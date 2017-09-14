Бетон написав:❗️США тиснуть на Зеленського, намагаючись вмовити його понизити мобілізаційний вік до 18 років.
Уроди
Ссылку, пожалуйста.
це пише Сергій (бородата жінка) Лещенко (радник Ермака) в своєму тг
Якщо ця інформація сплила на поверхню, можу підтвердити: Американські політики з обох партій тиснуть на президента Зеленського в питанні, чому в Україні не проводиться мобілізація тих, кому від 18 до 25 років. Аргумент партнерів такий: коли була війна США у Вʼєтнамі, туди забирали з 19 років. Тому американці натякають: самої лише західною зброєю недостатньо, треба мобілізація з 18 років. Президент Зеленський не продавився, і продовжує переконувати політиків з обох партій давати зброю без зміни призовного віку
Дякую, але джерело так собі. Може, правда, а, може, і ні.
andrijk777 написав:З іншого боку я на 100% впевнений що більше війни не буде. Зараз люди цього не бачать, але коли ця війна закінчиться буде очевидно що війни більше не буде. Саме тому я не сильно переймаюсь "вступом до НАТО" чи "гарантіями інших країн Україні".
Та это промывка мозгов,задрали уже.Давайте сдохнем сегодня,а то сдохнем потом. Так потом мы и так сдохнем.Жить нужно здесь и сейчас. Если бы Порох не на8бал хуйла, пипец бы мне был, с 14 по 21 год столько успел и пожить,и бабла нарубать.. Тем более почитав историю-не жили хорошо,нечего и начинать. Какое там будущее, есть только небольшой отрезок времени (точка старта-читаешь эти строки)-(точка финиша-тебя кладут в гроб). Нужно прожить это время максимально качественно!
sashaqbl написав:І наступне питання до вас: скільки ще людей і руйнувань потрібно, щоб до вас дійшло, що будь який договір з росією не вартий навіть паперу на якому написаний? Безпеку може забезпечити тільки зброя і люди які її тримають, а не поступки чи договори...
"Не вартий", но тем не менее, Минск дал 7 лет мира.
Мінск-1, Мінск-2 дав мир ...
Тільки, парторг, згадай скільки були вилито бруду на Порошенко за Мінські угоди Ти робишь вигляд, що цього бруду не було
А зараз так, всі такі розумні, коли почалась повномасштабне Допертили важливість Мінських
Хоча, до багатьох так і не дійшло
А на сьогодні, ці зупинки вже проїхали Путін не згодится ні на які перемовини, окрім капітуляції
ЛАД написав:У нас есть хоть одно из этих преимуществ?
Я щось не зрозумів ти в трусах і без хрестика чи з хрестиком і без трусів....
Якщо я пишу що на озброєння ми ВЖЕ вийшли на 100000 доларів на жмурика москаля і треба трошки змінити алгоритми використання , з збільшувати чисельність на збільшувати кількість наявних дронів... То ти заявляєш що це мій спосіб заховатись... Для тебе сама думка що мої 1 млн грн/рік це 20 дронів якими можна було завалити мінімум 5 москалів і це б створило умови по яким моя відсутність в піхоті була б НЕ потрібною...
Ти робиш все, щоб ми ПРОГРАЛИ всі твої пропозиції - це перетворити ЗСУ в Красну Гвардію, яка грудьми буде зустрічати навали роССіян, а так як педераційників більше, то геройськи один в один - ми закінчимось швиде.
Тому ще раз або труси вдягни або хрестик зніми.
ПС поки твої зяті не в ЗСУ і навіть не донатять на ЗСУ - до того часу може б заткнувся?
Востаннє редагувалось budivelnik в Вів 15 жов, 2024 18:29, всього редагувалось 1 раз.