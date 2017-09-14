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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 1042910430104311043210433 ... 10437>

На Вашу думку, скільки ще триватиме війна в Україні?

Напад росії і білорусі на Україну 5.4 5 69
до кінця 2024 року
20%
14
до квітня 2025 року
3%
2
до липня 2025 року
6%
4
до жовтня 2025 року
4%
3
до кінця 2025 року
14%
10
до липня 2026 року
4%
3
до кінця 2026 року
6%
4
йтиме до 2027 чи довше
42%
29
Всього голосів : 69
Повідомлення Додано: Вів 15 жов, 2024 16:33

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  ЛАД написав:Надеюсь, вас удовлетворил мой ответ.
Но "Ceterum censeo Carthaginem esse delendam" ("Карфаген должен быть разрушен!").
Мир/перемирие с РФ заключать надо!

Не задовільнив. Бо ви просто перекрутили мої питання і відповіді.
Почитайте про радянську окупацію прибалтики в 40му році.
І про третю пунічну.
Суть моєї відповіді в тому, що поступки агресору у більшості випадків не дозволяли уникнути війни, а тільки розпалювали апетити...
Востаннє редагувалось sashaqbl в Вів 15 жов, 2024 16:38, всього редагувалось 1 раз.
sashaqbl
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Повідомлення Додано: Вів 15 жов, 2024 16:37

  Wirująświatła написав:
  andrijk777 написав:Я навіть більше скажу - зменшення населення призведе до покращення рівня життя, тому що більше ресурсів буде припадати но одного жителя
нет. Ресурсы распределяются неравномерно. Кто то заберёт всё себе. Целые поселки вымирают, но уровень жизни там нифига не растёт.

В усіх країнах без виключення ресурси розподіляються нерівномірно.
Поселки вимирають(бідося вимирає) зате міста ростуть - в середньому добробут росте. (це в мирний час звичайно)
andrijk777
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Повідомлення Додано: Вів 15 жов, 2024 16:43

  andrijk777 написав:В усіх країнах без виключення ресурси розподіляються нерівномірно.
Поселки вимирають(бідося вимирає) зате міста ростуть - в середньому добробут росте. (це в мирний час звичайно)

давайте я вам источники что уровень жизни падает, а вы мне что растёт?
З 2020 року до сьогодні кількість українців, що живуть за межею бідності, зросла на 1,8 млн людей — нині їх кількість становить 29% усього населення України. Основною причиною цього є російська агресія.

Про це свідчить дослідження Світового банку, передає Reuters.

Окрім російської агресії, серед причин зростання кількості людей за межею бідності називають безробіття. Так, за даними дослідження, нині більш ніж п'ята частина дорослого населення втратила роботу.

За словами регіонального директора Світового банку Арупа Банерджі, ситуація могла б бути набагато гіршою, якби Україна не отримала значну зовнішню бюджетну підтримку, зокрема для виплати пенсій, зарплат вчителям, лікарям та іншим.

За його підрахунками, без американської фінансової допомоги, за межею бідності могло б опинитися на три мільйони людей більше, ніж зараз.

Разом із цим, у звіті відзначили, що в Україні вчасно виплачують пенсії та соціальні виплати. Щонайменше 89% дітей у віці 6-18 років продовжували відвідувати школу, однак у районах активних бойових дій 72% учнів навчаються дистанційно. А станом на 2023 рік в Україні повністю функціонували 85-92% медзакладів.


https://www.reuters.com/world/europe/wo ... 024-05-30/
Востаннє редагувалось Wirująświatła в Вів 15 жов, 2024 16:45, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Вів 15 жов, 2024 16:44

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Ой яка краса.Зображення
русні-пи..a!
Denik
 
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Повідомлення Додано: Вів 15 жов, 2024 16:50

  sashaqbl написав:І про третю пунічну.

Ага. Карфаген должен быть разрушен!
Вывод -хоть мирись,хоть сопротивляйся- один хрен плугом перепашут и засыпят солью.
Velz
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Повідомлення Додано: Вів 15 жов, 2024 16:50

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Бетон написав:В Польше сейчас жить дешевле.
А с подорожанием продуктов на 10%-15% будет ещё дороже

Здорожчання продуктів носитиме глобальний характер. Польща не допоможе.
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Повідомлення Додано: Вів 15 жов, 2024 16:51

  Denik написав:Ой яка краса.Зображення
русні-пи..a!

падіння на 5 євро тільки.. а які прогнози?
Letusrock
 
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Повідомлення Додано: Вів 15 жов, 2024 16:51

  andrijk777 написав:зате міста ростуть - в середньому добробут росте. (це в мирний час звичайно)


  Wirująświatła написав:давайте я вам источники что уровень жизни падает, а вы мне что растёт?
З 2020 року до сьогодні …


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Повідомлення Додано: Вів 15 жов, 2024 16:54

  Velz написав:
  sashaqbl написав:І про третю пунічну.

Ага. Карфаген должен быть разрушен!
Вывод -хоть мирись,хоть сопротивляйся- один хрен плугом перепашут и засыпят солью.

отож. вибір між "жах без кінця" і "жахливий кінець" :|
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Повідомлення Додано: Вів 15 жов, 2024 16:58

Re: Напад росії і білорусі на Україну

❗️США тиснуть на Зеленського, намагаючись вмовити його понизити мобілізаційний вік до 18 років.

Уроди
Бетон
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