Ветеран російсько-української війни , екскомандир роти батальйону Айдар Євген Дикий в інтерв'ю Radio NV розповів, що Росія вже скуповує найдорожчий резерв «гарматного м’яса» у Москві, Петербурзі та Єкатеринбурзі. «Те, що ми зараз спостерігаємо, що в них відбувається із виплатами, що в них відбувається з соцдопомогою так званим учасникам „СВО“, дуже чітко показало, що „гарматне м’ясо“, яке готове йти сюди за гроші, практично вже закінчилося. Уже повністю вичерпане те, що було резервом на початку „СВО“, це всякі буряти, чуваши — глухі етнічні околиці. Там набір вже практично зупинений, бо вигребли всіх. Закінчується „нечорнозем'я“, тобто вже етнічно російські, але економічно депресивні регіони. І тільки зараз пішов набір москвичів, пітерців, єкатеринбуржців», — заявив Дикий в ефірі Radio NV.

Євген Дикий: Наша група прибула 29 травня 2014 року, після президентських виборів. А юридично мене оформили 12 червня. ... у червні мене було затримано працівниками Сватівського райвідділу міліції за підозрою в спробі незаконного вивезення чотирьох автоматів, три з яких офіційно на мені числилися (три службові й один трофейний, від сепаратистів). Я одну добу провів в райвідділі . Міліція провела розслідування і вже на четвертий день з мене всі звинувачення зняли. Після цього я зміг продовжити службу - якби я лишався під підозрою, ніхто мені б зброю в руки не давав. Водночас я поніс дисциплінарну відповідальність за те, що не простежив, коли ці три службові автомати потім у мене вкрали - мене понизили з командира роти. Однак на мені тоді взагалі числилося 92 одиниці зброї. У передфронтовій метушні я за цим не простежив. А після цього підполковник Мельничук протримав мене кілька діб у земляній ямі з бетонними стінами під м'ясокомбінатом, де була тимчасова база "Айдару". Пізніше умови покращилися, але два тижні я перебував під абсолютно незаконним арештом за свавільним рішенням Сергія Мельничука - мовляв, для прикладу іншим. ... Євген Дикий: За рішенням військово-лікарської комісії на передову мені більше не можна .