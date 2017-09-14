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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 10427104281042910430

На Вашу думку, скільки ще триватиме війна в Україні?

Напад росії і білорусі на Україну 5.4 5 69
до кінця 2024 року
20%
14
до квітня 2025 року
3%
2
до липня 2025 року
6%
4
до жовтня 2025 року
4%
3
до кінця 2025 року
14%
10
до липня 2026 року
4%
3
до кінця 2026 року
6%
4
йтиме до 2027 чи довше
42%
29
Всього голосів : 69
Повідомлення Додано: Вів 15 жов, 2024 14:43

Re: Напад росії і білорусі на Україну

я не Denik, але трохи бальзаму на серце усім:

Недельные расходы на войну в Украине превысили годовые бюджеты 80% российских регионов.
Только 18 субъектов Российской Федерации из 83 (без учета оккупированных украинских территорий) имеют бюджеты (в год), превышающие недельные затраты на войну в Украине. Среди них Москва (4,7 трлн руб), Санкт-Петербург (1,2 трлн руб) и соответствующие области, а также регионы с развитой добывающей и перерабатывающей промышленностью — ХМАО (380,6 млрд руб), ЯНАО (389,6 млрд руб), Кемеровская (280,1 млрд руб), Челябинская области (331,3 млрд руб) и другие (обозначены на карте зеленым цветом).
В 64 регионах, обозначенных на карте красным цветом, готовые бюджеты ниже трат России на войну за 7 дней. А в почти четверти регионов бюджеты меньше трети недельных военных трат, среди них национальные республики — Кабардино-Балкария, Тыва, Марий Эл, Северная Осетия, Калмыкия, Карачаево-Черкесия, Мордовия, Хакасия, Алтай и депрессивные области — Тамбовская, Костромская, Орловская, Новгородская, Тамбовская, Псковская.

Четыре региона за год тратят меньше, чем Россия тратит на войну в Украине за один день (30 млрд рублей): Еврейская автономная область, Ингушетия, Калмыкия и Ненецкий автономный округ.

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Стан освіти в Україні і не тільки
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