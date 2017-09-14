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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 1042310424104251042610427 ... 10429>

На Вашу думку, скільки ще триватиме війна в Україні?

Напад росії і білорусі на Україну 5.4 5 69
до кінця 2024 року
20%
14
до квітня 2025 року
3%
2
до липня 2025 року
6%
4
до жовтня 2025 року
4%
3
до кінця 2025 року
14%
10
до липня 2026 року
4%
3
до кінця 2026 року
6%
4
йтиме до 2027 чи довше
42%
29
Всього голосів : 69
Повідомлення Додано: Вів 15 жов, 2024 10:31

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Примат написав:а мне кажется, что будет разворот на 180 градусов

А вдовам ви чим рти закривати будете? Грошей нема, так хоч "відстояли суверенітет" просувати будуть.
Mimohod
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Повідомлення Додано: Вів 15 жов, 2024 10:33

  Сибарит написав:
  detroytred написав:
  Игорь Алексеевич написав:Я понял, что здесь на форуме одни пенсионеры сидят. Смотрю круглосуточно строчат и утром и вечером и ночью.))

Так ви вкажіть хто вам потрібен.
Може тут підкажуть де такі строчать.

Я и так подскажу.
Кто помоложе, строчат в асоциальных сетях )

Где ИА, а где «помоложе»))
Ему брюзжать бы с ламповыми бабушками под хрущем. Но там уже УА сидит, лавочка короткая.
Hotab
 
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Повідомлення Додано: Вів 15 жов, 2024 11:14

Оригінальна відповідь

На питання "коли скінчиться війна?" Рустамзаде надав відповідь: це вимірюється не часом, а грошима. Залишилось десь півтора трильйона долл. Щоб вкладання в оборонні закази в країнах Заходу встигли відбитися з відповідним прибутком.
detroytred
 
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Повідомлення Додано: Вів 15 жов, 2024 11:29

Wirująświatła

В 21м веке полезность определяется исключительно деньгам


Верно. Или иным , имеющим все равно денежный эквивалент. То есть не обязательно это определять именно Хотабу. Есть объективные показатели.
Воин на войне независимо от фактического размера оплаты его труда невероятно полезен обществу. И тут не нужен Хоттаб чтоб оценивать
Дети-школьники на канмикуоах плетут маск-сети для фронта. Тут тоже все понятно.
Будивельнык платит n тысяч налогов в месяц,
Микола или Васыль-Ривне делает электронику для фронта. Зачем Хотаб чтоб оценивать? Ты сам не понимаешь тут полезность?
Востаннє редагувалось Hotab в Вів 15 жов, 2024 11:47, всього редагувалось 2 разів.
Hotab
 
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Повідомлення Додано: Вів 15 жов, 2024 11:30

  Дюрі-бачі написав:
  Ой+ написав:От щоби могли робити, то всілякими плюшками стримувати старшокласників від виїзду, так ні, два останні роки ускладнюють умови вступу в ЗВО

Я вже писав: такого руйнування освіти, яке робить зараз Лісовий, не було навіть за часів Табачника.

В чём это выражается?
ЛАД
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Повідомлення Додано: Вів 15 жов, 2024 11:34

  detroytred написав:На питання "коли скінчиться війна?" Рустамзаде надав відповідь: це вимірюється не часом, а грошима. Залишилось десь півтора трильйона долл. Щоб вкладання в оборонні закази в країнах Заходу встигли відбитися з відповідним прибутком.

ще не всю стару рухлядь утилізували
flyman
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Повідомлення Додано: Вів 15 жов, 2024 11:41

  detroytred написав:
  ЛАД написав:
  UA написав:Нужны гарантии неповторения сегодняшней ситуации.
Выбор небольшой
Это повесить - червертовать 50 000 - 100 000 активных бусификаторов чтоб неповадно было повторять. Или уедут с концами 5 000 000 лучших молодых людей.
Заслуженых героев мобилизаторов нельзя казнить? Правда?
Тогда уедут украинцы...
Или ради сохранения нации можно?
Что ты выбираешь?

Прочитал первую фразу. решил. что речь пойдёт о НАТО или ещё о чём-то в таком же духе.
Оказывается нужны не гарантии неповторения войны, а мобилизации.
Очень оригинально. :)
Я, наивный, считал, что мобилизация - следствие войны, а, видимо, наоборот.
На старости лет такие открытия!

Да, саме про це каже УА.
Що молоді "нужны не гарантии неповторения войны, а мобилизации."
Тобто гарантії того, що навіть якщо знов виникне війна, примусу не буде.
І в якості практичного запевнення-обіцянки-гарантії для них потрібне публічне засудження бусифікаторів.
Щоб для них зробили цей акт.
(Не вони, молодь, зробили, а для них зробили. Надали отаке підтвердження, гарантію).
А інакше банально свалять...
(Не добиватися своїх хотєлок будуть, мстити тощо, а банально свалять).

Це я пояснив думку, яка пролунала.
Бо по відповідям на неї бачу, що її явно зрозуміли інакше.

Інших відповідей не бачу.
Я зрозумів так само, як і ви. Але таких гарантій не дасть жодна страна. Війни без мобілізації не буває.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Вів 15 жов, 2024 11:52

  Letusrock написав:
  ЛАД написав:Красиво и, вроде, правильно.
Но вопрос остаётся - как правильно провести мобилизацию?
И учтите, мобилизация - всегда насилие, если не брать только добровольцев.

по вашій логіці тоді, якщо війна буде ще 20 років то ви в 2045 напишете "влада змушена бусифіковувати 12 річних і вагітних жінок, бо добровольців нема, і взагалі більше нікого нема, тоді як правильно провести мобілізацію щоб без насильства". Так виходить?
Іноді потрібно дивитись на обєктивну реальність і будувати реальні плани виходячи з неї а не чіплятись до "перемог до останньої верби"
Якщо раптом завтра на нас нападе ще й півторамільярдний Китай тоді по логіці треба закрити виїзд навіть для перелітних птахів і почати бусифікацію котів та собак

За моєю логікою треба було зробити все, щоб запобігти війні.
А зараз намагатися досягти миру. Але це не применшує необхідність мобілізації, бо інакше може трапитися, що рпв буде десь у Карпатських горах.
І не треба пропонувати до розгляду фантастичні варіанти - 20 років повномасштабної війни Україна не витримає.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Вів 15 жов, 2024 11:53

  katso написав:
  ЛАД написав:
  katso написав:Не пришел - все, его для армии нет, выдохнуть и успокоиться уже, ну не все девушки хотят с вами танцевать, что ж их за волосы то тянуть "ага, если отпустить то разбегутся". Можете пить с него соки штрафами, можете ограничивать в правах (если они тут котируются) - но для армии его уже нет. Он есть только для военкомов как источник дохода. Будете сильно зажимать и что, он появится для армии? Нет, он просто исчезнет и для страны - или выедет или уйдет в тень, что мы сейчас собственно и видим.

Вы еще 100 тысяч тцкшников на фронт предложите напривить (при планах наловить 200)...
_hunter
 
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Повідомлення Додано: Вів 15 жов, 2024 12:00

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Дюрі-бачі написав:Я вже писав: такого руйнування освіти, яке робить зараз Лісовий, не було навіть за часів Табачника.

А в чому полягає руйнування освіти?
sashaqbl
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