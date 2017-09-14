Додано: Вів 15 жов, 2024 09:51

ЛАД написав: 1. Минские договорённости были нужны и сыграли свою роль? Оттянули войну на 7 лет?

2. Сегодня переговоры нужны?

3. Условия для переговоров сегодня хуже, чем в 2020-21? 1. Минские договорённости были нужны и сыграли свою роль? Оттянули войну на 7 лет?2. Сегодня переговоры нужны?3. Условия для переговоров сегодня хуже, чем в 2020-21?

Я не відповідав на ці питання, тому що вони мають зміст тільки у вашій системі координат, коли якісь поступки Росії давали можливість уникнути війни. Я не вважаю, що будь які поступки, крім повної капітуляції, після виборів 19 року давали можливість уникнути війни.Тому мої відповіді:1. Скоріш так, ніж ні, Мінські угоди дали 7 років миру, які ми просрали...2. Не знаю. Багато що залежить від виборів у США. Якщо в США виберуть Трампа, то ми опинимось наполовину в позиції Чехословаччини 39 року. Якщо ж ні, тоді є шанси боротися далі.3. Ні, не гірше. Росія виснажена війною, і тепер територіальні поступки можуть принести 5, 10 а може й навіть більше років миру. Натомість поступки в 21-22 відтягнули б війну максимум на рік.Тепер питання до вас:1. Скільки років миру принесли Чехословаччині поступки у Мюнхені?2. Скільки років миру приніс Україні Брестська угода 1918 року?3. Скільки років миру пренесла згода на розміщення радянських баз у країнах балтії(на противагу Фінляндії)?4.Скільки років миру принесло Іспанії надання Кубі автономії у 1898 році?І ще два питання, на тему що було б:1. Як ви думаєте, чи на скільки відтягнуло б початок Першої Світової війни повне прийняття Сербією ультиматуму Австро-Угорщини(теж недостатньо старалась).2. І скільки проіснував би Карфаген, якби прийняв усі вимоги Риму напередодні Третьої пунічної війни?