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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Вів 15 жов, 2024 18:59
❗️Увага. Із Куп'янська та ще 3 громад оголосили обов'язкову евакуацію усіх цивільних, – Харківська ОВА.
Йдеться про Кіндрашівську, Курилівську та Петропавлівську громади. Крім того, примусово вивозитимуть родини з дітьми з Борівської громади.
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Додано: Вів 15 жов, 2024 19:01
andrijk777 написав: ЛАД написав:
1. Минские договорённости были нужны и сыграли свою роль? Оттянули войну на 7 лет?
2. Сегодня переговоры нужны?
3. Условия для переговоров сегодня хуже, чем в 2020-21?
Питання цікаві, відповім і я.
1.Так. Так.
2.Так. Вони потрібні були ще вчора.
3.Це питання не коректне. Якби хтось наперед знав що буде війна і що буде така війна то звичайно йшов би на поступки в 2020-21. Але вічно йти на поступки також не можна.
З іншого боку я на 100% впевнений що більше війни не буде. Зараз люди цього не бачать, але коли ця війна закінчиться буде очевидно що війни більше не буде.
Саме тому я не сильно переймаюсь "вступом до НАТО" чи "гарантіями інших країн Україні".
З одного боку так, коли агресор щось відхватив по територіям, але при цьому і по зубам також, то зазвичай після того не нападає, бо розуміє, що тоді згадають йому і попередні захоплені території і вже Захід може й розізлитися та повернути статус кво. Та і серед своїх громадян не буде підтримки. Яскравий приклад - Фінляндія. Можна ще згадати з натяжкою Грузією/Молдову. Але може таке бути, що колишня жертва сама захоче, як окріпне, повернути собі своє. Яскравий приклад - Азербайджан
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Додано: Вів 15 жов, 2024 19:02
Успіх написав: Wirująświatła написав: budivelnik написав:
то не гавкай і не розказуй на що і як я повинен реагувати
гав гав. может так понятнее? супербизнесмен который хамит и навязывает своё
нескромное общество.
...до пори, до часу© - доки одного разу не попадеться йому контужений піхотинець, який на половині розмови про його "надважливість" в тилу - просто проламає йому дурну черепушку...
думаю, якщо вже до того дійде, то "контуженому піхотинцю" буде пох чию "дурну черепушку" проламувати, чи будівельникову, чи долярчикову, чи не дай боже, долярчикових дружини чи дітей. але шоб то зрозуміти, треба для початку мати чим розуміти.
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Додано: Вів 15 жов, 2024 19:03
Аномально тепла зима очікується в Україні — це спричинить антициклон
Цієї зими середня температура повітря взимку триматиметься на рівні 1-2 градуси вище норми, буде коливатися в межах від +5 до -5 градусів.
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Додано: Вів 15 жов, 2024 19:03
ЛАД написав: prodigy написав:
це пише Сергій (бородата жінка) Лещенко (радник Ермака) в своєму тг
Якщо ця інформація сплила на поверхню, можу підтвердити: Американські політики з обох партій тиснуть на президента Зеленського в питанні, чому в Україні не проводиться мобілізація тих, кому від 18 до 25 років. Аргумент партнерів такий: коли була війна США у Вʼєтнамі, туди забирали з 19 років. Тому американці натякають: самої лише західною зброєю недостатньо, треба мобілізація з 18 років. Президент Зеленський не продавився, і продовжує переконувати політиків з обох партій давати зброю без зміни призовного віку
Дякую, але джерело так собі.
Може, правда, а, може, і ні.
Це не секрет:
Навіть розмови про це дають "союзникам" додаткових вмотивованих працівників.
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Додано: Вів 15 жов, 2024 19:03
d44 написав: Denik написав: Бетон написав:
В Польше сейчас жить дешевле.
А с подорожанием продуктов на 10%-15% будет ещё дороже
Здорожчання продуктів носитиме глобальний характер. Польща не допоможе.
Їжа в світі стабільно дешевшає
Наприклад у Франції ПДВ на продукти 5%. В Україні 20%
Дружина в Польщі витратила мінімум на 30% менше ніж в Україні.
А одяг взагалі в половину мінімум
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Додано: Вів 15 жов, 2024 19:05
До падіння цін на нафту ще додається то чо наїбуліна вирішила тримати курс дерев'яного до 100. Цим вони досить швидко просруть залишки валютних резервів. Буде одразу стрибок в нескінченність або гіперінфляція.
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Додано: Вів 15 жов, 2024 19:05
d44 написав:
Їжа в світі стабільно дешевшає
Експерт з АПК?
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Додано: Вів 15 жов, 2024 19:07
ЛАД написав: flyman написав: ЛАД написав:
............
Лучше попросите картинку за больший срок. Оптимизм Denik
а может оказаться дутым.
злі язики кажуть що деми дали добро на збільшення видобутку, щоб бензина була дешева перед виборами
Ну, якщо так, то це ненадовго.
Нафтовий шейх?
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Додано: Вів 15 жов, 2024 19:09
Denik написав:
До падіння цін на нафту ще додається то чо наїбуліна вирішила тримати курс дерев'яного до 100. Цим вони досить швидко просруть залишки валютних резервів. Буде одразу стрибок в нескінченність або гіперінфляція.
ви вирішили створити конкуренцію зеленому гівномарафону?
ну воно, звісно, можливо так колись і станеться, але якщо то буде через 5 років, а не через 1 рік, то ми маємо шанс то не побачити.
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