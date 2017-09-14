RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
  #<1 ... 10426104271042810429

На Вашу думку, скільки ще триватиме війна в Україні?

Напад росії і білорусі на Україну 5.4 5 69
до кінця 2024 року
20%
14
до квітня 2025 року
3%
2
до липня 2025 року
6%
4
до жовтня 2025 року
4%
3
до кінця 2025 року
14%
10
до липня 2026 року
4%
3
до кінця 2026 року
6%
4
йтиме до 2027 чи довше
42%
29
Всього голосів : 69
Повідомлення Додано: Вів 15 жов, 2024 13:00

  detroytred написав:
  Letusrock написав:по вашій логіці тоді, якщо війна буде ще 20 років то ви в 2045 напишете "влада змушена бусифіковувати 12 річних і вагітних жінок, бо добровольців нема, і взагалі більше нікого нема, тоді як правильно провести мобілізацію щоб без насильства". Так виходить?
Іноді потрібно дивитись на обєктивну реальність і будувати реальні плани виходячи з неї а не чіплятись до "перемог до останньої верби"
Якщо раптом завтра на нас нападе ще й півторамільярдний Китай тоді по логіці треба закрити виїзд навіть для перелітних птахів і почати бусифікацію котів та собак

Це розтяжка...
Він-він.

На словах влада вже зробила вибір.
На практиці ж ще намагається пропєтлять.
Але, імхо, Портніков все роз'яснив.

Можна посилання на це роз'яснення Портникова?
_Mykola_
 
Повідомлень: 5223
З нами з: 09.02.09
Подякував: 667 раз.
Подякували: 701 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 15 жов, 2024 13:05

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Banderlog написав:Думаю відносна рівновага на фронті до кінця зими. "Рівновага" це організованість і прогнозованість, далі буде бардак.

а в березні/квітні в румунських лісах ще холодно?))
Letusrock
 
Повідомлень: 1799
З нами з: 03.05.22
Подякував: 14 раз.
Подякували: 4 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 15 жов, 2024 13:06

  Letusrock написав:
  ЛАД написав:І не треба пропонувати до розгляду фантастичні варіанти - 20 років повномасштабної війни Україна не витримає.

весною 2022 варіант трьох років війни подібної інтенсивності вдався таким же фантастичним та смертельним для України. І бусифікація, навіть якби хтось передбачив подібне то сприймалась би в той час як найогидніше іпсо від агента кремля.
Частина форумчан озвучували наші втрати за три роки 100-200тис, то у нас ще безкрайній мобресурс воювати і 50 років, навіть без жінок.
А наявність гарячої води, працюючих шкіл (яких через 50 років буде мінімум) не так важлива для екзестиційної парагвайщини
.................

1. Подозреваю, что потери заметно выше, особенно с учётом гражданского населения.
2. Не будем даже говорить о потерях. Но весной 2022 никто и подумать не мог о проблемах с мобилизацией и, тем более, об счз.
Многие сегодняшние высказывания здесь (и не только здесь) воспринимались бы "найогидніше іпсо від агента кремля".
Я себе представляю реакцию в то время на публичное заявление об уходе в сзч. А сегодня вроде даже получило поддержку.
3. Весной 2022 были эмоции. Сегодня, правда, зачастую тоже эмоции, но в другую сторону, но есть и мысли. Исходя из трезвой оценки, 50 лет войны (или даже 20) представляются фантастикой. Можно, конечно, вспомнить из истории 30-летнюю войну, но это были другие условия.
ЛАД
2
 
Повідомлень: 30808
З нами з: 31.08.10
Подякував: 5288 раз.
Подякували: 4825 раз.
 
Профіль
2
2
6
Повідомлення Додано: Вів 15 жов, 2024 13:11

  _hunter написав:..........
Давайте еще раз объясню: вы теплое с мягким сравниваете.

К делу не относится - вот и обрезал. Но, как говорится - "со стороны виднее" :wink:

Давайте еще раз спрошу - вы войну до сих пор не видите?
ЛАД
2
 
Повідомлень: 30808
З нами з: 31.08.10
Подякував: 5288 раз.
Подякували: 4825 раз.
 
Профіль
2
2
6
Повідомлення Додано: Вів 15 жов, 2024 13:12

  _Mykola_ написав:
  Дюрі-бачі написав:
  Ой+ написав:От щоби могли робити, то всілякими плюшками стримувати старшокласників від виїзду, так ні, два останні роки ускладнюють умови вступу в ЗВО

Я вже писав: такого руйнування освіти, яке робить зараз Лісовий, не було навіть за часів Табачника.

Дивно, середня школа, навіть стала кращою, особливо там де вигнали старе керівництво, яке сиділо на грошових поборах десятиліттями.

Освітні втрати саме МОН визнало що за останні 4 роки знань у школярів прибуло як мало би за 2.
Лісовий плагіатор, що робив постановочні фото у військових одностроях, проте не він один рулить процесом. Базова зарплата вчителя це 1/3 від середньої в Україні, професора 1/2. Такої пропорції мабуть ще не було.
Ой+
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6941
З нами з: 19.04.12
Подякував: 104 раз.
Подякували: 1065 раз.
 
Профіль
1
1
Повідомлення Додано: Вів 15 жов, 2024 13:16

  _Mykola_ написав:Можна посилання на це роз'яснення Портникова?

Вчора після обіду Бобуа надавав цитату.
detroytred
 
Повідомлень: 30754
З нами з: 23.02.09
Подякував: 2129 раз.
Подякували: 3229 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 15 жов, 2024 13:17

  ЛАД написав:
  _hunter написав:..........
Давайте еще раз объясню: вы теплое с мягким сравниваете.

К делу не относится - вот и обрезал. Но, как говорится - "со стороны виднее" :wink:

Давайте еще раз спрошу - вы войну до сих пор не видите?

Давайте я в третий раз отвечу: Состояния Войны в стране до сих пор нет.
_hunter
 
Повідомлень: 8506
З нами з: 22.03.15
Подякував: 15 раз.
Подякували: 484 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: Вів 15 жов, 2024 13:17

  Ой+ написав:
  _Mykola_ написав:
  Дюрі-бачі написав:......
Я вже писав: такого руйнування освіти, яке робить зараз Лісовий, не було навіть за часів Табачника.

Дивно, середня школа, навіть стала кращою, особливо там де вигнали старе керівництво, яке сиділо на грошових поборах десятиліттями.

Освітні втрати саме МОН визнало що за останні 4 роки знань у школярів прибуло як мало би за 2.
Лісовий плагіатор, що робив постановочні фото у військових одностроях, проте не він один рулить процесом. Базова зарплата вчителя це 1/3 від середньої в Україні, професора 1/2. Такої пропорції мабуть ще не було.

"останні 4 роки" это 2 года ковидного карантина и 2 года войны и, соответственно, занятий онлайн во многих школах.
А зарплата учителей это притча во языцех сколько себя помню. Хотя насчёт профессоров сомневаюсь.
ЛАД
2
 
Повідомлень: 30808
З нами з: 31.08.10
Подякував: 5288 раз.
Подякували: 4825 раз.
 
Профіль
2
2
6
Повідомлення Додано: Вів 15 жов, 2024 13:18

ЛАД


Давайте еще раз спрошу - вы войну до сих пор не видите


Якщо 500-єврову купюру від Шольца притуляти до носа дуже близько, то за нею нічого не видно.
А заагалі ви звʼязались зі звичайною тролякою, яка втікла незаконно через кордон і тепер кривляється «у вас нема війни».
Hotab
 
Повідомлень: 13396
З нами з: 15.02.09
Подякував: 360 раз.
Подякували: 2272 раз.
 
Профіль
1
3
2
Повідомлення Додано: Вів 15 жов, 2024 13:21

«Перевели в піхоту»: як військові фахівці потрапляють в окоп і чому це проблема для ЗСУ.
https://www.radiosvoboda.org/a/peremisc ... 54010.html

Ось це першочергове проблема.
Піхота...
А не дальнобій, дрони і т.д.

Забезпечити військо тими, хто буде в окопах хоч захищатися, хоч штурмувати.
detroytred
 
Повідомлень: 30754
З нами з: 23.02.09
Подякував: 2129 раз.
Подякували: 3229 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 10426104271042810429
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: _hunter, Mimohod, ЛАД і 3 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Що чекає Україну, якщо війна не закінчиться до 2025 року 1, 2, 3
Ірина_ » П'ят 23 лют, 2024 15:53
22 71185
Переглянути останнє повідомлення
Вів 08 жов, 2024 12:21
Letusrock
Політична ситуація в Білорусі 1 ... 148, 149, 150
andrijk777 » Сер 29 лип, 2020 18:42
1493 237618
Переглянути останнє повідомлення
Чет 29 лют, 2024 20:24
trololo
В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія 1 ... 606, 607, 608
R2 » Чет 14 вер, 2017 08:46
6076 843791
Переглянути останнє повідомлення
Пон 26 лип, 2021 13:00
Михалыч

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.