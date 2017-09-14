Додано: Вів 15 жов, 2024 18:10

ЛАД написав: У нас есть хоть одно из этих преимуществ? У нас есть хоть одно из этих преимуществ?

Я щось не зрозумів ти в трусах і без хрестикачи з хрестиком і без трусів....Якщо я пишу що на озброєння ми ВЖЕ вийшли на 100000 доларів на жмурика москаля і треба трошки змінити алгоритми використання , з збільшувати чисельність на збільшувати кількість наявних дронів...То ти заявляєш що це мій спосіб заховатись...Для тебе сама думка що мої 1 млн грн/рік це 20 дронів якими можна було завалити мінімум 5 москалів і це б створило умови по яким моя відсутність в піхоті була б НЕ потрібною...Ти робиш все, щоб ми ПРОГРАЛИвсі твої пропозиції - це перетворити ЗСУ в Красну Гвардію, яка грудьми буде зустрічати навали роССіян, а так як педераційників більше, то геройськи один в один - ми закінчимось швиде.Тому ще разабо труси вдягниабо хрестик зніми.ПСпоки твої зяті не в ЗСУ і навіть не донатять на ЗСУ - до того часу може б заткнувся?