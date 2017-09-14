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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 10434104351043610437

На Вашу думку, скільки ще триватиме війна в Україні?

Напад росії і білорусі на Україну 5.4 5 69
до кінця 2024 року
20%
14
до квітня 2025 року
3%
2
до липня 2025 року
6%
4
до жовтня 2025 року
4%
3
до кінця 2025 року
14%
10
до липня 2026 року
4%
3
до кінця 2026 року
6%
4
йтиме до 2027 чи довше
42%
29
Всього голосів : 69
Повідомлення Додано: Вів 15 жов, 2024 18:17

  Velz написав:
  andrijk777 написав:З іншого боку я на 100% впевнений що більше війни не буде. Зараз люди цього не бачать, але коли ця війна закінчиться буде очевидно що війни більше не буде.
Саме тому я не сильно переймаюсь "вступом до НАТО" чи "гарантіями інших країн Україні".


Та это промывка мозгов,задрали уже.Давайте сдохнем сегодня,а то сдохнем потом. Так потом мы и так сдохнем.Жить нужно здесь и сейчас. Если бы Порох не на8бал хуйла, пипец бы мне был, с 14 по 21 год столько успел и пожить,и бабла нарубать..
Тем более почитав историю-не жили хорошо,нечего и начинать. Какое там будущее, есть только небольшой отрезок времени (точка старта-читаешь эти строки)-(точка финиша-тебя кладут в гроб).
Нужно прожить это время максимально качественно!

Так йди здихай, хто тобі не дає?
andrijk777
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Повідомлення Додано: Вів 15 жов, 2024 18:26

  Wirująświatła написав:
  andrijk777 написав:Рівень життя в Україні росте(ріс до війни) набагато швидше ніж в США.
если б вырос выше чем в США было бы интересно, а так ну быстрее и толку.
Здурі можна й мягке зломати - чули таку приказку?

Життя повинно покращуватись з швидкістю покращення інтелекту(розуму/навиків)
Як тільки ХТОСЬ пробує покращити ваше життя - так відразу ви встаєте в позу з викриками що раніше ходили в ту саму церкву і розмовляли на тій самій мові тому не треба нічого міняти , а ті хто пробують затягнути вас в НАТО - ті винуваті в сьогоднішній війні...

Ще можна глянути приклади
СРСР-Афганістан
чи
США - Афганістан...
все кінчилось тим з чого і починалось - з опіумних плантацій...
budivelnik
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Повідомлення Додано: Вів 15 жов, 2024 18:29

budivelnik у вас классно получается общаться с ладом, не отвлекайтесь на меня.
Wirująświatła
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Повідомлення Додано: Вів 15 жов, 2024 18:31

Після рейдів ТЦК кількість доставок із ресторанів зросла на 25%, — аналітики 8)
https://focus.ua/uk/ukraine/673312-pisl ... -analitiki
Кур'єри не справляються із замовленнями, адже відвідуваність у закладах знизилась, зазначила директорка аналітичного центру "Ресторани України" Ольга Насонова.
"Лише на преміальний сегмент не вплинуло, відвідуваність не знизилася цими днями 8) ", — повідомила Насонова.

Щодня по 100 заяв на виїзд: стало відомо, скільки діячів культури не повертаються в Україну
https://focus.ua/uk/ukraine/673326-shch ... v-ukrajinu

"Коректно і професійно": Нацрада озвучила, як ЗМІ треба висвітлювати ТЦК і мобілізацію :lol:
https://focus.ua/uk/voennye-novosti/673 ... bilizaciyu
Востаннє редагувалось jump в Вів 15 жов, 2024 18:32, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Вів 15 жов, 2024 18:32

Рубрика « фоловери цікавляться.. «

  Wirująświatła написав:budivelnik у вас классно получается общаться с ладом, не отвлекайтесь на меня.

Який це EQ коли вже майже не залишилось тих, з ким ти нормально спілкуєшся?
Просто цифра.
Востаннє редагувалось Hotab в Вів 15 жов, 2024 18:34, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Вів 15 жов, 2024 18:33

  Wirująświatła написав:
  budivelnik написав:
  Wirująświatła написав:если б вырос выше чем в США было бы интересно, а так ну быстрее и толку.
Здурі можна й мягке зломати - чули таку приказку?

Життя повинно покращуватись з швидкістю покращення інтелекту(розуму/навиків)
Як тільки ХТОСЬ пробує покращити ваше життя - так відразу ви встаєте в позу з викриками що раніше ходили в ту саму церкву і розмовляли на тій самій мові тому не треба нічого міняти , а ті хто пробують затягнути вас в НАТО - ті винуваті в сьогоднішній війні...

Ще можна глянути приклади
СРСР-Афганістан
чи
США - Афганістан...
все кінчилось тим з чого і починалось - з опіумних плантацій...

budivelnik у вас классно получается общаться с ладом, не отвлекайтесь на меня.
1 Ти власник цих сторінок?
Якщо так - то забань мене
якщо ні - то не гавкай і не розказуй на що і як я повинен реагувати
2 Якщо соромно самому за свої повідомлення на фоні моїх відповідей - то просто впиши мене в недруги.. тоді зможеш не соромлячись писати будь яку маячню.. але те що це маячня побачать твої читачі
budivelnik
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