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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 104241042510426104271042810429>

На Вашу думку, скільки ще триватиме війна в Україні?

Напад росії і білорусі на Україну 5.4 5 69
до кінця 2024 року
20%
14
до квітня 2025 року
3%
2
до липня 2025 року
6%
4
до жовтня 2025 року
4%
3
до кінця 2025 року
14%
10
до липня 2026 року
4%
3
до кінця 2026 року
6%
4
йтиме до 2027 чи довше
42%
29
Всього голосів : 69
Повідомлення Додано: Вів 15 жов, 2024 12:05

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  detroytred написав:Предметом було до кого рашка в залежності від наявності або відсутності тиску Штатів (Заходу) тягнеться співпрацювати:
- при тиску - тягнеться до Китаю;
- за відсутності - до Європи, Німеччини. Сов'єт)) НАТО-РФ був створений і досі не скасований. Про Дж8 калякали. Рфія пропонувала майже вступ в НАТО, сумісна систему ПРО.

Та ні, зовсім.
Штати доволі лояльно ставилися до раші, багато прощали. Бо не хотіли, щоб вона тягнулася до Китаю.
Але раша виявилася настільки офігевшою, що ризики від її поточної поведінки навіть перевищили ризики того, що вона ляже під Китай...
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Повідомлення Додано: Вів 15 жов, 2024 12:06

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  ЛАД написав:За моєю логікою треба було зробити все, щоб запобігти війні.
А зараз намагатися досягти миру. Але це не применшує необхідність мобілізації, бо інакше може трапитися, що рпв буде десь у Карпатських горах.

ЛАД, я відповів на Ваші питання. Навіть намагався без матів. А ви мої уперто ігноруєте...
Це невиховано...
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Повідомлення Додано: Вів 15 жов, 2024 12:11

  _hunter написав:.....
_войны_ - да, не бывает. А _военное положение_ - вполне себе бывает.

У нас военное положение, а войны нет?
Из Германии плохо видно или у вас со зрением проблемы?
Вы всё воспринимаете исключительно на слух, раз не объявлено, значит нет?
ЛАД
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Повідомлення Додано: Вів 15 жов, 2024 12:15

  sashaqbl написав:
  ЛАД написав:За моєю логікою треба було зробити все, щоб запобігти війні.
А зараз намагатися досягти миру. Але це не применшує необхідність мобілізації, бо інакше може трапитися, що рпв буде десь у Карпатських горах.

ЛАД, я відповів на Ваші питання. Навіть намагався без матів. А ви мої уперто ігноруєте...
Це невиховано...

Через скільки часу ви відповіли?
А від мене хочете моментально. Почекайте, буде час, відповім. А то ви там накидали аж про Пунічні війни.
"без матів" тяжко було?
Востаннє редагувалось ЛАД в Вів 15 жов, 2024 12:16, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Вів 15 жов, 2024 12:16

  _hunter написав:
  Mimohod написав:
  Примат написав:а мне кажется, что будет разворот на 180 градусов

А вдовам ви чим рти закривати будете? Грошей нема, так хоч "відстояли суверенітет" просувати будуть.

Та много чего вспомнить можно: медальки, проход без очереди в библиотеку, бесплатный проезд в общественном транспорте, комуналка...

А ще ж купа інвалідів!
Це раніше проблема вирішувала сама себе, швидко спився та швидко помер. А зараз же ЗСЖ, тепер будуть прямі трансляції онлайн важкого життя, сбори грошей, не такий пандус, не працює підйомник і це все кожен день і ще команда параолімпійска за розмірами перша в світі. Я наступній владі не завидую, бо кожен день будуть під парламентом чи інваліди чи пенсіонери.
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Повідомлення Додано: Вів 15 жов, 2024 12:19

  sashaqbl написав:
  detroytred написав:Предметом було до кого рашка в залежності від наявності або відсутності тиску Штатів (Заходу) тягнеться співпрацювати:
- при тиску - тягнеться до Китаю;
- за відсутності - до Європи, Німеччини. Сов'єт)) НАТО-РФ був створений і досі не скасований. Про Дж8 калякали. Рфія пропонувала майже вступ в НАТО, сумісна систему ПРО.

Та ні, зовсім.
Штати доволі лояльно ставилися до раші, багато прощали. Бо не хотіли, щоб вона тягнулася до Китаю.
Але раша виявилася настільки офігевшою, що ризики від її поточної поведінки навіть перевищили ризики того, що вона ляже під Китай...

Те, що рфія борзіла, ніхто не заперечував. Те, що рфія сама почала агресити проти Грузії і т.д., теж.

Що ви вже другим коментарем намагаєтеся спростувати?
Яким чином причина (по якій Штати або тиснуть на рфію, або не тиснуть) може відмінити наслідок (що за тиску рфія тягнеться до Китаю; а за відсутності - до Заходу)?
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Повідомлення Додано: Вів 15 жов, 2024 12:21

  Mimohod написав:А ще ж купа інвалідів!
Це раніше проблема вирішувала сама себе, швидко спився та швидко помер. А зараз же ЗСЖ, тепер будуть прямі трансляції онлайн важкого життя, сбори грошей, не такий пандус, не працює підйомник і це все кожен день і ще команда параолімпійска за розмірами перша в світі. Я наступній владі не завидую, бо кожен день будуть під парламентом чи інваліди чи пенсіонери.

буде чергова програма "мільон пандусів"
flyman
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Повідомлення Додано: Вів 15 жов, 2024 12:25

  ЛАД написав:Інших відповідей не бачу.
Я зрозумів так само, як і ви. Але таких гарантій не дасть жодна страна. Війни без мобілізації не буває.

Мова була про без бусифікації, примусу, закритих кордонів.

Не дасть, так не дасть.
Молоді пофіг, що можливо чи неможливо.
Поїде туди, де дають більші шанси відсутності самої війни, а не відсутності примусової мобілізації.
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Повідомлення Додано: Вів 15 жов, 2024 12:29

  flyman написав:перефразовуючи Чаплигу: "махали червоною шматою перед носом ведмедя, а потім ще засунули йому дрючок в дупу"

Засунули ружжо в дупу...
Партнери обіцяли - "коли засуните, то патрони-снаряди дамо".
Засунули, а партнери про складнощі з патронами заспівали.
І натякають "самі, самі...".
Ще й тролять: "у вас самих є чудовий дальнобій".

Але самий треш це -- ружжом в дупі медвідя, як ричагом нахилимо його в позу "зю", то ведмідь одразу на мир погодиться)))
Востаннє редагувалось detroytred в Вів 15 жов, 2024 12:32, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Вів 15 жов, 2024 12:30

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  ЛАД написав:А від мене хочете моментально. Почекайте, буде час, відповім. А то ви там накидали аж про Пунічні війни.
"без матів" тяжко було?

Відповів, щойно повернувся. А ви є...
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