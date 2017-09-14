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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 1043010431104321043310434 ... 10437>

На Вашу думку, скільки ще триватиме війна в Україні?

Напад росії і білорусі на Україну 5.4 5 69
до кінця 2024 року
20%
14
до квітня 2025 року
3%
2
до липня 2025 року
6%
4
до жовтня 2025 року
4%
3
до кінця 2025 року
14%
10
до липня 2026 року
4%
3
до кінця 2026 року
6%
4
йтиме до 2027 чи довше
42%
29
Всього голосів : 69
Повідомлення Додано: Вів 15 жов, 2024 17:00

  Бетон написав:❗️США тиснуть на Зеленського, намагаючись вмовити його понизити мобілізаційний вік до 18 років.
Уроди

і хто тут геноцидники? ))
Letusrock
 
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Повідомлення Додано: Вів 15 жов, 2024 17:01

greenozon
 
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Повідомлення Додано: Вів 15 жов, 2024 17:03

  tester7336 написав:
  _hunter написав:Не знаете - ничего страшного: перечитайте Статью 85ю Конституции. С больших букв - чтобы лучше видно было :lol:


хотелось бы от вас услышать что собой подразумевает "стан війни" с точки зрения нашего законодательства а не международного.
где прописано что это такое и какие последствия внутри страны возникают законодательные после того как было бы допустим объявлено. Конституция это хорошо но к ней нужна законодательная обвязка.
Поясните что нам бы дало это внутри?

Кстати, в Статье 85 Конституции о ""Состоянии Войны" не нашёл ни слова.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Вів 15 жов, 2024 17:03

  Бетон написав:❗️США тиснуть на Зеленського, намагаючись вмовити його понизити мобілізаційний вік до 18 років.

Уроди

Им нужно уменьшить население до 15млн.чел. Тогда они берут его под свой контроль, без всяких майданов.
Уже давно было заявлено, что им не надо население в 52млн. в центре Европы, которое может влиять на ситуацию внутри страны всякими митингами или майданами.
Игорь Алексеевич
 
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Повідомлення Додано: Вів 15 жов, 2024 17:03

Wirująświatła
Я не міряю рівень життя роками. Це позбавлене змісту. Чи жили ми краще в 2019 чи в 2020 я хз.
Я міряю рівень життя десятиліттями. Ми точно в 2020 жили краще ніж в 2010, а в 2010 жили краще ніж в 2000.
Рівень життя в Україні росте(ріс до війни) набагато швидше ніж в США.
andrijk777
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Повідомлення Додано: Вів 15 жов, 2024 17:05

  andrijk777 написав:Рівень життя в Україні росте(ріс до війни) набагато швидше ніж в США.
если б вырос выше чем в США было бы интересно, а так ну быстрее и толку.
Wirująświatła
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Повідомлення Додано: Вів 15 жов, 2024 17:09

  Wirująświatła написав:
  andrijk777 написав:Рівень життя в Україні росте(ріс до війни) набагато швидше ніж в США.
если б вырос выше чем в США было бы интересно, а так ну быстрее и толку.

Не встречал до войны людей из США или из Европы, которые мечтали поменять гражданство на Украинское.
И тогда и сейчас многие украинцы мечтают жить там.
Игорь Алексеевич
 
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Повідомлення Додано: Вів 15 жов, 2024 17:09

  sashaqbl написав:
  ЛАД написав:Надеюсь, вас удовлетворил мой ответ.
Но "Ceterum censeo Carthaginem esse delendam" ("Карфаген должен быть разрушен!").
Мир/перемирие с РФ заключать надо!

Не задовільнив. Бо ви просто перекрутили мої питання і відповіді.
Почитайте про радянську окупацію прибалтики в 40му році.
І про третю пунічну.
Суть моєї відповіді в тому, що поступки агресору у більшості випадків не дозволяли уникнути війни, а тільки розпалювали апетити...

Я ничего не перекрутил.
А ваши примеры не доказывают то, что вы утверждаете. В этом вся проблема.

Ещё раз:
Откуда у вас уверенность, что "поступки в 21-22 відтягнули б війну максимум на рік" в то время, когда вы сами признаёте, что не очень значительные уступки в 2015 позволили отложить войну на 7 лет?


И добавлю вопрос - сколько ещё смертей и разрушений должно быть, чтобы вы согласились на мир/перемирие? Или "до последней вербы"?
ЛАД
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Повідомлення Додано: Вів 15 жов, 2024 17:10

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Letusrock написав:падіння на 5 євро тільки.. а які прогнози?

50-60 Брент.
Означає 35-45 за орківську нафту без вартості доставки до Індії/Китаю з портів Балтійського моря.
Denik
 
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Повідомлення Додано: Вів 15 жов, 2024 17:12

  Letusrock написав:
  Denik написав:Ой яка краса.Зображення
русні-пи..a!

падіння на 5 євро тільки.. а які прогнози?

Лучше попросите картинку за больший срок. Оптимизм Denikа может оказаться дутым.
ЛАД
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