Letusrock написав:а в березні/квітні в румунських лісах ще холодно?))
Ті хто йшов на контракт в лютому-березні 2022 на три роки кажуть прямим текстом, що замахались і в березні контракт пролонгувати не будуть в односторонньому порядку. А таких багато
Якщо не помиляюсь, то непродовження контракту ніяк не впливає на продовження знаходження на вслужбі під час воєнного стану. Будуть служити не за контрактом, а за призовом по мобілізації; чи контракт автоматично пролонговується до загальної демобілізації? Вже не пам'ятаю, але суть -- нікуди їх не відпустять зі служби.
Мабуть треба було написати так "в односторонньому порядку". В лапках. Вибрати так сказати шлях роніна, а не самурая
В Харьковской области за год вырос дефицит кадров. Не хватает как профессионально-технических рабочих, так и специалистов с высшим образованием.
«Электромонтеров, токарей, слесарей, водителей, фрезеровщиков, специалистов строительной сферы, каменщиков, штукатуров. Не хватает инженеров, юристов, даже не хватает менеджеров, бухгалтеров на многих государственных, коммунальщиках предприятиях. Профессии, которые традиционно считались мужскими», — сообщил директор Областного центра занятости Александр Котуков журналисту МГ «Объектив».
Однако сейчас женщины активно учатся на водителей трамваем, троллейбусов. Также есть группы женщин, которые учатся на трактористов и машинистов, продолжил Котуков.
«Сейчас постепенно границы мужские/женские стираются. Сегодня по Харьковской области более 3,5 тыс. вакансий актуальны. Сегодня если брать людей, которые обращаются в службу занятости за услугами, то 80% – женщины. Мужчины в большинстве своем на фронте, поэтому их не хватает», — добавил Котуков.
Banderlog написав:Думаю відносна рівновага на фронті до кінця зими.
а в березні/квітні в румунських лісах ще холодно?))
) я в першій декаді травня 22 р при підйомі на г токмак поклав уазік буханку на пузо в сніг. А внизу всі були в футболках. Якщо й вдарю на тапки то особого смислу пертись зимою не бачу, хіба стане скучно сидіти без діла).
В Харьковской области за год вырос дефицит кадров. Не хватает как профессионально-технических рабочих, так и специалистов с высшим образованием.
«Электромонтеров, токарей, слесарей, водителей, фрезеровщиков, специалистов строительной сферы, каменщиков, штукатуров. Не хватает инженеров, юристов, даже не хватает менеджеров, бухгалтеров на многих государственных, коммунальщиках предприятиях. Профессии, которые традиционно считались мужскими», — сообщил директор Областного центра занятости Александр Котуков журналисту МГ «Объектив».
Однако сейчас женщины активно учатся на водителей трамваем, троллейбусов. Также есть группы женщин, которые учатся на трактористов и машинистов, продолжил Котуков.
«Сейчас постепенно границы мужские/женские стираются. Сегодня по Харьковской области более 3,5 тыс. вакансий актуальны. Сегодня если брать людей, которые обращаются в службу занятости за услугами, то 80% – женщины. Мужчины в большинстве своем на фронте, поэтому их не хватает», — добавил Котуков.
Дюрі-бачі написав:*не вірю* Прям зараз при одному рівні життя витрати в Польщі/Чехії в 2,5-3 рази вищі, в Німеччині - в 4, навіть в Болгарії х2. Особливо витрати на дітей (гуртки, освіта), наймана робоча сила (послуги клінінгу, косметичні процедури, готова їжа) і медицина
Трохи дорожче оренда житла, ну кава в кавярні дорожча. Дітей в мене нема - ніяких змін, найманих працівників нема і не було (послуги клінінгу, косметичні процедури, готова їжа) - ніяких змін. Медицина тут є державна і приватна, за приватну платить роботодавець, а я доплачую 25 злотих/місяць. Де тут х2,5-3? Я бачу тут тільки +25 злотих (250 грн). Так що не треба тут цієї брехні.
Цікаво у вас виходить. «Дітей нема», а «оте мені непотрібно», то виходить «всі брешуть». У нас є унікум який гриби з фундаменту їсть, так йому точно все одно в якій країні їх різати, всюди безкоштовні. Або велосипеди крадені у циган купляє. Але ж це унікальний випадок, А загалом то люди не самі себе стрижуть, не самі ремонтують свій автомобіль, замовляють додому якусь готову їжу або ходять в ресторани. Буває і дітей вони мають. Яким треба багато чого. Життя воно багатогранне, бачте..
Ага, і всі поголовно з своїми водіями, нянями, кухарями і дворецькими Давайте вже без телемарафону.
BIGor До чого тут «водії і няні»? У вас лише нема дітей, чи і не було? Спитайте у знайомих з дітьми може. Звичайно що можна ростити дітей «на 120 дол», виноградом годувати, доношувати одяг , в якому виріс сам (привезти з Тернополя). Ніяких басейнів, секцій. А як захворів, то не в Добробут (чи аналог), а в чергу в поліклініку з обшарпаними стінами і медсестрою з чашкою чаю, яка невдоволено на вас дивиться, що ви не даєте його спокійно допити. . А можна і подорожник на лоба . Але вам не здається це дивним наприклад в сімʼї айтішника? А для чого він тоді заробляє, якщо буде економити на дітях? Невже на гарний памʼятник собі?