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Політика та гроші
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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 1042610427104281042910430>

На Вашу думку, скільки ще триватиме війна в Україні?

Напад росії і білорусі на Україну 5.4 5 69
до кінця 2024 року
20%
14
до квітня 2025 року
3%
2
до липня 2025 року
6%
4
до жовтня 2025 року
4%
3
до кінця 2025 року
14%
10
до липня 2026 року
4%
3
до кінця 2026 року
6%
4
йтиме до 2027 чи довше
42%
29
Всього голосів : 69
Повідомлення Додано: Вів 15 жов, 2024 13:05

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Banderlog написав:Думаю відносна рівновага на фронті до кінця зими. "Рівновага" це організованість і прогнозованість, далі буде бардак.

а в березні/квітні в румунських лісах ще холодно?))
Letusrock
 
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Повідомлення Додано: Вів 15 жов, 2024 13:06

  Letusrock написав:
  ЛАД написав:І не треба пропонувати до розгляду фантастичні варіанти - 20 років повномасштабної війни Україна не витримає.

весною 2022 варіант трьох років війни подібної інтенсивності вдався таким же фантастичним та смертельним для України. І бусифікація, навіть якби хтось передбачив подібне то сприймалась би в той час як найогидніше іпсо від агента кремля.
Частина форумчан озвучували наші втрати за три роки 100-200тис, то у нас ще безкрайній мобресурс воювати і 50 років, навіть без жінок.
А наявність гарячої води, працюючих шкіл (яких через 50 років буде мінімум) не так важлива для екзестиційної парагвайщини
.................

1. Подозреваю, что потери заметно выше, особенно с учётом гражданского населения.
2. Не будем даже говорить о потерях. Но весной 2022 никто и подумать не мог о проблемах с мобилизацией и, тем более, об счз.
Многие сегодняшние высказывания здесь (и не только здесь) воспринимались бы "найогидніше іпсо від агента кремля".
Я себе представляю реакцию в то время на публичное заявление об уходе в сзч. А сегодня вроде даже получило поддержку.
3. Весной 2022 были эмоции. Сегодня, правда, зачастую тоже эмоции, но в другую сторону, но есть и мысли. Исходя из трезвой оценки, 50 лет войны (или даже 20) представляются фантастикой. Можно, конечно, вспомнить из истории 30-летнюю войну, но это были другие условия.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Вів 15 жов, 2024 13:11

  _hunter написав:..........
Давайте еще раз объясню: вы теплое с мягким сравниваете.

К делу не относится - вот и обрезал. Но, как говорится - "со стороны виднее" :wink:

Давайте еще раз спрошу - вы войну до сих пор не видите?
ЛАД
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Повідомлення Додано: Вів 15 жов, 2024 13:16

  _Mykola_ написав:Можна посилання на це роз'яснення Портникова?

Вчора після обіду Бобуа надавав цитату.
detroytred
 
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Повідомлення Додано: Вів 15 жов, 2024 13:17

  ЛАД написав:
  _hunter написав:..........
Давайте еще раз объясню: вы теплое с мягким сравниваете.

К делу не относится - вот и обрезал. Но, как говорится - "со стороны виднее" :wink:

Давайте еще раз спрошу - вы войну до сих пор не видите?

Давайте я в третий раз отвечу: Состояния Войны в стране до сих пор нет.
_hunter
 
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Повідомлення Додано: Вів 15 жов, 2024 13:18

ЛАД


Давайте еще раз спрошу - вы войну до сих пор не видите


Якщо 500-єврову купюру від Шольца притуляти до носа дуже близько, то за нею нічого не видно.
А заагалі ви звʼязались зі звичайною тролякою, яка втікла незаконно через кордон і тепер кривляється «у вас нема війни».


Оскільки Росія вторглася в Україну без формального оголошення війни, назвавши це “спеціальною військовою операцією”, чи означає це, що Україна сама мала заявити про стан війни з Росією - щоб легше врегульовувати питання міжнародної допомоги, компенсацій та звільнення полонених?
У міжнародному праві про “стан війни” (state of war - англ.) вперше згадується у Конвенції про відкриття воєнних дій, яку схвалили в Гаазі 1907 року, і яку визнав СРСР. За нею, про стан війни має повідомити та сторона, яка напала, а не жертва агресії.
“Держави, що уклали цей договір, визнають, що військові дії між ними не повинні починатися без попереднього та недвозначного попередження, яке матиме або форму мотивованого оголошення війни, або форму ультиматуму з умовним оголошенням війни”, - йдеться у цій конвенції.
Однак ця вимога не означає, що якщо держава формально не оголосила війну іншій, вона не вважається агресором.
Міжнародне право регламентує, які саме дії є актом агресії, незалежно від того, була оголошена війна, чи ні.
Відповідно до Резолюції Генасамблеї ООН від 14 грудня 1974 року, якщо якась держава застосувала збройну силу першою - це достатнє свідчення акту агресії.
Тож на міжнародну кваліфікацію російської агресії наявність чи відсутність стану війни ні для України, ні для Росії не впливає.
“У нас є міждержавний збройний конфлікт, який класифікований міжнародними організаціями як агресія, є рішення міжнародних судів… Щодо питання можливих репарацій, то воно регламентується завданою шкодою. Встановлено на міжнародному рівні неспровокованість і протиправність нападу на Україну. Цього буде достатньо для будь-яких компенсацій”, - каже Борис Бабін.
Українська влада, судячи з усього, теж поки що не вважає за потрібне вдаватися до будь-яких законодавчих ініціатив із використанням поняття “стан війни”.
У відповідь на електронну петицію з вимогою оголосити стан війни з РФ, яку оприлюднили у травні 2022 року на інтернет-представництві президента, тодішня заступниця міністра оборони Ганна Маляр відповіла:
“Якщо, приміром, є факт вторгнення військ іноземної держави на нашу територію, факт окупації, — це вже агресія, а побутовою мовою — війна… Не треба приймати закон або видавати указ, який спеціально би підтвердив, що в нас війна”.
Тож і більшість експертів, і представники української влади сходяться на думці, що чинного законодавства цілком достатньо, аби організовувати захист України від агресії, зокрема - проводити загальну мобілізацію.


https://www.bbc.com/ukrainian/articles/crgjj896gq7o.amp
Востаннє редагувалось Hotab в Вів 15 жов, 2024 13:25, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Вів 15 жов, 2024 13:21

«Перевели в піхоту»: як військові фахівці потрапляють в окоп і чому це проблема для ЗСУ.
https://www.radiosvoboda.org/a/peremisc ... 54010.html

Ось це першочергове проблема.
Піхота...
А не дальнобій, дрони і т.д.

Забезпечити військо тими, хто буде в окопах хоч захищатися, хоч штурмувати.
detroytred
 
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Повідомлення Додано: Вів 15 жов, 2024 13:22

  Letusrock написав:
  Banderlog написав:Думаю відносна рівновага на фронті до кінця зими. "Рівновага" це організованість і прогнозованість, далі буде бардак.

а в березні/квітні в румунських лісах ще холодно?))

Ті хто йшов на контракт в лютому-березні 2022 на три роки кажуть прямим текстом, що замахались і в березні контракт пролонгувати не будуть в односторонньому порядку. А таких багато
Mimohod
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Повідомлення Додано: Вів 15 жов, 2024 13:24

  _hunter написав:
  ЛАД написав:
  _hunter написав:..........
Давайте еще раз объясню: вы теплое с мягким сравниваете.

К делу не относится - вот и обрезал. Но, как говорится - "со стороны виднее" :wink:

Давайте еще раз спрошу - вы войну до сих пор не видите?

Давайте я в третий раз отвечу: Состояния Войны в стране до сих пор нет.

Не знаю точно, что вы называете "Состояние Войны" да ещё с больших букв, но, может, из Германии не видно?
Или "Состояние Войны" вы имеете ввиду, что страна это сплошной военный лагерь? Такого, действительно, нет.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Вів 15 жов, 2024 13:26

  Mimohod написав:
  Letusrock написав:
  Banderlog написав:Думаю відносна рівновага на фронті до кінця зими. "Рівновага" це організованість і прогнозованість, далі буде бардак.

а в березні/квітні в румунських лісах ще холодно?))

Ті хто йшов на контракт в лютому-березні 2022 на три роки кажуть прямим текстом, що замахались і в березні контракт пролонгувати не будуть в односторонньому порядку. А таких багато

Якщо не помиляюсь, то непродовження контракту ніяк не впливає на продовження знаходження на вслужбі під час воєнного стану.
Будуть служити не за контрактом, а за призовом по мобілізації; чи контракт автоматично пролонговується до загальної демобілізації? Вже не пам'ятаю, але суть -- нікуди їх не відпустять зі служби.
Востаннє редагувалось detroytred в Вів 15 жов, 2024 13:27, всього редагувалось 1 раз.
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