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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 10425104261042710428>

На Вашу думку, скільки ще триватиме війна в Україні?

Напад росії і білорусі на Україну 5.4 5 69
до кінця 2024 року
20%
14
до квітня 2025 року
3%
2
до липня 2025 року
6%
4
до жовтня 2025 року
4%
3
до кінця 2025 року
14%
10
до липня 2026 року
4%
3
до кінця 2026 року
6%
4
йтиме до 2027 чи довше
42%
29
Всього голосів : 69
Повідомлення Додано: Вів 15 жов, 2024 10:19

Wirująświatła

но почему успих троллит только 4 диванных патриотоа, а других не трогает не понимаешь.


Ты , троечник, решил попробовать показать, что сумел разобраться в том, что якобы отличники не поняли? :D
Дело в том, что «отличники» как раз поняли.
Где ты у меня видел «не понимаю»??
Долянчик полностью отзеркаливает.
Его подход «ты будь хоть полным шлаком в этой стране, трутнем диванным аутистом, серийным убийцей, но если ты меня хвалишь - я тебя не трогаю. Но если ты мне указываешь на что-то (даже по делу), любая твоя полезность обществу меня не интересует, я буду тебя хейтить тоже».
Собственно уровень 8 класса . Чел не понимает хорошо/плохо. Чел понимает «ты меня осуждаешь - значит я тебя ненавижу». Примитив, не так ли?


В Польше сейчас жить дешевле.


С ценой на е/е вы уже разобрались?
Востаннє редагувалось Hotab в Вів 15 жов, 2024 10:21, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Вів 15 жов, 2024 10:20

  Wirująświatła написав:
  Игорь Алексеевич написав:Я понял, что здесь на форуме одни пенсионеры сидят. Смотрю круглосуточно строчат и утром и вечером и ночью.))

вы вечером тоже строчили и вот утром настрочили.
Вечером после работы и утром до работы. Уже убегаю. Но ночью...и днём...??? Ингогда, по выходным.. Всё равно ничего здесь не рашается.... :P
Востаннє редагувалось Игорь Алексеевич в Вів 15 жов, 2024 10:23, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Вів 15 жов, 2024 10:21

  sashaqbl написав:
  detroytred написав:Коли рфію Штати не тисли... Вона так з Німеччиною спілася, що Німеччина взлетіла і почала конкурувати зі Штатами. За рахунок дешевих вуглеводів.

Угу. То знач штати спровокували вторгення в Грузію та Україну

Різні речі.
Предметом було до кого рашка в залежності від наявності або відсутності тиску Штатів (Заходу) тягнеться співпрацювати:
- при тиску - тягнеться до Китаю;
- за відсутності - до Європи, Німеччини. Сов'єт)) НАТО-РФ був створений і досі не скасований. Про Дж8 калякали. Рфія пропонувала майже вступ в НАТО, сумісна систему ПРО.

До чого тут ваш саркастичний перевід до предмету - агресії!! рфії в залежності від відношень з Штатами? Це зовсім інший предмет.
Угу?
Востаннє редагувалось detroytred в Вів 15 жов, 2024 10:23, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Вів 15 жов, 2024 10:22

  Игорь Алексеевич написав:
  Wirująświatła написав:
  Игорь Алексеевич написав:Я понял, что здесь на форуме одни пенсионеры сидят. Смотрю круглосуточно строчат и утром и вечером и ночью.))

вы вечером тоже строчили и вот утром настрочили.
Вечером после работы и утром до работы. Уже убегаю. Но ночью...и днём...??? Ингогда, по выходным..

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Бетон
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Повідомлення Додано: Вів 15 жов, 2024 10:26

  Игорь Алексеевич написав:Я понял, что здесь на форуме одни пенсионеры сидят. Смотрю круглосуточно строчат и утром и вечером и ночью.))

Так ви вкажіть хто вам потрібен.
Може тут підкажуть де такі строчать.
detroytred
 
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Повідомлення Додано: Вів 15 жов, 2024 10:31

  detroytred написав:
  Игорь Алексеевич написав:Я понял, что здесь на форуме одни пенсионеры сидят. Смотрю круглосуточно строчат и утром и вечером и ночью.))

Так ви вкажіть хто вам потрібен.
Може тут підкажуть де такі строчать.

Я и так подскажу.
Кто помоложе, строчат в асоциальных сетях )
Сибарит
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Повідомлення Додано: Вів 15 жов, 2024 10:31

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Примат написав:а мне кажется, что будет разворот на 180 градусов

А вдовам ви чим рти закривати будете? Грошей нема, так хоч "відстояли суверенітет" просувати будуть.
Mimohod
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Повідомлення Додано: Вів 15 жов, 2024 10:33

  Примат написав:
  Mimohod написав:
  whois2010 написав:У мене відчуття, що зе-влада просто готує населення до капітуляції чи значних поступок московитам. Всі ці розмови про мобілізацію 20-ти річних, мобілізацію жінок, зухвале викрадення чоловіків бурятами з тцк, десятки прогнозів, що взимку буде повний пздц, тиск на бізнес, мають закошмарити населення так, щоб всі стали волати про мир на будь-яких умовах. Тоді неголений генераліссімус у кросівках скаже, я не винен ви самі це обрали, вішаємо триколори на банківській.

Ніт! Триколорів не буде. В якості компенсації здачі інтересів, територій та труби будуть просувати націоналізм. Буде навіть закон про заборону думати на російській мові!

а мне кажется, что будет разворот на 180 градусов

Это как?
На 80 лет победы повесим всем колорадские ленточки и ржавыми Т34(спрятанными от братских бимб с постаментов) начнём давить Мерседесы и бумеры под песни шамана и Лещенко с кобдзоном??? Вернём Диму Табачника в. Миносвиты? Переименуем все проспекты и улицы обратно в Ленина/Маркса/20съездаКПСС и наклепаем тысячи памятников Бланку,умершему от сифилиса, и рябому налётчику кобе???
барабашов
 
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Повідомлення Додано: Вів 15 жов, 2024 10:33

  Сибарит написав:
  detroytred написав:
  Игорь Алексеевич написав:Я понял, что здесь на форуме одни пенсионеры сидят. Смотрю круглосуточно строчат и утром и вечером и ночью.))

Так ви вкажіть хто вам потрібен.
Може тут підкажуть де такі строчать.

Я и так подскажу.
Кто помоложе, строчат в асоциальных сетях )

Где ИА, а где «помоложе»))
Ему брюзжать бы с ламповыми бабушками под хрущем. Но там уже УА сидит, лавочка короткая.
Hotab
 
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Повідомлення Додано: Вів 15 жов, 2024 10:43

  барабашов написав:Это как?

за какой либо розжиг на национальной или языковой почве будут наказывать
Примат
 
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