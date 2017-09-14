Letusrock написав:по вашій логіці тоді, якщо війна буде ще 20 років то ви в 2045 напишете "влада змушена бусифіковувати 12 річних і вагітних жінок, бо добровольців нема, і взагалі більше нікого нема, тоді як правильно провести мобілізацію щоб без насильства". Так виходить? Іноді потрібно дивитись на обєктивну реальність і будувати реальні плани виходячи з неї а не чіплятись до "перемог до останньої верби" Якщо раптом завтра на нас нападе ще й півторамільярдний Китай тоді по логіці треба закрити виїзд навіть для перелітних птахів і почати бусифікацію котів та собак
Це розтяжка... Він-він.
На словах влада вже зробила вибір. На практиці ж ще намагається пропєтлять. Але, імхо, Портніков все роз'яснив.
ЛАД написав:І не треба пропонувати до розгляду фантастичні варіанти - 20 років повномасштабної війни Україна не витримає.
весною 2022 варіант трьох років війни подібної інтенсивності вдався таким же фантастичним та смертельним для України. І бусифікація, навіть якби хтось передбачив подібне то сприймалась би в той час як найогидніше іпсо від агента кремля. Частина форумчан озвучували наші втрати за три роки 100-200тис, то у нас ще безкрайній мобресурс воювати і 50 років, навіть без жінок. А наявність гарячої води, працюючих шкіл (яких через 50 років буде мінімум) не так важлива для екзестиційної парагвайщини .................
1. Подозреваю, что потери заметно выше, особенно с учётом гражданского населения. 2. Не будем даже говорить о потерях. Но весной 2022 никто и подумать не мог о проблемах с мобилизацией и, тем более, об счз. Многие сегодняшние высказывания здесь (и не только здесь) воспринимались бы "найогидніше іпсо від агента кремля". Я себе представляю реакцию в то время на публичное заявление об уходе в сзч. А сегодня вроде даже получило поддержку. 3. Весной 2022 были эмоции. Сегодня, правда, зачастую тоже эмоции, но в другую сторону, но есть и мысли. Исходя из трезвой оценки, 50 лет войны (или даже 20) представляются фантастикой. Можно, конечно, вспомнить из истории 30-летнюю войну, но это были другие условия.
Ой+ написав:От щоби могли робити, то всілякими плюшками стримувати старшокласників від виїзду, так ні, два останні роки ускладнюють умови вступу в ЗВО
Я вже писав: такого руйнування освіти, яке робить зараз Лісовий, не було навіть за часів Табачника.
Дивно, середня школа, навіть стала кращою, особливо там де вигнали старе керівництво, яке сиділо на грошових поборах десятиліттями.
Освітні втрати саме МОН визнало що за останні 4 роки знань у школярів прибуло як мало би за 2. Лісовий плагіатор, що робив постановочні фото у військових одностроях, проте не він один рулить процесом. Базова зарплата вчителя це 1/3 від середньої в Україні, професора 1/2. Такої пропорції мабуть ще не було.
Дюрі-бачі написав:...... Я вже писав: такого руйнування освіти, яке робить зараз Лісовий, не було навіть за часів Табачника.
Дивно, середня школа, навіть стала кращою, особливо там де вигнали старе керівництво, яке сиділо на грошових поборах десятиліттями.
Освітні втрати саме МОН визнало що за останні 4 роки знань у школярів прибуло як мало би за 2. Лісовий плагіатор, що робив постановочні фото у військових одностроях, проте не він один рулить процесом. Базова зарплата вчителя це 1/3 від середньої в Україні, професора 1/2. Такої пропорції мабуть ще не було.
"останні 4 роки" это 2 года ковидного карантина и 2 года войны и, соответственно, занятий онлайн во многих школах. А зарплата учителей это притча во языцех сколько себя помню. Хотя насчёт профессоров сомневаюсь.
Давайте еще раз спрошу - вы войну до сих пор не видите
Якщо 500-єврову купюру від Шольца притуляти до носа дуже близько, то за нею нічого не видно. А заагалі ви звʼязались зі звичайною тролякою, яка втікла незаконно через кордон і тепер кривляється «у вас нема війни».