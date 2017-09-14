Бетон написав:❗️США тиснуть на Зеленського, намагаючись вмовити його понизити мобілізаційний вік до 18 років.
Уроди
Ссылку, пожалуйста.
це пише Сергій (бородата жінка) Лещенко (радник Ермака) в своєму тг
Якщо ця інформація сплила на поверхню, можу підтвердити: Американські політики з обох партій тиснуть на президента Зеленського в питанні, чому в Україні не проводиться мобілізація тих, кому від 18 до 25 років. Аргумент партнерів такий: коли була війна США у Вʼєтнамі, туди забирали з 19 років. Тому американці натякають: самої лише західною зброєю недостатньо, треба мобілізація з 18 років. Президент Зеленський не продавився, і продовжує переконувати політиків з обох партій давати зброю без зміни призовного віку
Бетон написав:❗️США тиснуть на Зеленського, намагаючись вмовити його понизити мобілізаційний вік до 18 років.
Уроди
чомусь не тиснуть мобілізувати чиновників та інших цмудильників бюджетної сісі, а може то і не США?
Так у нас завжди як гайки закрутити так "МВФ вимагає підняти ціни" Так і тут, мабуть вимагають воювати ефективніше, люцький ресурс використовувати згідно можливостей - а відповідь влади населенню як завжди
ЛАД написав:А ваши примеры не доказывают то, что вы утверждаете. В этом вся проблема.
Ещё раз:
Откуда у вас уверенность, что "поступки в 21-22 відтягнули б війну максимум на рік" в то время, когда вы сами признаёте, что не очень значительные уступки в 2015 позволили отложить войну на 7 лет?
И добавлю вопрос - сколько ещё смертей и разрушений должно быть, чтобы вы согласились на мир/перемирие? Или "до последней вербы"?
Звісно, мої приклади нічого не доводять. Це просто купа прикладів, коли поступки агресору привели просто до зростання його апетитів. Натомість, прикладів коли країна віддавала територію, щоб уникнути війни, і таки уникала її - я не знаю.
Ваши примеры не показывают, что "поступки агресору привели просто до зростання його апетитів".
Щодо вашого питання - а хіба моя незгодність не дає змогу підписати перемиря? Чи можливо проблема в тому, що хуйло не згоден? І друге питання: яке перемиря? Будь яке перемиря, при якому мені доведеть емігрувати або в Європу або в Сибір з втратою державності мені особисто не підійде...
Даёт. Если такого мнения, как у вас придерживается "подавляющее меньшинство" населения. И не даёт, если таких много и они настроены достаточно решительно. Причём, уже писал, бывает, что их "решительность" не распространяется на желание пойти на фронт, где есть риск погибнуть, но достаточна для Майдана, где опасности нет.
І наступне питання до вас: скільки ще людей і руйнувань потрібно, щоб до вас дійшло, що будь який договір з росією не вартий навіть паперу на якому написаний? Безпеку може забезпечити тільки зброя і люди які її тримають, а не поступки чи договори...
"Не вартий", но тем не менее, Минск дал 7 лет мира. У нас есть "зброя і люди які її тримають"? Есть, но мало. Предпочитаю реальную оценку ситуации даже самым красивым и правильным словам.
"Як вам таке просування по службі: лейтенант Ляшко О.В., потрібно віддати йому належне, іноді приїжджав на КСП і тусувався для звітності, призначений командиром батальйону в одну з бригад", – зазначив він.
Для підтвердження своїх слів Ярославський опублікував відповідний документ.
Бетон написав:❗️США тиснуть на Зеленського, намагаючись вмовити його понизити мобілізаційний вік до 18 років.
Не вірю (с). Так як і МВФ не вимагає підвищувати тарифи. Знаючи трохи менталітет, то скоріш вимагають "мобілізувати молодих і здорових в достатній кількості", а наші вже трактують про підвищення призовного віку
ЛАД написав:1. Минские договорённости были нужны и сыграли свою роль? Оттянули войну на 7 лет? 2. Сегодня переговоры нужны? 3. Условия для переговоров сегодня хуже, чем в 2020-21?
Питання цікаві, відповім і я. 1.Так. Так. 2.Так. Вони потрібні були ще вчора. 3.Це питання не коректне. Якби хтось наперед знав що буде війна і що буде така війна то звичайно йшов би на поступки в 2020-21. Але вічно йти на поступки також не можна. З іншого боку я на 100% впевнений що більше війни не буде. Зараз люди цього не бачать, але коли ця війна закінчиться буде очевидно що війни більше не буде. Саме тому я не сильно переймаюсь "вступом до НАТО" чи "гарантіями інших країн Україні".
Разработчики украинской компании Falcons, специализирующейся на радиоэлектронной борьбе, с середины сентября применяют свои последние инновации на поле боя.
Компания разработала приложение для объединения разведывательных данных, известное как ETER Direction Finder Set (комплект обнаружения направления радиоэлектронного излучения), которое позволяет бойцам ВСУ использовать комплекс Starlink для подключения к сети антенн радиотехнической разведки, разбросанных на больших участках фронта. Это дает возможность просмотреть боевой порядок средств РЭБ и ПВО России на интерактивной фоновой карте.
Новый инструмент объединения данных можно использовать на планшетах и смартфонах, и в настоящее время он развертывается в разведывательно-информационном центре специального назначения Сил специального назначения Украины (ССО). Это подразделение ССО отвечает за сбор и передачу разведывательной информации среди подразделений, дислоцированных непосредственно на линии фронта. Украинский генеральный штаб во многом рассчитывает на то, что эта технология сможет положить конец доминированию России в радиоэлектронной борьбе. Ранее развернутая на нескольких участках линии фронта на этапах испытаний и усовершенствований, система ETER с начала весны была преобразована в полноценную пассивную антенную сеть радиоэлектронной борьбы, охватывающую все украинское поле боя.
В конце зимы команды разработчиков Falcons под руководством Светланы Браславской решили разработать приложение для объединения данных, чтобы облегчить обмен информацией до самых высоких уровней командования ССО. Их программное обеспечение показывает на карте вражеские системы, обнаруженные ETER. Оно в реальном времени отображает командные пункты, излучающие радиосигналы, российские артиллерийские контрбатарейные и зенитные РЛС, установленные на таких системах, как «Панцирь С1», 9К22 «Тунгуска», 9К33 «Оса» и 9К37 «Бук», которые ВС РФ размещают как можно ближе к линии фронта.
Инструмент Falcons позволяет разведывательным подразделениям ССО выслеживать эти системы и уничтожать их с помощью артиллерийских или ракетных ударов M142 HIMARS американского производства, управляемых через приложение координации разведывательных данных для артиллерии «Кропива».
Компания Falcons также заключила партнерство с производителем дронов Buntar Aerospace, возглавляемым Иваном Кауновым, для разработки бортового программного обеспечения для разведывательно-ударного БЛА, который сможет автономно атаковать российские системы радиоэлектронной борьбы, как только они обнаруживаются сетью ETER.
Команды Buntar Aerospace и Falcons в настоящее время тестируют прототип на барражирующем боеприпасе. В конечном счете, задача БЛА будет заключаться в уничтожении любой цели, излучающей электромагнитные волны.
Система, которую тестируют две компании, объединяет данные РТР, собранные системой объединения данных ETER Directioner Set, с пилотным интерфейсом барражирующего боеприпаса большой дальности. Таким образом, оператор автономной системы может выбирать цели и сообщать об этом БЛА, который затем самостоятельно их уничтожит. Тестируемый дрон по конструкции аналогичен «Лелеке-100» украинского производителя DeViRo.