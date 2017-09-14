

Оскільки Росія вторглася в Україну без формального оголошення війни, назвавши це “спеціальною військовою операцією”, чи означає це, що Україна сама мала заявити про стан війни з Росією - щоб легше врегульовувати питання міжнародної допомоги, компенсацій та звільнення полонених?

У міжнародному праві про “стан війни” (state of war - англ.) вперше згадується у Конвенції про відкриття воєнних дій, яку схвалили в Гаазі 1907 року, і яку визнав СРСР. За нею, про стан війни має повідомити та сторона, яка напала, а не жертва агресії.

“Держави, що уклали цей договір, визнають, що військові дії між ними не повинні починатися без попереднього та недвозначного попередження, яке матиме або форму мотивованого оголошення війни, або форму ультиматуму з умовним оголошенням війни”, - йдеться у цій конвенції.

Однак ця вимога не означає, що якщо держава формально не оголосила війну іншій, вона не вважається агресором.

Міжнародне право регламентує, які саме дії є актом агресії, незалежно від того, була оголошена війна, чи ні.

Відповідно до Резолюції Генасамблеї ООН від 14 грудня 1974 року, якщо якась держава застосувала збройну силу першою - це достатнє свідчення акту агресії.

Тож на міжнародну кваліфікацію російської агресії наявність чи відсутність стану війни ні для України, ні для Росії не впливає.

“У нас є міждержавний збройний конфлікт, який класифікований міжнародними організаціями як агресія, є рішення міжнародних судів… Щодо питання можливих репарацій, то воно регламентується завданою шкодою. Встановлено на міжнародному рівні неспровокованість і протиправність нападу на Україну. Цього буде достатньо для будь-яких компенсацій”, - каже Борис Бабін.

Українська влада, судячи з усього, теж поки що не вважає за потрібне вдаватися до будь-яких законодавчих ініціатив із використанням поняття “стан війни”.

У відповідь на електронну петицію з вимогою оголосити стан війни з РФ, яку оприлюднили у травні 2022 року на інтернет-представництві президента, тодішня заступниця міністра оборони Ганна Маляр відповіла:

“Якщо, приміром, є факт вторгнення військ іноземної держави на нашу територію, факт окупації, — це вже агресія, а побутовою мовою — війна… Не треба приймати закон або видавати указ, який спеціально би підтвердив, що в нас війна”.

Тож і більшість експертів, і представники української влади сходяться на думці, що чинного законодавства цілком достатньо, аби організовувати захист України від агресії, зокрема - проводити загальну мобілізацію.



