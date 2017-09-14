_hunter написав:Не знаете - ничего страшного: перечитайте Статью 85ю Конституции. С больших букв - чтобы лучше видно было
хотелось бы от вас услышать что собой подразумевает "стан війни" с точки зрения нашего законодательства а не международного. где прописано что это такое и какие последствия внутри страны возникают законодательные после того как было бы допустим объявлено. Конституция это хорошо но к ней нужна законодательная обвязка. Поясните что нам бы дало это внутри?
Кстати, в Статье 85 Конституции о ""Состоянии Войны" не нашёл ни слова.
Бетон написав:❗️США тиснуть на Зеленського, намагаючись вмовити його понизити мобілізаційний вік до 18 років.
Уроди
Им нужно уменьшить население до 15млн.чел. Тогда они берут его под свой контроль, без всяких майданов. Уже давно было заявлено, что им не надо население в 52млн. в центре Европы, которое может влиять на ситуацию внутри страны всякими митингами или майданами.
Wirująświatła Я не міряю рівень життя роками. Це позбавлене змісту. Чи жили ми краще в 2019 чи в 2020 я хз. Я міряю рівень життя десятиліттями. Ми точно в 2020 жили краще ніж в 2010, а в 2010 жили краще ніж в 2000. Рівень життя в Україні росте(ріс до війни) набагато швидше ніж в США.
ЛАД написав:Надеюсь, вас удовлетворил мой ответ. Но "Ceterum censeo Carthaginem esse delendam" ("Карфаген должен быть разрушен!"). Мир/перемирие с РФ заключать надо!
Не задовільнив. Бо ви просто перекрутили мої питання і відповіді. Почитайте про радянську окупацію прибалтики в 40му році. І про третю пунічну. Суть моєї відповіді в тому, що поступки агресору у більшості випадків не дозволяли уникнути війни, а тільки розпалювали апетити...
Я ничего не перекрутил. А ваши примеры не доказывают то, что вы утверждаете. В этом вся проблема.
Ещё раз:
Откуда у вас уверенность, что "поступки в 21-22 відтягнули б війну максимум на рік" в то время, когда вы сами признаёте, что не очень значительные уступки в 2015 позволили отложить войну на 7 лет?
И добавлю вопрос - сколько ещё смертей и разрушений должно быть, чтобы вы согласились на мир/перемирие? Или "до последней вербы"?