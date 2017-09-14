Hotab написав:Wirująświatła
но почему успих троллит только 4 диванных патриотоа, а других не трогает не понимаешь.
Ты , троечник, решил попробовать показать, что сумел разобраться в том, что якобы отличники не поняли?
Дело в том, что «отличники» как раз поняли.
Где ты у меня видел «не понимаю»??
Долянчик полностью отзеркаливает.
Его подход «ты будь хоть полным шлаком в этой стране, трутнем диванным аутистом, серийным убийцей, но если ты меня хвалишь - я тебя не трогаю. Но если ты мне указываешь на что-то (даже по делу), любая твоя полезность обществу меня не интересует, я буду тебя хейтить тоже».
Собственно уровень 8 класса . Чел не понимает хорошо/плохо. Чел понимает «ты меня осуждаешь - значит я тебя ненавижу». Примитив, не так ли?
Так покажіть таких, хто на хейт не буде відповідати відповідно. Їх обмаль.
Образи ще пробачаються в сім'ї, друзям.
А Ко так захопилася, що почала і овсі хейтити Успіха стосовно його служби... Що вже за межами меж.
Стосовно ж "ти мене не торкаєш, я тебе не торкаю (і пофіг полєзность в суспільстві)" -- це залежить від місця; мети.
Тут майданчик для приємного))) або цікавого! спілкування, обговорення.
А не для перевиховання, боротьби з ... хоч ким.
Успіх обрав саму ефективний і ненапружний метод реагування -- віддзеркалення. Абсолютно логічно і раціонально. Для цього місця.
(В іншому він буде вести по іншому. Отже факт, що людина на роботі, службі веде себе отак; вдома інакше; з друзями на рибалці - третє; і т.д.).
Образно)) -- до "подруги" чоловік зайшов і ... буде з нею стосовно полєзності її для суспільства спілкуватися чи в залежності від її донатів?))