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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Вів 15 жов, 2024 10:31
Примат написав:
а мне кажется, что будет разворот на 180 градусов
А вдовам ви чим рти закривати будете? Грошей нема, так хоч "відстояли суверенітет" просувати будуть.
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Додано: Вів 15 жов, 2024 10:33
Сибарит написав: detroytred написав: Игорь Алексеевич написав:
Я понял, что здесь на форуме одни пенсионеры сидят. Смотрю круглосуточно строчат и утром и вечером и ночью.))
Так ви вкажіть хто вам потрібен.
Може тут підкажуть де такі строчать.
Я и так подскажу.
Кто помоложе, строчат в асоциальных сетях )
Где ИА, а где «помоложе»))
Ему брюзжать бы с ламповыми бабушками под хрущем. Но там уже УА сидит, лавочка короткая.
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Hotab
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Додано: Вів 15 жов, 2024 11:14
На питання "коли скінчиться війна?" Рустамзаде надав відповідь: це вимірюється не часом, а грошима. Залишилось десь півтора трильйона долл. Щоб вкладання в оборонні закази в країнах Заходу встигли відбитися з відповідним прибутком.
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detroytred
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Додано: Вів 15 жов, 2024 11:29
Wirująświatła
В 21м веке полезность определяется исключительно деньгам
Верно. Или иным , имеющим все равно денежный эквивалент. То есть не обязательно это определять именно Хотабу. Есть объективные показатели.
Воин на войне независимо от фактического размера оплаты его труда невероятно полезен обществу. И тут не нужен Хоттаб чтоб оценивать
Дети-школьники на канмикуоах плетут маск-сети для фронта. Тут тоже все понятно.
Будивельнык платит n тысяч налогов в месяц,
Микола или Васыль-Ривне делает электронику для фронта. Зачем Хотаб чтоб оценивать? Ты сам не понимаешь тут полезность?
Востаннє редагувалось Hotab
в Вів 15 жов, 2024 11:47, всього редагувалось 2 разів.
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Додано: Вів 15 жов, 2024 11:30
Дюрі-бачі написав: Ой+ написав:
От щоби могли робити, то всілякими плюшками стримувати старшокласників від виїзду, так ні, два останні роки ускладнюють умови вступу в ЗВО
Я вже писав: такого руйнування освіти, яке робить зараз Лісовий, не було навіть за часів Табачника.
В чём это выражается?
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Додано: Вів 15 жов, 2024 11:34
detroytred написав:
На питання "коли скінчиться війна?" Рустамзаде надав відповідь: це вимірюється не часом, а грошима. Залишилось десь півтора трильйона долл. Щоб вкладання в оборонні закази в країнах Заходу встигли відбитися з відповідним прибутком.
ще не всю стару рухлядь утилізували
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Додано: Вів 15 жов, 2024 11:41
detroytred написав: ЛАД написав: UA написав:
Нужны гарантии неповторения сегодняшней ситуации.
Выбор небольшой
Это повесить - червертовать 50 000 - 100 000 активных бусификаторов чтоб неповадно было повторять. Или уедут с концами 5 000 000 лучших молодых людей.
Заслуженых героев мобилизаторов нельзя казнить? Правда?
Тогда уедут украинцы...
Или ради сохранения нации можно?
Что ты выбираешь?
Прочитал первую фразу. решил. что речь пойдёт о НАТО или ещё о чём-то в таком же духе.
Оказывается нужны не гарантии неповторения войны, а мобилизации.
Очень оригинально.
Я, наивный, считал, что мобилизация - следствие войны, а, видимо, наоборот.
На старости лет такие открытия!
Да, саме про це каже УА.
Що молоді "нужны не гарантии неповторения войны, а мобилизации."
Тобто гарантії того, що навіть якщо знов виникне війна, примусу не буде.
І в якості практичного запевнення-обіцянки-гарантії для них потрібне публічне засудження бусифікаторів.
Щоб для них зробили цей акт.
(Не вони, молодь, зробили, а для них зробили. Надали отаке підтвердження, гарантію).
А інакше банально свалять...
(Не добиватися своїх хотєлок будуть, мстити тощо, а банально свалять).
Це я пояснив думку, яка пролунала.
Бо по відповідям на неї бачу, що її явно зрозуміли інакше.
Інших відповідей не бачу.
Я зрозумів так само, як і ви. Але таких гарантій не дасть жодна страна. Війни без мобілізації не буває.
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ЛАД
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Додано: Вів 15 жов, 2024 11:52
Letusrock написав: ЛАД написав:
Красиво и, вроде, правильно.
Но вопрос остаётся - как правильно провести мобилизацию?
И учтите, мобилизация - всегда насилие, если не брать только добровольцев.
по вашій логіці тоді, якщо війна буде ще 20 років то ви в 2045 напишете "влада змушена бусифіковувати 12 річних і вагітних жінок, бо добровольців нема, і взагалі більше нікого нема, тоді як правильно провести мобілізацію щоб без насильства". Так виходить?
Іноді потрібно дивитись на обєктивну реальність і будувати реальні плани виходячи з неї а не чіплятись до "перемог до останньої верби"
Якщо раптом завтра на нас нападе ще й півторамільярдний Китай тоді по логіці треба закрити виїзд навіть для перелітних птахів і почати бусифікацію котів та собак
За моєю логікою треба було зробити все, щоб запобігти війні.
А зараз намагатися досягти миру. Але це не применшує необхідність мобілізації, бо інакше може трапитися, що рпв буде десь у Карпатських горах.
І не треба пропонувати до розгляду фантастичні варіанти - 20 років повномасштабної війни Україна не витримає.
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ЛАД
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Додано: Вів 15 жов, 2024 11:53
Вы еще 100 тысяч тцкшников на фронт предложите напривить (при планах наловить 200)...
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_hunter
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Додано: Вів 15 жов, 2024 12:00
Дюрі-бачі написав:
Я вже писав: такого руйнування освіти, яке робить зараз Лісовий, не було навіть за часів Табачника.
А в чому полягає руйнування освіти?
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sashaqbl
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