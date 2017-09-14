Додано: Вів 15 жов, 2024 12:47

Wirująświatła написав: Hotab написав: Верно. Или иным , имеющим все равно денежный эквивалент Верно. Или иным , имеющим все равно денежный эквивалент поскольку мои ответы тебе трут а твои ответы оставляют я прекращаю с тобой диалоги. Общайся с модерацией) поскольку мои ответы тебе трут а твои ответы оставляют я прекращаю с тобой диалоги. Общайся с модерацией)



а есть люди которые делают больше в 100 раз сем будивэльнык или мыкола, но на этом основании ты их не чморишь)









И да пусть мыкола и будивельнык сами за себя пишут,





Раньте ты в этой ситуации вообще обещал «больше не писать». Сдался))Дело в том, что ты бы видел ЧТО потерли того, что я тебе ЕЩЕ писал))Модерация чистит провокации и переходы на личность. А по делу оставляет.Значит у тебя была сплошная провокация, если потерли)Но я не расстроен, если что. В твоих ответах нет необходимости, у тебя внятных разумных ответов и не было никогда. Им негде взяться в твоем незавидном общественном статусе.Ты переволновался. Зачем чморить тех, кто делает в 100 раз больше?А ты думаешь я как-то иначе, кроме как «сами о себе пишут» узнал о них? Я подсматривал за ними у них дома?