуренция тоже нужна, но сотрудничество как раз формирует навыки слушать других и принимать компромиссное мнение (тот навык которого здесь у половины нет).
Востаннє редагувалось Wirująświatła
в Вів 15 жов, 2024 10:13, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Вів 15 жов, 2024 10:13
BIGor написав: Hotab написав:UA
Айти сделает ноги после открытия границ.
А что, формула «круто зарабатывать как в Европе, а тратить как в бедной Украине» уже не будет работать?
По-моему когда тебе все готовы сделать все за миску супа, но ты в день зарабатываешь на ящик форели - зачем искать дорогие страны, не?
Дешевого в Україні майже нічого не лишилося, і це було ще до війни.
В Польше сейчас жить дешевле.
А с подорожанием продуктов на 10%-15% будет ещё дороже
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