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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Вів 15 жов, 2024 19:12
Velz написав: andrijk777 написав:
З іншого боку я на 100% впевнений що більше війни не буде. Зараз люди цього не бачать, але коли ця війна закінчиться буде очевидно що війни більше не буде.
Саме тому я не сильно переймаюсь "вступом до НАТО" чи "гарантіями інших країн Україні".
Та это промывка мозгов,задрали уже.Давайте сдохнем сегодня,а то сдохнем потом. Так потом мы и так сдохнем.Жить нужно здесь и сейчас. Если бы Порох не на8бал хуйла, пипец бы мне был, с 14 по 21 год столько успел и пожить,и бабла нарубать..
Тем более почитав историю-не жили хорошо,нечего и начинать. Какое там будущее, есть только небольшой отрезок времени (точка старта-читаешь эти строки)-(точка финиша-тебя кладут в гроб).
Нужно прожить это время максимально качественно!
абсолютно не турбопатріотични державницький підхід
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flyman
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Додано: Вів 15 жов, 2024 19:13
wild.tomcat написав: Успіх написав: Wirująświatła написав:
[quote="5778863:budivelnто не гавкай і не розказуй на що і як я повинен реагувати
гав гав. может так понятнее? супербизнесмен который хамит и навязывает своё
нескромное общество.
...до пори, до часу© - доки одного разу не попадеться йому контужений піхотинець, який на половині розмови про його "надважливість" в тилу - просто проламає йому дурну черепушку...
думаю, якщо вже до того дійде, то "контуженому піхотинцю"
буде пох чию "дурну черепушку" проламувати, чи будівельникову, чи долярчикову, чи не дай боже, долярчикових дружини чи дітей. але шоб то зрозуміти, треба для початку мати чим розуміти.[/quote]
===
Хех, я тут майже щодня з такими спілкуюся... а інколи, і спимо в одному бліндажі, чи сільській хаті...
Тому, я знаю, як з ними треба спілкуватись!
А от будівельникам і Ко, вангую, що може круто не повезти при зустрічі з такими піхотинцями
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Додано: Вів 15 жов, 2024 19:17
Ой+ написав: ЛАД написав: prodigy написав:
це пише Сергій (бородата жінка) Лещенко (радник Ермака) в своєму тг
-------------
Якщо ця інформація сплила на поверхню, можу підтвердити: Американські політики з обох партій тиснуть на президента Зеленського в питанні, чому в Україні не проводиться мобілізація тих, кому від 18 до 25 років. Аргумент партнерів такий: коли була війна США у Вʼєтнамі, туди забирали з 19 років. Тому американці натякають: самої лише західною зброєю недостатньо, треба мобілізація з 18 років. Президент Зеленський не продавився, і продовжує переконувати політиків з обох партій давати зброю без зміни призовного віку
---------------
Дякую, але джерело так собі.
Може, правда, а, може, і ні.
Це не секрет:
Навіть розмови про це дають "союзникам" додаткових вмотивованих працівників.
Щодо працівників то так.
Але хотілося б побачити такі заяви із західних джерел, а не з наших.
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Додано: Вів 15 жов, 2024 19:18
Wirująświatła написав:
Аномально тепла зима очікується в Україні — це спричинить антициклон
Цієї зими середня температура повітря взимку триматиметься на рівні 1-2 градуси вище норми, буде коливатися в межах від +5 до -5 градусів.
з е.е. чи без?
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Додано: Вів 15 жов, 2024 19:23
flyman написав:
з е.е. чи без?
з зе чи без
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Додано: Вів 15 жов, 2024 19:23
Успіх написав: wild.tomcat написав: Успіх написав:
...до пори, до часу© - доки одного разу не попадеться йому контужений піхотинець, який на половині розмови про його "надважливість" в тилу - просто проламає йому дурну черепушку...
думаю, якщо вже до того дійде, то "контуженому піхотинцю"
буде пох чию "дурну черепушку" проламувати, чи будівельникову, чи долярчикову, чи не дай боже, долярчикових дружини чи дітей. але шоб то зрозуміти, треба для початку мати чим розуміти.
===
Хех, я тут майже щодня з такими спілкуюся... а інколи, і спимо в одному бліндажі, чи сільській хаті...
Тому, я знаю, як з ними треба спілкуватись!
А от будівельникам і Ко, вангую, що може круто не повезти при зустрічі з такими піхотинцями
звісно, що воно так.
ви знаєте конкретного василя чи миколу, і вони вас знають, і можливо таки знаєте як саме з ними потрібно спілкуватися, і то, скоріше за все, це не завжди працює. а от тих, хто не з "вашого району", ви не знаєте, і вони вас не знають, ви для них як всі. і ваша родина в цьому питання від умовних "будівельника і ко" далеко не втікла. тому замість того, щоб радіти що хтось можливо проломить голову умовним "будівельнику і кл" адекватний батько і чоловік переживав би, щоб цей самий "хтось" не проломив голову комусь з його родини. але ж знову, але шоб то зрозуміти, треба для початку мати чим розуміти.
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Додано: Вів 15 жов, 2024 19:24
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Додано: Вів 15 жов, 2024 19:28
Wirująświatła написав: flyman написав:
з е.е. чи без?
з зе чи без
з корейцями
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Додано: Вів 15 жов, 2024 19:30
wild.tomcat написав: Успіх написав: wild.tomcat написав:
думаю, якщо вже до того дійде, то "контуженому піхотинцю"
буде пох чию "дурну черепушку" проламувати, чи будівельникову, чи долярчикову, чи не дай боже, долярчикових дружини чи дітей. але шоб то зрозуміти, треба для початку мати чим розуміти.
===
Хех, я тут майже щодня з такими спілкуюся... а інколи, і спимо в одному бліндажі, чи сільській хаті...
Тому, я знаю, як з ними треба спілкуватись!
А от будівельникам і Ко, вангую, що може круто не повезти при зустрічі з такими піхотинцями
звісно, що воно так.
ви знаєте конкретного василя чи миколу, і вони вас знають, і можливо таки знаєте як саме з ними потрібно спілкуватися, і то, скоріше за все, це не завжди працює. а от тих, хто не з "вашого району", ви не знаєте, і вони вас не знають, ви для них як всі. і ваша родина в цьому питання від умовних "будівельника і ко" далеко не втікла. тому замість того, щоб радіти що хтось можливо проломить голову умовним "будівельнику і кл" адекватний батько і чоловік переживав би, щоб цей самий "хтось" не проломив голову комусь з його родини. але ж знову, але шоб то зрозуміти, треба для початку мати чим розуміти.
у успішого Успіха високий EQ
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Додано: Вів 15 жов, 2024 19:31
Hotab написав: _hunter написав:
Вы закольцевались... И снова пошли сравнивать теплое с мягким.
Как ваше "увидеть" влияет на правовой режим в стране - вот вообще понятия не имею.
Так само як ваш «правовий режим « не впливає на законність мобілізації. Вона законна і з нинішнім правовим режимом.
Мы там, вроде, про бусификацию говорили...
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