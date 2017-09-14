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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 1043110432104331043410435 ... 10437>

На Вашу думку, скільки ще триватиме війна в Україні?

Напад росії і білорусі на Україну 5.4 5 69
до кінця 2024 року
20%
14
до квітня 2025 року
3%
2
до липня 2025 року
6%
4
до жовтня 2025 року
4%
3
до кінця 2025 року
14%
10
до липня 2026 року
4%
3
до кінця 2026 року
6%
4
йтиме до 2027 чи довше
42%
29
Всього голосів : 69
Повідомлення Додано: Вів 15 жов, 2024 17:13

  Бетон написав:❗️США тиснуть на Зеленського, намагаючись вмовити його понизити мобілізаційний вік до 18 років.

Уроди

Ссылку, пожалуйста.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Вів 15 жов, 2024 17:16

  ЛАД написав:
  tester7336 написав:
  _hunter написав:Не знаете - ничего страшного: перечитайте Статью 85ю Конституции. С больших букв - чтобы лучше видно было :lol:


хотелось бы от вас услышать что собой подразумевает "стан війни" с точки зрения нашего законодательства а не международного.
где прописано что это такое и какие последствия внутри страны возникают законодательные после того как было бы допустим объявлено. Конституция это хорошо но к ней нужна законодательная обвязка.
Поясните что нам бы дало это внутри?

Кстати, в Статье 85 Конституции о ""Состоянии Войны" не нашёл ни слова.

даже в 9м пункте? :D
9) оголошення за поданням Президента України стану війни
_hunter
 
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Повідомлення Додано: Вів 15 жов, 2024 17:17

  Бетон написав:❗️США тиснуть на Зеленського, намагаючись вмовити його понизити мобілізаційний вік до 18 років.

Уроди

Джерело яке?
Раніше, коли наші талановиті менеджери вводили різні "покращення", заявляли, що це вимоги МВФ. Хоча в меморандумах МВФ багато чого не було насправді, а просто комусь в укрвладі дуже потрібні були гроші. Чи не є це аналогічним вбросом від зе-влади? От прям не з 23-х чи 20-ти років, а одразу з 18?
зе-влада максимально інформаційно, економічно та за допомогою тцк кошмарить нарід, готуючи його до не популярних до якогось моменту рішень та поступок
whois2010
 
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Повідомлення Додано: Вів 15 жов, 2024 17:17

  ЛАД написав:Кстати, в Статье 85 Конституции о ""Состоянии Войны" не нашёл ни слова.

Может п. 9 ?
tumos
 
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Повідомлення Додано: Вів 15 жов, 2024 17:18

  ЛАД написав:
  Бетон написав:❗️США тиснуть на Зеленського, намагаючись вмовити його понизити мобілізаційний вік до 18 років.

Уроди

Ссылку, пожалуйста.


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Бетон
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Повідомлення Додано: Вів 15 жов, 2024 17:19

  Denik написав:
  Бетон написав:В Польше сейчас жить дешевле.
А с подорожанием продуктов на 10%-15% будет ещё дороже

Здорожчання продуктів носитиме глобальний характер. Польща не допоможе.

Їжа в світі стабільно дешевшає
d44
 
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Повідомлення Додано: Вів 15 жов, 2024 17:24

  ЛАД написав:А ваши примеры не доказывают то, что вы утверждаете. В этом вся проблема.

Ещё раз:
Откуда у вас уверенность, что "поступки в 21-22 відтягнули б війну максимум на рік" в то время, когда вы сами признаёте, что не очень значительные уступки в 2015 позволили отложить войну на 7 лет?


И добавлю вопрос - сколько ещё смертей и разрушений должно быть, чтобы вы согласились на мир/перемирие? Или "до последней вербы"?

Звісно, мої приклади нічого не доводять. Це просто купа прикладів, коли поступки агресору привели просто до зростання його апетитів.
Натомість, прикладів коли країна віддавала територію, щоб уникнути війни, і таки уникала її - я не знаю.
Щодо вашого питання - а хіба моя незгодність не дає змогу підписати перемиря? Чи можливо проблема в тому, що хуйло не згоден? І друге питання: яке перемиря? Будь яке перемиря, при якому мені доведеть емігрувати або в Європу або в Сибір з втратою державності мені особисто не підійде...
І наступне питання до вас: скільки ще людей і руйнувань потрібно, щоб до вас дійшло, що будь який договір з росією не вартий навіть паперу на якому написаний? Безпеку може забезпечити тільки зброя і люди які її тримають, а не поступки чи договори...
sashaqbl
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Повідомлення Додано: Вів 15 жов, 2024 17:26

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  ЛАД написав:Лучше попросите картинку за больший срок. Оптимизм Denikа может оказаться дутым.

Нафта вже падала до 71 (Брент), але піднялася через імовірність обстрілу Ізраілем нафтових об'єктів ірану. 2 тижні обстрілу не сталося. Буде нове дно.
Denik
 
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Повідомлення Додано: Вів 15 жов, 2024 17:26

  Wirująświatła написав:
  Xenon написав:

Зображення

Русские пишут что 1/4 от оккупированной курской области они уже освободили. Проект оказался авантюрным, затратным и бесполезным. Ни на что мы захваченный кусок не обменяли, а для других целей он нам не нужен. Ещё один фронт кормить. Когда зебра выдвигал такие планы я ещё тогда говорил что закончится оно ничем. Если бы лишние ресурсы были, логичнее было бы их бросить туда, где сейчас тяжёлая ситуация, а не на покорение ненужных русских сёл. Ненужных даже путину

це ж покращення переговорних позицій
https://anekdotov.net/anekdot/all/hgtkmdmshdtrhms.htm
flyman
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Повідомлення Додано: Вів 15 жов, 2024 17:27

  tester7336 написав:
  _hunter написав:Не знаете - ничего страшного: перечитайте Статью 85ю Конституции. С больших букв - чтобы лучше видно было :lol:


хотелось бы от вас услышать что собой подразумевает "стан війни" с точки зрения нашего законодательства а не международного.
где прописано что это такое и какие последствия внутри страны возникают законодательные после того как было бы допустим объявлено. Конституция это хорошо но к ней нужна законодательная обвязка.
Поясните что нам бы дало это внутри?

отвечу с конца, потому как начало - вода :)
Что бы там "кое кто" с экранов не вещал - ВП не ставит Конституцию на паузу. А вот СВ - ставит.
_hunter
 
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