Им нужно уменьшить население до 15млн.чел. Тогда они берут его под свой контроль, без всяких майданов., что им не надо население в 52млн. в центре Европы, которое может влиять на ситуацию внутри страны всякими митингами или майданами.

Официальный представитель российского МИДа Мария Захарова в своей речи сослалась на цитату премьер-министра Великобритании Маргарет Тэтчер, которая руководила правительством страны в период распада Советского Союза. Захарова рассказывала о "корнях британской русофобии" и в том же выступлении рассказала о разоблаченных фальшивках – "завещании Петра I" и "письме Зиновьева". "1991 год, Хьюстон, экс-премьер-министр Великобритании госпожа Тэтчер заявила буквально следующее, если кто-то может сказать, что такого заявления не было, то мы только этому порадуемся, но, к сожалению, документы доказывают, что это заявление было", – сказала Захарова. Цитата, которую представитель МИД приписала Тэтчер, звучит так: "По оценкам мирового сообщества, экономически целесообразно проживание на территории России только 15 миллионов человек".

Впервые эти слова появляются в 1997 году и сразу на русском языке, без ссылки на английский оригинал. Их приводит публицист Андрей Паршев в своей книге "Почему Россия не Америка".



"Тогда я изучал английский язык, и как-то раз мне попалось в звукозаписи какое-то публичное выступление М.Тэтчер по внешней политике. Я уважал и уважаю эту политическую деятельницу, особенно за ее английский язык. Она говорит четко, с оксфордским произношением, простым, понятным языком, это вам не Буш какой-нибудь, со ртом, как будто набитым арахисом. Так вот, говоря о перспективах СССР, она заявила примерно следующее, никак это не пояснив: "На территории СССР экономически оправдано проживание 15 миллионов человек. Я еще раз прокрутил запись, может быть, хотя бы "фифти" ("пятьдесят"). Нет, точно "фифтиин" – "пятнадцать", я не ослышался", – писал Паршев.

