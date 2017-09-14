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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 10425104261042710428

На Вашу думку, скільки ще триватиме війна в Україні?

Напад росії і білорусі на Україну 5.4 5 69
до кінця 2024 року
20%
14
до квітня 2025 року
3%
2
до липня 2025 року
6%
4
до жовтня 2025 року
4%
3
до кінця 2025 року
14%
10
до липня 2026 року
4%
3
до кінця 2026 року
6%
4
йтиме до 2027 чи довше
42%
29
Всього голосів : 69
Повідомлення Додано: Вів 15 жов, 2024 10:55

  Hotab написав:Wirująświatła

но почему успих троллит только 4 диванных патриотоа, а других не трогает не понимаешь.


Ты , троечник, решил попробовать показать, что сумел разобраться в том, что якобы отличники не поняли? :D
Дело в том, что «отличники» как раз поняли.
Где ты у меня видел «не понимаю»??
Долянчик полностью отзеркаливает.
Его подход «ты будь хоть полным шлаком в этой стране, трутнем диванным аутистом, серийным убийцей, но если ты меня хвалишь - я тебя не трогаю. Но если ты мне указываешь на что-то (даже по делу), любая твоя полезность обществу меня не интересует, я буду тебя хейтить тоже».
Собственно уровень 8 класса . Чел не понимает хорошо/плохо. Чел понимает «ты меня осуждаешь - значит я тебя ненавижу». Примитив, не так ли?

Так покажіть таких, хто на хейт не буде відповідати відповідно. Їх обмаль.
Образи ще пробачаються в сім'ї, друзям.
А Ко так захопилася, що почала і овсі хейтити Успіха стосовно його служби... Що вже за межами меж.

Стосовно ж "ти мене не торкаєш, я тебе не торкаю (і пофіг полєзность в суспільстві)" -- це залежить від місця; мети.
Тут майданчик для приємного))) або цікавого! спілкування, обговорення.
А не для перевиховання, боротьби з ... хоч ким.


Успіх обрав саму ефективний і ненапружний метод реагування -- віддзеркалення. Абсолютно логічно і раціонально. Для цього місця.
(В іншому він буде вести по іншому. Отже факт, що людина на роботі, службі веде себе отак; вдома інакше; з друзями на рибалці - третє; і т.д.).

Образно)) -- до "подруги" чоловік зайшов і ... буде з нею стосовно полєзності її для суспільства спілкуватися чи в залежності від її донатів?))
detroytred
 
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Повідомлення Додано: Вів 15 жов, 2024 11:02

  Примат написав:
  барабашов написав:Это как?

за какой либо розжиг на национальной или языковой почве будут наказывать

це якщо сюди зайдуть глобалізатори замість місцевих вищосортних князьків
flyman
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Повідомлення Додано: Вів 15 жов, 2024 11:04

  detroytred написав:Так покажіть таких, хто на хейт не буде відповідати відповідно.
хейтом на хейт это норма. Долярчик хоть кого то начал хейтить 1м? Большинство форумчан хотаба не трогали, хейт начинался с его учётки. Хотаб об этом конечно не напишет, проще кого то обвинить в своих проблемах.
  Hotab написав:любая твоя полезность обществу меня не интересует, я буду тебя хейтить тоже».
ты не имеешь полномочий определять чью то полезность. В 21м веке полезность определяется исключительно деньгами. Что тоже не очень правильно (табачные фабрики например полезные или нет), тем не менее это лучше чем полезность будет определять хотаб.

Элементарные вещи отличнику для понимания недоступны? были в истории сталины/гитлеры которые определяли полезность целых народов. В итоге миллионы сгнили в лагерях или были убиты на войне. путен тоже взял на себя функции определения полезности украинцев с ревизией истории (в свою пользу конечно). Ты периодически задвигаешь такие же идеи, в которых ты эталон полезности а остальные трутни.

можешь загуглить какой был у сталина/гитлера IQ про наличие у них EQ речь вообще не идёт.
Востаннє редагувалось Wirująświatła в Вів 15 жов, 2024 11:18, всього редагувалось 4 разів.
Wirująświatła
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Повідомлення Додано: Вів 15 жов, 2024 11:14

Оригінальна відповідь

На питання "коли скінчиться війна?" Рустамзаде надав відповідь: це вимірюється не часом, а грошима. Залишилось десь півтора трильйона долл. Щоб вкладання в оборонні закази в країнах Заходу встигли відбитися з відповідним прибутком.
detroytred
 
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