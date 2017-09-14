Недельные расходы на войну в Украине превысили годовые бюджеты 80% российских регионов. Только 18 субъектов Российской Федерации из 83 (без учета оккупированных украинских территорий) имеют бюджеты (в год), превышающие недельные затраты на войну в Украине. Среди них Москва (4,7 трлн руб), Санкт-Петербург (1,2 трлн руб) и соответствующие области, а также регионы с развитой добывающей и перерабатывающей промышленностью — ХМАО (380,6 млрд руб), ЯНАО (389,6 млрд руб), Кемеровская (280,1 млрд руб), Челябинская области (331,3 млрд руб) и другие (обозначены на карте зеленым цветом). В 64 регионах, обозначенных на карте красным цветом, готовые бюджеты ниже трат России на войну за 7 дней. А в почти четверти регионов бюджеты меньше трети недельных военных трат, среди них национальные республики — Кабардино-Балкария, Тыва, Марий Эл, Северная Осетия, Калмыкия, Карачаево-Черкесия, Мордовия, Хакасия, Алтай и депрессивные области — Тамбовская, Костромская, Орловская, Новгородская, Тамбовская, Псковская.
Четыре региона за год тратят меньше, чем Россия тратит на войну в Украине за один день (30 млрд рублей): Еврейская автономная область, Ингушетия, Калмыкия и Ненецкий автономный округ.
Ветеран російсько-української війни, екскомандир роти батальйону Айдар Євген Дикий в інтерв'ю Radio NV розповів, що Росія вже скуповує найдорожчий резерв «гарматного м’яса» у Москві, Петербурзі та Єкатеринбурзі.
«Те, що ми зараз спостерігаємо, що в них відбувається із виплатами, що в них відбувається з соцдопомогою так званим учасникам „СВО“, дуже чітко показало, що „гарматне м’ясо“, яке готове йти сюди за гроші, практично вже закінчилося. Уже повністю вичерпане те, що було резервом на початку „СВО“, це всякі буряти, чуваши — глухі етнічні околиці. Там набір вже практично зупинений, бо вигребли всіх. Закінчується „нечорнозем'я“, тобто вже етнічно російські, але економічно депресивні регіони. І тільки зараз пішов набір москвичів, пітерців, єкатеринбуржців», — заявив Дикий в ефірі Radio NV.
Вы вроде умный человек, а цитируете дрянь:
У травні 2014 року пішов добровольцем на війну на Донбасі. ... демобілізований влітку 2014 року.
Євген Дикий: Наша група прибула 29 травня 2014 року, після президентських виборів. А юридично мене оформили 12 червня. ... у червні мене було затримано працівниками Сватівського райвідділу міліції за підозрою в спробі незаконного вивезення чотирьох автоматів, три з яких офіційно на мені числилися (три службові й один трофейний, від сепаратистів). Я одну добу провів в райвідділі. Міліція провела розслідування і вже на четвертий день з мене всі звинувачення зняли. Після цього я зміг продовжити службу - якби я лишався під підозрою, ніхто мені б зброю в руки не давав.
Водночас я поніс дисциплінарну відповідальність за те, що не простежив, коли ці три службові автомати потім у мене вкрали - мене понизили з командира роти. Однак на мені тоді взагалі числилося 92 одиниці зброї. У передфронтовій метушні я за цим не простежив.
А після цього підполковник Мельничук протримав мене кілька діб у земляній ямі з бетонними стінами під м'ясокомбінатом, де була тимчасова база "Айдару". Пізніше умови покращилися, але два тижні я перебував під абсолютно незаконним арештом за свавільним рішенням Сергія Мельничука - мовляв, для прикладу іншим. ... Євген Дикий: За рішенням військово-лікарської комісії на передову мені більше не можна.
За визначний особистий внесок у здійснення наукової діяльності в Антарктиці та з нагоди 25-річчя української антарктичної станції «Академік Вернадський» постановляю: ... Нагородити орденом «За заслуги» ІІІ ступеня
ДИКОГО Євгена Олександровича — директора Національного антарктичного наукового центру Міністерства освіти і науки України
22.07.2024 12:58 ... – Я писав, що танки у Рашці закінчиться через півтора року, а вони кажуть, що це станеться навіть швидше. Чому так? Я спеціально брав завідомо нереалістичне припущення, що кожна «законсервована» машина, яку ми бачимо на супутникових знімках, доїде до фронту. Насправді це не так.
Значна частина цих машин годяться тільки на канібалізм, тобто на запчастини. От, грубо кажучи, з двох-трьох танків збирається один, який реально поїде. The Economist пішов саме цим шляхом, опитавши технічних експертів і спробувавши вивести коефіцієнт, скільки машин може доїхати до фронту з загальної кількості. Якщо не помиляюся, то в них там виходило, що максимальна можлива оцінка – це 70% від початкової кількості.
– Від початкової? Тобто від тієї кількості, яка була до 24.02.2022?
– Вірно. А враховуючи, що значна частина того, що могло їхати, вже вибрана, то від тої кількості, що лишилось, це вже не 70%. Враховуючи це, вони прийшли до висновку, що менше року. Але головне в обох варіантах, що це значно менше, ніж ми вже провоювали.
А по арті картина, я боюсь бути надмірно оптимістичним і щось не врахувати, але виглядає так, що на півроку ще вистачить. І поведінка орків показує, що вони це все чудово знають і бачать.
Думаю, ні для кого не секрет те, що ми вже там фактично в контрнаступі. І в росіян уже не те що не стоїть питання просуватися далі — тепер у них завдання максимум окопатися так, щоб утримати бодай ту п’ятикілометрову смугу, яку вони віджали в перші дні свого наступу.
Це до питання, який у росіян мобресурс. Великий? Так. Але кількість не заміняє якість. Їхня армія очевидно деградує. Це вже не просто те, що ми називаємо «гарматним м’ясом», бо м’ясо ж теж буває різних сортів. За часів СРСР були жарти про «собачатину п’ятої категорії» — ту, яка йде на фарш разом із будкою. То оце вже вона.
yanyura написав:Вы вроде умный человек, а цитируете дрянь
я разве говорил что источник достоверный? Очередная история что РФ скоро сдохнет, которую мы слышим 3й год. Не все что я цитирую является достоверной информацией, на войне каждый блогер ищет свою нишу . Что мне кажется интересно или смешно я размещаю сюда. Достоверность не обязательный критерий.
Пишут много бреда и абсурда. Это новая реальность. Можно её принимать или не принимать, но она уже пришла.
Востаннє редагувалось Wirująświatła в Вів 15 жов, 2024 16:02, всього редагувалось 1 раз.
Русские пишут что 1/4 от оккупированной курской области они уже освободили. Проект оказался авантюрным, затратным и бесполезным. Ни на что мы захваченный кусок не обменяли, а для других целей он нам не нужен. Ещё один фронт кормить. Когда зебра выдвигал такие планы я ещё тогда говорил что закончится оно ничем. Если бы лишние ресурсы были, логичнее было бы их бросить туда, где сейчас тяжёлая ситуация, а не на покорение ненужных русских сёл. Ненужных даже путину
Wirująświatła написав:Русские пишут что 1/4 от оккупированной курской области они уже освободили. Проект оказался авантюрным, затратным и бесполезным. Ни на что мы захваченный кусок не обменяли, а для других целей он нам не нужен. Ещё один фронт кормить.
мене більше турбує що в цій авантюрі можуть спалити можливо останні чи передостанні дійсно боєздатні резерви. А толку від цього близько нуля. рф настільки велика що захопи хоч і дві області повністю, для решти ерефівців нічого незміниться Шкода що не заскрінив хто це (і не один) в 2022 на форумі доводив що як тільки вийдемо на кордони91 то рф відразу розпадеться.
ЛАД написав:1. Минские договорённости были нужны и сыграли свою роль? Оттянули войну на 7 лет? 2. Сегодня переговоры нужны? 3. Условия для переговоров сегодня хуже, чем в 2020-21?
Я не відповідав на ці питання, тому що вони мають зміст тільки у вашій системі координат, коли якісь поступки Росії давали можливість уникнути війни. Я не вважаю, що будь які поступки, крім повної капітуляції, після виборів 19 року давали можливість уникнути війни. Тому мої відповіді: 1. Скоріш так, ніж ні, Мінські угоди дали 7 років миру, які ми просрали... 2. Не знаю. Багато що залежить від виборів у США. Якщо в США виберуть Трампа, то ми опинимось наполовину в позиції Чехословаччини 39 року. Якщо ж ні, тоді є шанси боротися далі. 3. Ні, не гірше. Росія виснажена війною, і тепер територіальні поступки можуть принести 5, 10 а може й навіть більше років миру. Натомість поступки в 21-22 відтягнули б війну максимум на рік. Тепер питання до вас: 1. Скільки років миру принесли Чехословаччині поступки у Мюнхені? 2. Скільки років миру приніс Україні Брестська угода 1918 року? 3. Скільки років миру пренесла згода на розміщення радянських баз у країнах балтії(на противагу Фінляндії)? 4.Скільки років миру принесло Іспанії надання Кубі автономії у 1898 році? І ще два питання, на тему що було б: 1. Як ви думаєте, чи на скільки відтягнуло б початок Першої Світової війни повне прийняття Сербією ультиматуму Австро-Угорщини(теж недостатньо старалась). 2. І скільки проіснував би Карфаген, якби прийняв усі вимоги Риму напередодні Третьої пунічної війни?
Вы очень много написали и много вопросов в ответ на мои 3. Простите, отвечать подробно не буду - получится не ответ, а трактат. 1. Проще было ответить просто "да". И "просрали" это явно перебор. Армия 2022 и армия 2015 это. как говорят в Одессе. две большие разницы. С армией 2015 в 2022 мы бы очень быстро проиграли, возможно, за те самые "3 дня". 2. На 2-й вопрос вы не ответили. Точнее, ответили "не знаю". Я не спрашивал "є шанси" чи ні. Т.е. вы частично подменили вопрос. 3. Ваш ответ - "нет". Объяснение - "Росія виснажена війною". А мы нет? Мне почему-то казалось, что это у нас разбита энергетика, разрушены многие промпредприятия, миллионы беженцев. Или я ошибся и всё это в РФ? Откуда у вас уверенность, что "поступки в 21-22 відтягнули б війну максимум на рік" в то время, когда вы сами признаёте, что не очень значительные уступки в 2015 позволили отложить войну на 7 лет? А из-за нашего сегодняшнего положения совсем не очевидно, что РФ пойдёт сегодня на переговоры, а не будет пытаться добивать. И уступки с нашей стороны должны будут быть более существенные, чем в 21-22. Тогда даже мыслей у РФ не возникло бы требовать Херсонскую и Запорожскую области.
Теперь ответы на ваши вопросы. 1. Чехословакия не уступила в Мюнхене. Её уступили. И эта уступка только ухудшила ситуацию. Но уступка не Чехословакии (её мнение и решение ничего бы не поменяло), а уступка Англии и Франции. Если бы Чехословакия не подчинилась, а решила сражаться, это ничего не изменило бы, а только принесло бы разрушения и смерти. Если бы в нашей ситуации Запад так же уступил, то война бы уже давно закончилась и, к сожалению, не в нашу пользу. 2. Нисколько. Хотя не понял вопроса - было 2 Брестских договора. Один подписывала Россия. И, как показала жизнь, вполне оправданно. Несмотря даже на нарушение Германией условий договора, "недолго музыка играла". Второй подписывала УНР со странами оси и никаких плохих последствий не принёс. Но и мира тоже. Но война началась с большевиками, с которыми никаких договоров, насколько знаю, не подписывали. Но в любом случае это не имеет никакого отношения к Брестскому миру. 3. Просто не понял, о чём вы. Это о 1940 или что-то другое? И кому эта (не знаю какая) згода должна была принести мир? 4. Опять не понял. Испания пошла на некоторые уступки Кубе, но это не было основой для мира с США и с США Испания не подписывала никаких договоров перед войной. Был подписан Парижский мирный договор 1898 года по окончании войны. И последние 2 вопроса. 1. Вы всерьёз полагаете, что Сербия играла хоть какую-то роль в начале 1 МВ? И война началась из-за "несчастного эрцгерцога Австро-Венгрии Франца Фердинанда и его морганатической супруги чешки Софии Хотек" и "боснийского серба Гаврило Принципа"? Это был такой же повод, как сейчас "защита русскоязычных" в Украине. И никакого отношения к причинам войны не имело. Не о чем даже говорить. 2. Карфаген и Рим были жёсткими конкурентами в Средиземном море. А конкурента, по возможности, следует уничтожить. Это стараются сделать и сегодня. Не обязательно военными методами. Но тогда это старались/стремились добиться полного уничтожения и именно войной. И фактически спровоцировал эту войну именно Карфаген:
Врешті у Карфагені до влади прийшла воєнна партія, що вважала, що тільки силою можна заімпонувати Римові. У 151 до н. е. сталося збройне зіткнення. Карфагенські полководці несподівано з 50 000 війська рушили на Масиніссу, думаючи цілком знищити його країну.
_hunter написав:Не знаете - ничего страшного: перечитайте Статью 85ю Конституции. С больших букв - чтобы лучше видно было
хотелось бы от вас услышать что собой подразумевает "стан війни" с точки зрения нашего законодательства а не международного. где прописано что это такое и какие последствия внутри страны возникают законодательные после того как было бы допустим объявлено. Конституция это хорошо но к ней нужна законодательная обвязка. Поясните что нам бы дало это внутри?