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Політика та гроші
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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 1042510426104271042810429>

На Вашу думку, скільки ще триватиме війна в Україні?

Напад росії і білорусі на Україну 5.4 5 69
до кінця 2024 року
20%
14
до квітня 2025 року
3%
2
до липня 2025 року
6%
4
до жовтня 2025 року
4%
3
до кінця 2025 року
14%
10
до липня 2026 року
4%
3
до кінця 2026 року
6%
4
йтиме до 2027 чи довше
42%
29
Всього голосів : 69
Повідомлення Додано: Вів 15 жов, 2024 12:31

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  detroytred написав:Яким чином причина (по якій Штати або тиснуть на рфію, або не тиснуть) може відмінити наслідок (що за тиску рфія тягнеться до Китаю; а за відсутності - до Заходу)?

Я не анслідок спростовую, а причину. Тиснути на РФію почали через те, що вона борзіла, а не щоб відвадити її від Заходу
sashaqbl
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Повідомлення Додано: Вів 15 жов, 2024 12:32

  detroytred написав:
  ЛАД написав:Інших відповідей не бачу.
Я зрозумів так само, як і ви. Але таких гарантій не дасть жодна страна. Війни без мобілізації не буває.

Мова була про без бусифікації, примусу, закритих кордонів.

Не дасть, так не дасть.
Молоді пофіг, що можливо чи неможливо.
Поїде туди, де дають більші шанси відсутності самої війни, а не відсутності примусової мобілізації.

Согласен.
Но молодёжь и до войны рвалась на Запад. Война резко усилила эти настроения и дала дополнительные стимулы.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Вів 15 жов, 2024 12:34

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  sashaqbl написав:А в чому полягає руйнування освіти?

Якщо коротко про Вищу освіту, то:
1. Абсолютна непередбачуваність. Якщо раніше всі зміни, які б вони погані не були, починали діяти із наступного навчального року, тільки для новонабраних студентів / аспірантів (зокрема досі діє "стара" процедура захисту для аспірантів до 2015 року вступу), то зараз всі зміни вводяться в дію одразу, іноді "заднім числом".
2. Ручне керування фінансуванням: раніше була формула, за якою рахували кому скільки дати. Зараз - треба їхати і домовлятись, жодних формул, просто вирішує конкретна людина.
3. Толерування корупції. Навіть коли ловлять, то покарання абсолютно ніякого.
4. Починається новий дерибан майна невиданих масштабів. Вже є рекомендація "продати нерухомість, щоб були кошти на ремонт, оплату ком послуг, ...".
5. Руйнування всіх контролюючих органів (НАЗЯВО) і там, де раніше були прозорі процедури - зараз мутні схеми і просто імітація.
6. "Ущільнення" навчального процесу через неможливість забезпечити базові потреби (сховища, електроенергію, опалення). Студенти тепер навчаються по 4 пари 6 днів на тиждень (48 годин, хоча в законі вказано, що не більше 36 годин).
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Повідомлення Додано: Вів 15 жов, 2024 12:35

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  ЛАД написав:І не треба пропонувати до розгляду фантастичні варіанти - 20 років повномасштабної війни Україна не витримає.

весною 2022 варіант трьох років війни подібної інтенсивності вдався таким же фантастичним та смертельним для України. І бусифікація, навіть якби хтось передбачив подібне то сприймалась би в той час як найогидніше іпсо від агента кремля.
Частина форумчан озвучували наші втрати за три роки 100-200тис, то у нас ще безкрайній мобресурс воювати і 50 років, навіть без жінок.
А наявність гарячої води, працюючих шкіл (яких через 50 років буде мінімум) не так важлива для екзестиційної парагвайщини

  detroytred написав:Мова була про без бусифікації, примусу, закритих кордонів.
Не дасть, так не дасть. Молоді пофіг, що можливо чи неможливо.
Поїде туди, де дають більші шанси відсутності самої війни, а не відсутності примусової мобілізації.

В точку.
Це частково старьйо типу нас 40+ може скріпивши зуби, та показуючи владі дулю за пазухою жити далі (паралельно готуючи майданчик для евакуації у виді румунського паспорту чи виключення з обліку), а молодь просто плюне на це все і виїде
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Повідомлення Додано: Вів 15 жов, 2024 12:36

  sashaqbl написав:
  detroytred написав:Яким чином причина (по якій Штати або тиснуть на рфію, або не тиснуть) може відмінити наслідок (що за тиску рфія тягнеться до Китаю; а за відсутності - до Заходу)?

Я не анслідок спростовую, а причину. Тиснути на РФію почали через те, що вона борзіла, а не щоб відвадити її від Заходу

А десь хоч щось вказав про причину?
Щоб це спростовувати))
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Повідомлення Додано: Вів 15 жов, 2024 12:37

  sashaqbl написав:
  ЛАД написав:А від мене хочете моментально. Почекайте, буде час, відповім. А то ви там накидали аж про Пунічні війни.
"без матів" тяжко було?

Відповів, щойно повернувся. А ви є...

Подивіться, скільки питань до вас і скільки до мене. На кожне моє повідомлення декілька відгуків.
Тож почекайте. Тим більше, що не бачу особливого сенсу в моїй відповіді - вас все рівно не переконати.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Вів 15 жов, 2024 12:39

  Hotab написав:на канмикуоах плетут маск-сети для фронта. Тут тоже все понятно.
Будивельнык платит n тысяч налогов в месяц,
Микола или Васыль-Ривне делает электронику для фронта. Зачем Хотаб чтоб оценивать? Ты сам не понимаешь тут полезность
а есть люди которые делают больше в 100 раз чем будивэльнык или мыкола, но на этом основании ты их не чморишь)

Сам догонишь ущербность таких примеров или помочь? У тебя 2+2 имеет разное значениев зависимости от того удобна тебе позиция или нет.

И да пусть мыкола и будивельнык сами за себя пишут, ты опять натянул на себя полномочия которые тебе никто не делегировал.
  Hotab написав:Верно. Или иным , имеющим все равно денежный эквивалент
поскольку мои ответы тебе трут а твои ответы оставляют я прекращаю с тобой диалоги. Общайся с модерацией)
Востаннє редагувалось Wirująświatła в Вів 15 жов, 2024 12:48, всього редагувалось 3 разів.
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Повідомлення Додано: Вів 15 жов, 2024 12:40

  _hunter написав:
  ЛАД написав:
  _hunter написав:.....
_войны_ - да, не бывает. А _военное положение_ - вполне себе бывает.

У нас военное положение, а войны нет?

Ну как бы да. Странно, что вы это только сейчас узнали...
Следует четко понимать, что военное положение — это правовой режим, а война — это процесс, в ходе которого ведутся боевые действия и сопутствующие психологические, информационные и политические/дипломатические операции между государствами.

https://vikna.tv/ru/dlia-tebe/vijna-v-u ... v-ukraine/

У нас не ведутся боевые действия? Вы этого до сих пор не увидели?
И вы напрасно обрезали конец моей цитаты.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Вів 15 жов, 2024 12:41

  BIGor написав:Навіть якщо до війни не готувались, західні партнери давали по 5 млрд. долл щомісячно з початку війни. Пороховий завод коштує 20 млн. долл. і він досі не побудований. Дивно якось. А на війну хай йде третій сорт.

Ніяких 5 лярдів в місяць нам не давали, що за казки.
А хто сказав що нам дозволять побудувати пороховий завод за "надані гроші"?
І відповідь на питання: а якщо завтра війна закінчиться то що робити з тим заводом? Хто відповість за помилкове рішення будувати той завод і т.д.?
Не все так просто.
andrijk777
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Повідомлення Додано: Вів 15 жов, 2024 12:43

  ЛАД написав:На кожне моє повідомлення декілька відгуків.

Ви звєзда форуму! ЛОМ! Сєлєбріті.
  ЛАД написав:Тож почекайте.

flyman
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