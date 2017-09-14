andrijk777 написав:З іншого боку я на 100% впевнений що більше війни не буде. Зараз люди цього не бачать, але коли ця війна закінчиться буде очевидно що війни більше не буде. Саме тому я не сильно переймаюсь "вступом до НАТО" чи "гарантіями інших країн Україні".
Та это промывка мозгов,задрали уже.Давайте сдохнем сегодня,а то сдохнем потом. Так потом мы и так сдохнем.Жить нужно здесь и сейчас. Если бы Порох не на8бал хуйла, пипец бы мне был, с 14 по 21 год столько успел и пожить,и бабла нарубать.. Тем более почитав историю-не жили хорошо,нечего и начинать. Какое там будущее, есть только небольшой отрезок времени (точка старта-читаешь эти строки)-(точка финиша-тебя кладут в гроб). Нужно прожить это время максимально качественно!
andrijk777 написав:Рівень життя в Україні росте(ріс до війни) набагато швидше ніж в США.
если б вырос выше чем в США было бы интересно, а так ну быстрее и толку.
Здурі можна й мягке зломати - чули таку приказку?
Життя повинно покращуватись з швидкістю покращення інтелекту(розуму/навиків) Як тільки ХТОСЬ пробує покращити ваше життя - так відразу ви встаєте в позу з викриками що раніше ходили в ту саму церкву і розмовляли на тій самій мові тому не треба нічого міняти , а ті хто пробують затягнути вас в НАТО - ті винуваті в сьогоднішній війні...
Ще можна глянути приклади СРСР-Афганістан чи США - Афганістан... все кінчилось тим з чого і починалось - з опіумних плантацій...
Після рейдів ТЦК кількість доставок із ресторанів зросла на 25%, — аналітики https://focus.ua/uk/ukraine/673312-pisl ... -analitiki Кур'єри не справляються із замовленнями, адже відвідуваність у закладах знизилась, зазначила директорка аналітичного центру "Ресторани України" Ольга Насонова. "Лише на преміальний сегмент не вплинуло, відвідуваність не знизилася цими днями ", — повідомила Насонова.
Wirująświatła написав:если б вырос выше чем в США было бы интересно, а так ну быстрее и толку.
Здурі можна й мягке зломати - чули таку приказку?
Життя повинно покращуватись з швидкістю покращення інтелекту(розуму/навиків) Як тільки ХТОСЬ пробує покращити ваше життя - так відразу ви встаєте в позу з викриками що раніше ходили в ту саму церкву і розмовляли на тій самій мові тому не треба нічого міняти , а ті хто пробують затягнути вас в НАТО - ті винуваті в сьогоднішній війні...
Ще можна глянути приклади СРСР-Афганістан чи США - Афганістан... все кінчилось тим з чого і починалось - з опіумних плантацій...
budivelnik у вас классно получается общаться с ладом, не отвлекайтесь на меня.
1 Ти власник цих сторінок? Якщо так - то забань мене якщо ні - то не гавкай і не розказуй на що і як я повинен реагувати 2 Якщо соромно самому за свої повідомлення на фоні моїх відповідей - то просто впиши мене в недруги.. тоді зможеш не соромлячись писати будь яку маячню.. але те що це маячня побачать твої читачі