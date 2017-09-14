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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 1043510436104371043810439 ... 10441>

На Вашу думку, скільки ще триватиме війна в Україні?

Напад росії і білорусі на Україну 5.4 5 69
до кінця 2024 року
20%
14
до квітня 2025 року
3%
2
до липня 2025 року
6%
4
до жовтня 2025 року
4%
3
до кінця 2025 року
14%
10
до липня 2026 року
4%
3
до кінця 2026 року
6%
4
йтиме до 2027 чи довше
42%
29
Всього голосів : 69
Повідомлення Додано: Вів 15 жов, 2024 18:26

  Wirująświatła написав:
  andrijk777 написав:Рівень життя в Україні росте(ріс до війни) набагато швидше ніж в США.
если б вырос выше чем в США было бы интересно, а так ну быстрее и толку.
Здурі можна й мягке зломати - чули таку приказку?

Життя повинно покращуватись з швидкістю покращення інтелекту(розуму/навиків)
Як тільки ХТОСЬ пробує покращити ваше життя - так відразу ви встаєте в позу з викриками що раніше ходили в ту саму церкву і розмовляли на тій самій мові тому не треба нічого міняти , а ті хто пробують затягнути вас в НАТО - ті винуваті в сьогоднішній війні...

Ще можна глянути приклади
СРСР-Афганістан
чи
США - Афганістан...
все кінчилось тим з чого і починалось - з опіумних плантацій...
budivelnik
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Повідомлення Додано: Вів 15 жов, 2024 18:29

budivelnik у вас классно получается общаться с ладом, не отвлекайтесь на меня.
Wirująświatła
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Повідомлення Додано: Вів 15 жов, 2024 18:31

Після рейдів ТЦК кількість доставок із ресторанів зросла на 25%, — аналітики 8)
https://focus.ua/uk/ukraine/673312-pisl ... -analitiki
Кур'єри не справляються із замовленнями, адже відвідуваність у закладах знизилась, зазначила директорка аналітичного центру "Ресторани України" Ольга Насонова.
"Лише на преміальний сегмент не вплинуло, відвідуваність не знизилася цими днями 8) ", — повідомила Насонова.

Щодня по 100 заяв на виїзд: стало відомо, скільки діячів культури не повертаються в Україну
https://focus.ua/uk/ukraine/673326-shch ... v-ukrajinu

"Коректно і професійно": Нацрада озвучила, як ЗМІ треба висвітлювати ТЦК і мобілізацію :lol:
https://focus.ua/uk/voennye-novosti/673 ... bilizaciyu
Востаннє редагувалось jump в Вів 15 жов, 2024 18:32, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Вів 15 жов, 2024 18:32

Рубрика « фоловери цікавляться.. «

  Wirująświatła написав:budivelnik у вас классно получается общаться с ладом, не отвлекайтесь на меня.

Який це EQ коли вже майже не залишилось тих, з ким ти нормально спілкуєшся?
Просто цифра.
Востаннє редагувалось Hotab в Вів 15 жов, 2024 18:34, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Вів 15 жов, 2024 18:33

  Wirująświatła написав:
  budivelnik написав:
  Wirująświatła написав:если б вырос выше чем в США было бы интересно, а так ну быстрее и толку.
Здурі можна й мягке зломати - чули таку приказку?

Життя повинно покращуватись з швидкістю покращення інтелекту(розуму/навиків)
Як тільки ХТОСЬ пробує покращити ваше життя - так відразу ви встаєте в позу з викриками що раніше ходили в ту саму церкву і розмовляли на тій самій мові тому не треба нічого міняти , а ті хто пробують затягнути вас в НАТО - ті винуваті в сьогоднішній війні...

Ще можна глянути приклади
СРСР-Афганістан
чи
США - Афганістан...
все кінчилось тим з чого і починалось - з опіумних плантацій...

budivelnik у вас классно получается общаться с ладом, не отвлекайтесь на меня.
1 Ти власник цих сторінок?
Якщо так - то забань мене
якщо ні - то не гавкай і не розказуй на що і як я повинен реагувати
2 Якщо соромно самому за свої повідомлення на фоні моїх відповідей - то просто впиши мене в недруги.. тоді зможеш не соромлячись писати будь яку маячню.. але те що це маячня побачать твої читачі
budivelnik
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Повідомлення Додано: Вів 15 жов, 2024 18:38

А в нас тут свій "закордон"! ;)

  холява написав:
  BIGor написав:
  Hotab написав:UA

Айти сделает ноги после открытия границ.


А что, формула «круто зарабатывать как в Европе, а тратить как в бедной Украине» уже не будет работать?
По-моему когда тебе все готовы сделать все за миску супа, но ты в день зарабатываешь на ящик форели - зачем искать дорогие страны, не?

Дешевого в Україні майже нічого не лишилося, і це було ще до війни.


===

Всім Добрий ранок .
Здоров,я і Удачі .

....... [b]приїхав з закордону .... Боснія ..Хорватія ...Чорногорія .
Картопля 0,90 -1,5 єв.Помідор 3 огіркі 2,5 Риба від 17 ...Говяд .25 .Хліб (соц 1,05 смачний ) інші дорожчи , але теж смачні (рол з м,ясом 2,62 ) свинина -навіть не бачив може не там ходив .
Горілка (37,5 градусів) 0,5- 10 єв (навіть рюмка не зашла ДРЯНЬ ), вино пак біле 4,45 єв. (МОЧА ОСЛА ) , пиво 1,25 без тари (0,17-19тара )місцеве , Хайнікен 1,70 без тари .(це чи вТОММІ , чі в ЛІДЛІ .
Ковбаса чі копченності від 50-90 .
Ковбаса жах , копчености ну дуже смачні .

Будь Ласка не кажіть зайвого на Україну .

...... неймовірна кількість українців ...... лобуряк здристнувших (усі патріоти ) .
Коли показував фото поранень , рентген (унікальні фото) і таке інше навіть плакали .
Бідкуються що закінчився сезон і треба шукати роботу .
Як не брешуть ,платять (неохоче) десь 650 жінкам (стірка , прибирання , ,,, цілу добу на ногах ).
У хлопців покраще до 800 , але до поту треба працювати .

Ось такі справи .[/quote]
=====

О, а я думав, що ви побували в Лимані, Донецької області :D
Бо бачу ціни в цьому прифронтовому місті - дуже схожі з закордонними!☝️ :mrgreen:
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Повідомлення Додано: Вів 15 жов, 2024 18:45

  andrijk777 написав:
  ЛАД написав:1. Минские договорённости были нужны и сыграли свою роль? Оттянули войну на 7 лет?
2. Сегодня переговоры нужны?
3. Условия для переговоров сегодня хуже, чем в 2020-21?

Питання цікаві, відповім і я.
1.Так. Так.
2.Так. Вони потрібні були ще вчора.
3.Це питання не коректне. Якби хтось наперед знав що буде війна і що буде така війна то звичайно йшов би на поступки в 2020-21. Але вічно йти на поступки також не можна.
З іншого боку я на 100% впевнений що більше війни не буде. Зараз люди цього не бачать, але коли ця війна закінчиться буде очевидно що війни більше не буде.
Саме тому я не сильно переймаюсь "вступом до НАТО" чи "гарантіями інших країн Україні".

Спасибо за ответы.
Но и 3-й вопрос вполне корректный.
Согласен, что "вічно йти на поступки не можна". Но вечно держать в подвешенном состоянии нерешённый вопрос тоже нельзя. Уже был пример Грузии с Абхазией. Конфликт тянулся лет 15 в более-менее замороженном состоянии. В конце концов всё же прорвало.
Наперёд знать, конечно, нельзя. Я, уже писал, до последнего дня не верил в полномасштабную войну, но допускал какое-то оживление на Донбассе. Но, простите, у меня нет ни СВР, ни ГУР, ни СБУ, ни каких-то других развед. и дипломатических служб.
"Там" информации больше.
Имея такого соседа и нерешённые вопросы с ним необходимо смотреть вперёд. И понимать, что вопросы когда-то надо решать и отношения хоть как-то нормализовать, а не радоваться мелким уколам в его адрес. Нельзя бесконечно дёргать за усы тигра, не имея за спиной слона.
И я совсем не уверен, что даже в случае какого-то перемирия или даже мира "війни більше не буде". Это будет зависеть от многих условий.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Вів 15 жов, 2024 18:48

budivelnik
Дурень якщо чогось не розуміє, то збреше.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Вів 15 жов, 2024 18:49

Йому ще просто везе... покищо ;)

  Wirująświatła написав:
  budivelnik написав:то не гавкай і не розказуй на що і як я повинен реагувати
гав гав. может так понятнее? супербизнесмен который хамит и навязывает своё нескромное общество.

...до пори, до часу© - доки одного разу не попадеться йому контужений піхотинець, який на половині розмови про його "надважливість" в тилу - просто проламає йому дурну черепушку... :mrgreen:
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Повідомлення Додано: Вів 15 жов, 2024 18:53

  ЛАД написав:budivelnik
Дурень якщо чогось не розуміє, то збреше.

ЛАД, таким можно охарактеризовать каждый твой пост )
pesikot
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