Я не анслідок спростовую, а причину. Тиснути на РФію почали через те, що вона борзіла, а не щоб відвадити її від Заходу
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Додано: Вів 15 жов, 2024 12:31
Re: Напад росії і білорусі на Україну
Я не анслідок спростовую, а причину. Тиснути на РФію почали через те, що вона борзіла, а не щоб відвадити її від Заходу
Додано: Вів 15 жов, 2024 12:32
Согласен.
Но молодёжь и до войны рвалась на Запад. Война резко усилила эти настроения и дала дополнительные стимулы.
Додано: Вів 15 жов, 2024 12:34
Re: Напад росії і білорусі на Україну
Якщо коротко про Вищу освіту, то:
1. Абсолютна непередбачуваність. Якщо раніше всі зміни, які б вони погані не були, починали діяти із наступного навчального року, тільки для новонабраних студентів / аспірантів (зокрема досі діє "стара" процедура захисту для аспірантів до 2015 року вступу), то зараз всі зміни вводяться в дію одразу, іноді "заднім числом".
2. Ручне керування фінансуванням: раніше була формула, за якою рахували кому скільки дати. Зараз - треба їхати і домовлятись, жодних формул, просто вирішує конкретна людина.
3. Толерування корупції. Навіть коли ловлять, то покарання абсолютно ніякого.
4. Починається новий дерибан майна невиданих масштабів. Вже є рекомендація "продати нерухомість, щоб були кошти на ремонт, оплату ком послуг, ...".
5. Руйнування всіх контролюючих органів (НАЗЯВО) і там, де раніше були прозорі процедури - зараз мутні схеми і просто імітація.
6. "Ущільнення" навчального процесу через неможливість забезпечити базові потреби (сховища, електроенергію, опалення). Студенти тепер навчаються по 4 пари 6 днів на тиждень (48 годин, хоча в законі вказано, що не більше 36 годин).
Додано: Вів 15 жов, 2024 12:35
Re: Напад росії і білорусі на Україну
весною 2022 варіант трьох років війни подібної інтенсивності вдався таким же фантастичним та смертельним для України. І бусифікація, навіть якби хтось передбачив подібне то сприймалась би в той час як найогидніше іпсо від агента кремля.
Частина форумчан озвучували наші втрати за три роки 100-200тис, то у нас ще безкрайній мобресурс воювати і 50 років, навіть без жінок.
А наявність гарячої води, працюючих шкіл (яких через 50 років буде мінімум) не так важлива для екзестиційної парагвайщини
В точку.
Це частково старьйо типу нас 40+ може скріпивши зуби, та показуючи владі дулю за пазухою жити далі (паралельно готуючи майданчик для евакуації у виді румунського паспорту чи виключення з обліку), а молодь просто плюне на це все і виїде
Додано: Вів 15 жов, 2024 12:36
А десь хоч щось вказав про причину?
Щоб це спростовувати))
Додано: Вів 15 жов, 2024 12:37
Подивіться, скільки питань до вас і скільки до мене. На кожне моє повідомлення декілька відгуків.
Тож почекайте. Тим більше, що не бачу особливого сенсу в моїй відповіді - вас все рівно не переконати.
Додано: Вів 15 жов, 2024 12:39
а есть люди которые делают больше в 100 раз чем будивэльнык или мыкола, но на этом основании ты их не чморишь)
Сам догонишь ущербность таких примеров или помочь? У тебя 2+2 имеет разное значениев зависимости от того удобна тебе позиция или нет.
И да пусть мыкола и будивельнык сами за себя пишут, ты опять натянул на себя полномочия которые тебе никто не делегировал.
поскольку мои ответы тебе трут а твои ответы оставляют я прекращаю с тобой диалоги. Общайся с модерацией)
Востаннє редагувалось Wirująświatła в Вів 15 жов, 2024 12:48, всього редагувалось 3 разів.
Додано: Вів 15 жов, 2024 12:40
У нас не ведутся боевые действия? Вы этого до сих пор не увидели?
И вы напрасно обрезали конец моей цитаты.
Додано: Вів 15 жов, 2024 12:41
Ніяких 5 лярдів в місяць нам не давали, що за казки.
А хто сказав що нам дозволять побудувати пороховий завод за "надані гроші"?
І відповідь на питання: а якщо завтра війна закінчиться то що робити з тим заводом? Хто відповість за помилкове рішення будувати той завод і т.д.?
Не все так просто.
Додано: Вів 15 жов, 2024 12:43
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