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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 10434104351043610437>

На Вашу думку, скільки ще триватиме війна в Україні?

Напад росії і білорусі на Україну 5.4 5 69
до кінця 2024 року
20%
14
до квітня 2025 року
3%
2
до липня 2025 року
6%
4
до жовтня 2025 року
4%
3
до кінця 2025 року
14%
10
до липня 2026 року
4%
3
до кінця 2026 року
6%
4
йтиме до 2027 чи довше
42%
29
Всього голосів : 69
Повідомлення Додано: Вів 15 жов, 2024 17:53

  flyman написав:
  ЛАД написав:............
Лучше попросите картинку за больший срок. Оптимизм Denikа может оказаться дутым.

злі язики кажуть що деми дали добро на збільшення видобутку, щоб бензина була дешева перед виборами

Ну, якщо так, то це ненадовго.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Вів 15 жов, 2024 17:53

  flyman написав:
  Wirująświatła написав:
  andrijk777 написав:Рівень життя в Україні росте(ріс до війни) набагато швидше ніж в США.
если б вырос выше чем в США было бы интересно, а так ну быстрее и толку.

якщо залишиться мільон, то рівень виросте в 30Х разів, будем самі багаті: що не робиться все на краще.

Ну не в 30, бо лінійної залежності немає, але в 3-5 разів будемо. А тоді і гастарбайтери підтягнуться. :D
Востаннє редагувалось andrijk777 в Вів 15 жов, 2024 17:56, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Вів 15 жов, 2024 17:55

  prodigy написав:
  ЛАД написав:
  Бетон написав:❗️США тиснуть на Зеленського, намагаючись вмовити його понизити мобілізаційний вік до 18 років.

Уроди

Ссылку, пожалуйста.


це пише Сергій (бородата жінка) Лещенко (радник Ермака) в своєму тг

Якщо ця інформація сплила на поверхню, можу підтвердити: Американські політики з обох партій тиснуть на президента Зеленського в питанні, чому в Україні не проводиться мобілізація тих, кому від 18 до 25 років. Аргумент партнерів такий: коли була війна США у Вʼєтнамі, туди забирали з 19 років. Тому американці натякають: самої лише західною зброєю недостатньо, треба мобілізація з 18 років. Президент Зеленський не продавився, і продовжує переконувати політиків з обох партій давати зброю без зміни призовного віку

Дякую, але джерело так собі.
Може, правда, а, може, і ні.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Вів 15 жов, 2024 18:00

  ЛАД написав:
  _hunter написав:
  ЛАД написав:............
Кстати, в Статье 85 Конституции о ""Состоянии Войны" не нашёл ни слова.

даже в 9м пункте? :D
9) оголошення за поданням Президента України стану війни

Прошу прощения, моя ошибка.
Но для того, чтобы увидеть войну, вам обязательно услышать про "оголошення стану"?

Вы закольцевались... И снова пошли сравнивать теплое с мягким.
Как и почему ваши "увидеть"/"услышать" должны влиять на правовой режим в стране - вот вообще понятия не имею.
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Повідомлення Додано: Вів 15 жов, 2024 18:02

  andrijk777 написав:З іншого боку я на 100% впевнений що більше війни не буде. Зараз люди цього не бачать, але коли ця війна закінчиться буде очевидно що війни більше не буде.
Саме тому я не сильно переймаюсь "вступом до НАТО" чи "гарантіями інших країн Україні".


Та это промывка мозгов,задрали уже.Давайте сдохнем сегодня,а то сдохнем потом. Так потом мы и так сдохнем.Жить нужно здесь и сейчас. Если бы Порох не на8бал хуйла, пипец бы мне был, с 14 по 21 год столько успел и пожить,и бабла нарубать..
Тем более почитав историю-не жили хорошо,нечего и начинать. Какое там будущее, есть только небольшой отрезок времени (точка старта-читаешь эти строки)-(точка финиша-тебя кладут в гроб).
Нужно прожить это время максимально качественно!
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Повідомлення Додано: Вів 15 жов, 2024 18:04

  flyman написав:
  Wirująświatła написав:
  andrijk777 написав:Рівень життя в Україні росте(ріс до війни) набагато швидше ніж в США.
если б вырос выше чем в США было бы интересно, а так ну быстрее и толку.

якщо залишиться мільон, то рівень виросте в 30Х разів, будем самі багаті: що не робиться все на краще.

Сомнительное утверждение. А во сколько раз уменьшится ВВП?
Особенно. если останутся одни пенсионеры.
Или алкаши, которым всё по барабану, абы водка была. :)
ЛАД
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Повідомлення Додано: Вів 15 жов, 2024 18:05

  _hunter написав:Вы закольцевались... И снова пошли сравнивать теплое с мягким.
Как ваше "увидеть" влияет на правовой режим в стране - вот вообще понятия не имею.

Так само як ваш «правовий режим « не впливає на законність мобілізації. Вона законна і з нинішнім правовим режимом.



Мешканка Мелітополя, яку разом з чоловіком викрали окупанти, померла в російському ув’язненні
https://mipl.org.ua/meshkanka-melitopol ... vyaznenni/



«Можно точно так же вести бизнес и жить и под расеей»
«Кавалирки можно сдавать офицерам ФСБ точно так же, как и украинцам.. даже выгоднее будет»,- кричали їм у відповідь.
Востаннє редагувалось Hotab в Вів 15 жов, 2024 18:05, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Вів 15 жов, 2024 18:05

  ЛАД написав:
  sashaqbl написав:І наступне питання до вас: скільки ще людей і руйнувань потрібно, щоб до вас дійшло, що будь який договір з росією не вартий навіть паперу на якому написаний? Безпеку може забезпечити тільки зброя і люди які її тримають, а не поступки чи договори...

"Не вартий", но тем не менее, Минск дал 7 лет мира.

Мінск-1, Мінск-2 дав мир ...

Тільки, парторг, згадай скільки були вилито бруду на Порошенко за Мінські угоди
Ти робишь вигляд, що цього бруду не було

А зараз так, всі такі розумні, коли почалась повномасштабне
Допертили важливість Мінських

Хоча, до багатьох так і не дійшло

А на сьогодні, ці зупинки вже проїхали
Путін не згодится ні на які перемовини, окрім капітуляції
pesikot
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Повідомлення Додано: Вів 15 жов, 2024 18:10

  ЛАД написав:У нас есть хоть одно из этих преимуществ?
Я щось не зрозумів ти в трусах і без хрестика
чи з хрестиком і без трусів....

Якщо я пишу що на озброєння ми ВЖЕ вийшли на 100000 доларів на жмурика москаля і треба трошки змінити алгоритми використання , з збільшувати чисельність на збільшувати кількість наявних дронів...
То ти заявляєш що це мій спосіб заховатись...
Для тебе сама думка що мої 1 млн грн/рік це 20 дронів якими можна було завалити мінімум 5 москалів і це б створило умови по яким моя відсутність в піхоті була б НЕ потрібною...

Ти робиш все, щоб ми ПРОГРАЛИ
всі твої пропозиції - це перетворити ЗСУ в Красну Гвардію, яка грудьми буде зустрічати навали роССіян, а так як педераційників більше, то геройськи один в один - ми закінчимось швиде.

Тому ще раз
або труси вдягни
або хрестик зніми.

ПС
поки твої зяті не в ЗСУ і навіть не донатять на ЗСУ - до того часу може б заткнувся?
Востаннє редагувалось budivelnik в Вів 15 жов, 2024 18:29, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Вів 15 жов, 2024 18:11

  _hunter написав:
  ЛАД написав:.............
Прошу прощения, моя ошибка.
Но для того, чтобы увидеть войну, вам обязательно услышать про "оголошення стану"?

Вы закольцевались... И снова пошли сравнивать теплое с мягким.
Как и почему ваши "увидеть"/"услышать" должны влиять на правовой режим в стране - вот вообще понятия не имею.

Не интересно. Разбирайтесь с вашими "понятиями" сами.
Вас в Германии интересует правовой режим, а меня в Харькове реальные КАБы.
ЛАД
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