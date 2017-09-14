andrijk777 написав:Рівень життя в Україні росте(ріс до війни) набагато швидше ніж в США.
если б вырос выше чем в США было бы интересно, а так ну быстрее и толку.
Здурі можна й мягке зломати - чули таку приказку?
Життя повинно покращуватись з швидкістю покращення інтелекту(розуму/навиків) Як тільки ХТОСЬ пробує покращити ваше життя - так відразу ви встаєте в позу з викриками що раніше ходили в ту саму церкву і розмовляли на тій самій мові тому не треба нічого міняти , а ті хто пробують затягнути вас в НАТО - ті винуваті в сьогоднішній війні...
Ще можна глянути приклади СРСР-Афганістан чи США - Афганістан... все кінчилось тим з чого і починалось - з опіумних плантацій...
Після рейдів ТЦК кількість доставок із ресторанів зросла на 25%, — аналітики https://focus.ua/uk/ukraine/673312-pisl ... -analitiki Кур'єри не справляються із замовленнями, адже відвідуваність у закладах знизилась, зазначила директорка аналітичного центру "Ресторани України" Ольга Насонова. "Лише на преміальний сегмент не вплинуло, відвідуваність не знизилася цими днями ", — повідомила Насонова.
Wirująświatła написав:если б вырос выше чем в США было бы интересно, а так ну быстрее и толку.
Здурі можна й мягке зломати - чули таку приказку?
Життя повинно покращуватись з швидкістю покращення інтелекту(розуму/навиків) Як тільки ХТОСЬ пробує покращити ваше життя - так відразу ви встаєте в позу з викриками що раніше ходили в ту саму церкву і розмовляли на тій самій мові тому не треба нічого міняти , а ті хто пробують затягнути вас в НАТО - ті винуваті в сьогоднішній війні...
Ще можна глянути приклади СРСР-Афганістан чи США - Афганістан... все кінчилось тим з чого і починалось - з опіумних плантацій...
budivelnik у вас классно получается общаться с ладом, не отвлекайтесь на меня.
1 Ти власник цих сторінок? Якщо так - то забань мене якщо ні - то не гавкай і не розказуй на що і як я повинен реагувати 2 Якщо соромно самому за свої повідомлення на фоні моїх відповідей - то просто впиши мене в недруги.. тоді зможеш не соромлячись писати будь яку маячню.. але те що це маячня побачать твої читачі
А что, формула «круто зарабатывать как в Европе, а тратить как в бедной Украине» уже не будет работать? По-моему когда тебе все готовы сделать все за миску супа, но ты в день зарабатываешь на ящик форели - зачем искать дорогие страны, не?
Дешевого в Україні майже нічого не лишилося, і це було ще до війни.
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Всім Добрий ранок . Здоров,я і Удачі .
....... [b]приїхав з закордону .... Боснія ..Хорватія ...Чорногорія . Картопля 0,90 -1,5 єв.Помідор 3 огіркі 2,5 Риба від 17 ...Говяд .25 .Хліб (соц 1,05 смачний ) інші дорожчи , але теж смачні (рол з м,ясом 2,62 ) свинина -навіть не бачив може не там ходив . Горілка (37,5 градусів) 0,5- 10 єв (навіть рюмка не зашла ДРЯНЬ ), вино пак біле 4,45 єв. (МОЧА ОСЛА ) , пиво 1,25 без тари (0,17-19тара )місцеве , Хайнікен 1,70 без тари .(це чи вТОММІ , чі в ЛІДЛІ . Ковбаса чі копченності від 50-90 . Ковбаса жах , копчености ну дуже смачні .
Будь Ласка не кажіть зайвого на Україну .
...... неймовірна кількість українців ...... лобуряк здристнувших (усі патріоти ) . Коли показував фото поранень , рентген (унікальні фото) і таке інше навіть плакали . Бідкуються що закінчився сезон і треба шукати роботу . Як не брешуть ,платять (неохоче) десь 650 жінкам (стірка , прибирання , ,,, цілу добу на ногах ). У хлопців покраще до 800 , але до поту треба працювати .
Ось такі справи .[/quote] =====
О, а я думав, що ви побували в Лимані, Донецької області Бо бачу ціни в цьому прифронтовому місті - дуже схожі з закордонними!☝️
ЛАД написав:1. Минские договорённости были нужны и сыграли свою роль? Оттянули войну на 7 лет? 2. Сегодня переговоры нужны? 3. Условия для переговоров сегодня хуже, чем в 2020-21?
Питання цікаві, відповім і я. 1.Так. Так. 2.Так. Вони потрібні були ще вчора. 3.Це питання не коректне. Якби хтось наперед знав що буде війна і що буде така війна то звичайно йшов би на поступки в 2020-21. Але вічно йти на поступки також не можна. З іншого боку я на 100% впевнений що більше війни не буде. Зараз люди цього не бачать, але коли ця війна закінчиться буде очевидно що війни більше не буде. Саме тому я не сильно переймаюсь "вступом до НАТО" чи "гарантіями інших країн Україні".
Спасибо за ответы. Но и 3-й вопрос вполне корректный. Согласен, что "вічно йти на поступки не можна". Но вечно держать в подвешенном состоянии нерешённый вопрос тоже нельзя. Уже был пример Грузии с Абхазией. Конфликт тянулся лет 15 в более-менее замороженном состоянии. В конце концов всё же прорвало. Наперёд знать, конечно, нельзя. Я, уже писал, до последнего дня не верил в полномасштабную войну, но допускал какое-то оживление на Донбассе. Но, простите, у меня нет ни СВР, ни ГУР, ни СБУ, ни каких-то других развед. и дипломатических служб. "Там" информации больше. Имея такого соседа и нерешённые вопросы с ним необходимо смотреть вперёд. И понимать, что вопросы когда-то надо решать и отношения хоть как-то нормализовать, а не радоваться мелким уколам в его адрес. Нельзя бесконечно дёргать за усы тигра, не имея за спиной слона. И я совсем не уверен, что даже в случае какого-то перемирия или даже мира "війни більше не буде". Это будет зависеть от многих условий.