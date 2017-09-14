Бетон написав:❗️США тиснуть на Зеленського, намагаючись вмовити його понизити мобілізаційний вік до 18 років.
Уроди
Им нужно уменьшить население до 15млн.чел. Тогда они берут его под свой контроль, без всяких майданов. Уже давно было заявлено, что им не надо население в 52млн. в центре Европы, которое может влиять на ситуацию внутри страны всякими митингами или майданами.
ким було заявлено? политологами кремля? так само як поділ українців на три сорти.
Официальный представитель российского МИДа Мария Захарова в своей речи сослалась на цитату премьер-министра Великобритании Маргарет Тэтчер, которая руководила правительством страны в период распада Советского Союза. Захарова рассказывала о "корнях британской русофобии" и в том же выступлении рассказала о разоблаченных фальшивках – "завещании Петра I" и "письме Зиновьева".
"1991 год, Хьюстон, экс-премьер-министр Великобритании госпожа Тэтчер заявила буквально следующее, если кто-то может сказать, что такого заявления не было, то мы только этому порадуемся, но, к сожалению, документы доказывают, что это заявление было", – сказала Захарова.
Цитата, которую представитель МИД приписала Тэтчер, звучит так: "По оценкам мирового сообщества, экономически целесообразно проживание на территории России только 15 миллионов человек".
Впервые эти слова появляются в 1997 году и сразу на русском языке, без ссылки на английский оригинал. Их приводит публицист Андрей Паршев в своей книге "Почему Россия не Америка".
"Тогда я изучал английский язык, и как-то раз мне попалось в звукозаписи какое-то публичное выступление М.Тэтчер по внешней политике. Я уважал и уважаю эту политическую деятельницу, особенно за ее английский язык. Она говорит четко, с оксфордским произношением, простым, понятным языком, это вам не Буш какой-нибудь, со ртом, как будто набитым арахисом. Так вот, говоря о перспективах СССР, она заявила примерно следующее, никак это не пояснив: "На территории СССР экономически оправдано проживание 15 миллионов человек. Я еще раз прокрутил запись, может быть, хотя бы "фифти" ("пятьдесят"). Нет, точно "фифтиин" – "пятнадцать", я не ослышался", – писал Паршев.
Игорь Алексеевич написав:Им нужно уменьшить население до 15млн.чел. Тогда они берут его под свой контроль, без всяких майданов. Уже давно было заявлено, что им не надо население в 52млн. в центре Европы, которое может влиять на ситуацию внутри страны всякими митингами или майданами.
Могу ошибаться, пропорционально количеству населения государства идет делегирование представителей в структуры ЕС. Украина, не Хорватия, получила бы весомую часть мест с населением в 52 млн.
sashaqbl написав:І наступне питання до вас: скільки ще людей і руйнувань потрібно, щоб до вас дійшло, що будь який договір з росією не вартий навіть паперу на якому написаний? Безпеку може забезпечити тільки зброя і люди які її тримають, а не поступки чи договори...
А коли нема ні людей, ні зброї(чи обмаль), тоді що - план П (Парагвай)?
sashaqbl написав:з втратою державності мені особисто не підійде...
Втрата державності поняття розтяжиме, і реалії такі що більшость пересічних вибираючи між втратою державності і втратою життя/здоровя виберуть самі знаєте що
Бетон написав:❗️США тиснуть на Зеленського, намагаючись вмовити його понизити мобілізаційний вік до 18 років.
Уроди
Ссылку, пожалуйста.
це пише Сергій (бородата жінка) Лещенко (радник Ермака) в своєму тг
Якщо ця інформація сплила на поверхню, можу підтвердити: Американські політики з обох партій тиснуть на президента Зеленського в питанні, чому в Україні не проводиться мобілізація тих, кому від 18 до 25 років. Аргумент партнерів такий: коли була війна США у Вʼєтнамі, туди забирали з 19 років. Тому американці натякають: самої лише західною зброєю недостатньо, треба мобілізація з 18 років. Президент Зеленський не продавився, і продовжує переконувати політиків з обох партій давати зброю без зміни призовного віку