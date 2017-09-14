Hotab написав:Верно. Или иным , имеющим все равно денежный эквивалент
поскольку мои ответы тебе трут а твои ответы оставляют я прекращаю с тобой диалоги. Общайся с модерацией)
Раньте ты в этой ситуации вообще обещал «больше не писать». Сдался))
Дело в том, что ты бы видел ЧТО потерли того, что я тебе ЕЩЕ писал)) Модерация чистит провокации и переходы на личность. А по делу оставляет. Значит у тебя была сплошная провокация, если потерли) Но я не расстроен, если что. В твоих ответах нет необходимости, у тебя внятных разумных ответов и не было никогда. Им негде взяться в твоем незавидном общественном статусе.
а есть люди которые делают больше в 100 раз сем будивэльнык или мыкола, но на этом основании ты их не чморишь)
Ты переволновался. Зачем чморить тех, кто делает в 100 раз больше?
И да пусть мыкола и будивельнык сами за себя пишут,
А ты думаешь я как-то иначе, кроме как «сами о себе пишут» узнал о них? Я подсматривал за ними у них дома?
Востаннє редагувалось Hotab в Вів 15 жов, 2024 12:51, всього редагувалось 1 раз.
smdtranz написав:вообще демография в глубокой дупе, и никакие мигранты сюда не поедут, да и не нужны они. бескрайние поля, 5 средних городов да поселки, где вахтовики будут обрабатывать поля с дорогами между ними — наше будущее. как австралия где-то. не нужна будет такая сетка дорог, коммуникаций, содержание всех этих бесконечных сельских школ и больниц, почты, доставки товаров и тд. одна выгода. жизнь в селе будет для богатых любителей природы с машиной и возможностью хотя бы раз в неделю ездить в город закупиться всем и погулять.
Цілком згідний. Ніхто до нас не поїде(масово). 10 мільйонів з головою хватить щоб обробляти поля. Я навіть більше скажу - зменшення населення призведе до покращення рівня життя, тому що більше ресурсів буде припадати но одного жителя.
Ну как бы да. Странно, что вы это только сейчас узнали...
Следует четко понимать, что военное положение — это правовой режим, а война — это процесс, в ходе которого ведутся боевые действия и сопутствующие психологические, информационные и политические/дипломатические операции между государствами.
Hotab написав:Но я не расстроен, если что. В твоих ответах нет необходимости, у тебя внятных разумных ответов и не было никогда
и тут ущербность хотаба полилась рекой).
Будешь снова обижаться что потрут. Виталик, больше объективности и помни чаще о своей писанине, без двойных стандартов)) Твои перманентные оценки другим. Начиная от EQ, заканчивая «уровень 6-летнего ребенка» и прочая дичь.
Letusrock написав:Частина форумчан озвучували наші втрати за три роки 100-200тис, то у нас ще безкрайній мобресурс воювати і 50 років, навіть без жінок. А наявність гарячої води, працюючих шкіл (яких через 50 років буде мінімум) не так важлива для екзестиційної парагвайщини
не вийде так. Ми не в наполеонівські часи живем- вистроїв колону і рівненьким маршем... Влада вибрала хибний шлях війни "героями" Воно на коростроковий період ніби й могло вигоріти, но довгостроково всі ці ссо це програш. Вимиваються точки кристалізації з загальної маси. Думаю відносна рівновага на фронті до кінця зими. "Рівновага" це організованість і прогнозованість, далі буде бардак. Ці двіжі з тцк треба було починати ще в кінці травня, а окопуватись одразу в вересні минулого року.
ЛАД написав:Красиво и, вроде, правильно. Но вопрос остаётся - как правильно провести мобилизацию? И учтите, мобилизация - всегда насилие, если не брать только добровольцев.
по вашій логіці тоді, якщо війна буде ще 20 років то ви в 2045 напишете "влада змушена бусифіковувати 12 річних і вагітних жінок, бо добровольців нема, і взагалі більше нікого нема, тоді як правильно провести мобілізацію щоб без насильства". Так виходить? Іноді потрібно дивитись на обєктивну реальність і будувати реальні плани виходячи з неї а не чіплятись до "перемог до останньої верби" Якщо раптом завтра на нас нападе ще й півторамільярдний Китай тоді по логіці треба закрити виїзд навіть для перелітних птахів і почати бусифікацію котів та собак
У самурая нет цели, только путь, а путь самурая – это смерть.