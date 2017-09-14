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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Вів 15 жов, 2024 10:19
Wirująświatła
но почему успих троллит только 4 диванных патриотоа, а других не трогает не понимаешь.
Ты , троечник, решил попробовать показать, что сумел разобраться в том, что якобы отличники не поняли?
Дело в том, что «отличники» как раз поняли.
Где ты у меня видел «не понимаю»??
Долянчик полностью отзеркаливает.
Его подход «ты будь хоть полным шлаком в этой стране, трутнем диванным аутистом, серийным убийцей, но если ты меня хвалишь - я тебя не трогаю. Но если ты мне указываешь на что-то (даже по делу), любая твоя полезность обществу меня не интересует, я буду тебя хейтить тоже».
Собственно уровень 8 класса . Чел не понимает хорошо/плохо. Чел понимает «ты меня осуждаешь - значит я тебя ненавижу». Примитив, не так ли?
В Польше сейчас жить дешевле.
С ценой на е/е вы уже разобрались?
Востаннє редагувалось Hotab
в Вів 15 жов, 2024 10:21, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Вів 15 жов, 2024 10:20
Wirująświatła написав: Игорь Алексеевич написав:
Я понял, что здесь на форуме одни пенсионеры сидят. Смотрю круглосуточно строчат и утром и вечером и ночью.))
вы вечером тоже строчили и вот утром настрочили.
Вечером после работы и утром до работы. Уже убегаю. Но ночью...и днём...??? Ингогда, по выходным.. Всё равно ничего здесь не рашается....
Востаннє редагувалось Игорь Алексеевич
в Вів 15 жов, 2024 10:23, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Вів 15 жов, 2024 10:21
sashaqbl написав: detroytred написав:
Коли рфію Штати не тисли... Вона так з Німеччиною спілася, що Німеччина взлетіла і почала конкурувати зі Штатами. За рахунок дешевих вуглеводів.
Угу. То знач штати спровокували вторгення в Грузію та Україну
Різні речі.
Предметом було до кого рашка в залежності від наявності або відсутності тиску Штатів (Заходу) тягнеться співпрацювати:
- при тиску - тягнеться до Китаю;
- за відсутності - до Європи, Німеччини. Сов'єт)) НАТО-РФ був створений і досі не скасований. Про Дж8 калякали. Рфія пропонувала майже вступ в НАТО, сумісна систему ПРО.
До чого тут ваш саркастичний перевід до предмету - агресії!! рфії в залежності від відношень з Штатами? Це зовсім інший предмет.
Угу?
Востаннє редагувалось detroytred
в Вів 15 жов, 2024 10:23, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Вів 15 жов, 2024 10:22
Игорь Алексеевич написав: Wirująświatła написав: Игорь Алексеевич написав:
Я понял, что здесь на форуме одни пенсионеры сидят. Смотрю круглосуточно строчат и утром и вечером и ночью.))
вы вечером тоже строчили и вот утром настрочили.
Вечером после работы и утром до работы. Уже убегаю. Но ночью...и днём...??? Ингогда, по выходным..
Нарушение прав безработных детектед
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Додано: Вів 15 жов, 2024 10:26
Игорь Алексеевич написав:
Я понял, что здесь на форуме одни пенсионеры сидят. Смотрю круглосуточно строчат и утром и вечером и ночью.))
Так ви вкажіть хто вам потрібен.
Може тут підкажуть де такі строчать.
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detroytred
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Додано: Вів 15 жов, 2024 10:31
detroytred написав: Игорь Алексеевич написав:
Я понял, что здесь на форуме одни пенсионеры сидят. Смотрю круглосуточно строчат и утром и вечером и ночью.))
Так ви вкажіть хто вам потрібен.
Може тут підкажуть де такі строчать.
Я и так подскажу.
Кто помоложе, строчат в асоциальных сетях )
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Сибарит
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Додано: Вів 15 жов, 2024 10:31
Примат написав:
а мне кажется, что будет разворот на 180 градусов
А вдовам ви чим рти закривати будете? Грошей нема, так хоч "відстояли суверенітет" просувати будуть.
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Додано: Вів 15 жов, 2024 10:33
Примат написав: Mimohod написав: whois2010 написав:
У мене відчуття, що зе-влада просто готує населення до капітуляції чи значних поступок московитам. Всі ці розмови про мобілізацію 20-ти річних, мобілізацію жінок, зухвале викрадення чоловіків бурятами з тцк, десятки прогнозів, що взимку буде повний пздц, тиск на бізнес, мають закошмарити населення так, щоб всі стали волати про мир на будь-яких умовах. Тоді неголений генераліссімус у кросівках скаже, я не винен ви самі це обрали, вішаємо триколори на банківській.
Ніт! Триколорів не буде. В якості компенсації здачі інтересів, територій та труби будуть просувати націоналізм. Буде навіть закон про заборону думати на російській мові!
а мне кажется, что будет разворот на 180 градусов
Это как?
На 80 лет победы повесим всем колорадские ленточки и ржавыми Т34(спрятанными от братских бимб с постаментов) начнём давить Мерседесы и бумеры под песни шамана и Лещенко с кобдзоном??? Вернём Диму Табачника в. Миносвиты? Переименуем все проспекты и улицы обратно в Ленина/Маркса/20съездаКПСС и наклепаем тысячи памятников Бланку,умершему от сифилиса, и рябому налётчику кобе???
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барабашов
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Додано: Вів 15 жов, 2024 10:33
Сибарит написав: detroytred написав: Игорь Алексеевич написав:
Я понял, что здесь на форуме одни пенсионеры сидят. Смотрю круглосуточно строчат и утром и вечером и ночью.))
Так ви вкажіть хто вам потрібен.
Може тут підкажуть де такі строчать.
Я и так подскажу.
Кто помоложе, строчат в асоциальных сетях )
Где ИА, а где «помоложе»))
Ему брюзжать бы с ламповыми бабушками под хрущем. Но там уже УА сидит, лавочка короткая.
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Додано: Вів 15 жов, 2024 10:43
барабашов написав:
Это как?
за какой либо розжиг на национальной или языковой почве будут наказывать
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Примат
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