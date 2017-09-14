ЛАД написав:Надеюсь, вас удовлетворил мой ответ. Но "Ceterum censeo Carthaginem esse delendam" ("Карфаген должен быть разрушен!"). Мир/перемирие с РФ заключать надо!
Не задовільнив. Бо ви просто перекрутили мої питання і відповіді. Почитайте про радянську окупацію прибалтики в 40му році. І про третю пунічну. Суть моєї відповіді в тому, що поступки агресору у більшості випадків не дозволяли уникнути війни, а тільки розпалювали апетити...
Востаннє редагувалось sashaqbl в Вів 15 жов, 2024 16:38, всього редагувалось 1 раз.
andrijk777 написав:В усіх країнах без виключення ресурси розподіляються нерівномірно. Поселки вимирають(бідося вимирає) зате міста ростуть - в середньому добробут росте. (це в мирний час звичайно)
давайте я вам источники что уровень жизни падает, а вы мне что растёт?
З 2020 року до сьогодні кількість українців, що живуть за межею бідності, зросла на 1,8 млн людей — нині їх кількість становить 29% усього населення України. Основною причиною цього є російська агресія.
Про це свідчить дослідження Світового банку, передає Reuters.
Окрім російської агресії, серед причин зростання кількості людей за межею бідності називають безробіття. Так, за даними дослідження, нині більш ніж п'ята частина дорослого населення втратила роботу.
За словами регіонального директора Світового банку Арупа Банерджі, ситуація могла б бути набагато гіршою, якби Україна не отримала значну зовнішню бюджетну підтримку, зокрема для виплати пенсій, зарплат вчителям, лікарям та іншим.
За його підрахунками, без американської фінансової допомоги, за межею бідності могло б опинитися на три мільйони людей більше, ніж зараз.
Разом із цим, у звіті відзначили, що в Україні вчасно виплачують пенсії та соціальні виплати. Щонайменше 89% дітей у віці 6-18 років продовжували відвідувати школу, однак у районах активних бойових дій 72% учнів навчаються дистанційно. А станом на 2023 рік в Україні повністю функціонували 85-92% медзакладів.